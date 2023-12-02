Tiêm filler nâng mũi 'ủng hộ' spa quen, người phụ nữ ở Hà Nội rước 'hoạ' vào thân, mũi hoại tử nghiêm trọng

Tin y tế 02/12/2023 06:10

Sau 3 ngày tiêm filler, chị bị sốt liên tục và cảm thấy đau nhức, khó chịu. Nhận thấy mũi có dấu hiệu sưng mủ, chị đã quay lại spa để xử lý nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, mới đây, khoa thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Hà Nội vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng, sưng đỏ, mọc mụn mủ ở mũi sau khi tiêm filler được vài ngày.

Chị A. cho hay một người quen mới khai trương spa tại Hà Nội nên đã đến ủng hộ. Chị A. lựa chọn dịch vụ nâng mũi bằng filler, sau đó nhân viên tại đây đã tiêm 2cc filler vào mũi với mức giá 3 triệu đồng.

Sau 3 ngày tiêm, chị bị sốt liên tục và cảm thấy đau nhức, khó chịu. Nhận thấy mũi có dấu hiệu sưng mủ, chị đã quay lại spa để xử lý nhưng tình trạng không thuyên giảm.

"Với mong muốn mũi cao một cách tự nhiên nên tôi nghĩ rằng không cần phải làm phẫu thuật, chỉ cần tiêm một chút filler là được nên đã không tìm hiểu kỹ. Trong quá trình tiêm, tôi không có cảm giác đau mà còn thấy rất nhẹ nhàng và nhanh chóng", chị A. chia sẻ.

Sau 4 ngày không thấy tình trạng mũi cải thiện, luôn đau buốt, sưng nóng, lúc này chị mới đến Bệnh viện Da liễu Hà Nội để khám.

Bác sĩ Tạ Hà Phương - khoa thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Hà Nội - cho biết tại thời điểm nhập viện, mũi của bệnh nhân bắt đầu hoại tử khá nghiêm trọng, mọc mụn mủ thâm tím... Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần bị tai biến, nhiễm trùng để tránh vết thương lan rộng.

"Với trường hợp bệnh nhân này, sau khi điều trị sẽ mất thêm nhiều thời gian để hồi phục và còn để lại sẹo xấu, mất thẩm mỹ.

Nguyên nhân chính khiến bệnh nhân bị hoại tử mũi là do tay nghề của người thực hiện chưa được kiểm chứng, kỹ thuật tiêm chưa đúng. Bên cạnh đó, có thể do tiêm filler kém chất lượng, không đảm bảo", bác sĩ Phương thông tin.

Tiêm filler nâng mũi 'ủng hộ' spa quen, người phụ nữ ở Hà Nội rước 'hoạ' vào thân, mũi hoại tử nghiêm trọng - Ảnh 1
Nhiều trường hợp hoại tử mũi hậu tiêm filler làm đẹp - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ VOV, TS.BS Vũ Thái Hà - Trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) đưa ra lời khuyên đối với những người đang có ý định làm đẹp bằng phương pháp nhanh như tiêm filler, botox... đó là trước khi lựa chọn can thiệp bất cứ thủ thuật hay phẫu thuật nào trên cơ thể, chúng ta cần tìm hiểu kỹ thủ thuật, phẫu thuật đó có thực sự phù hợp, có cần thiết với mình hay không? Cần tìm hiểu can thiệp nó có lợi ích cũng như có thể có những biến chứng gì? Và quan trọng nhất là cần lựa chọn những cơ sở chuyên khoa được cấp phép, các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề được phép tiêm filler, lựa chọn những loại filler đảm bảo chất lượng đã được cấp phép. Tránh chạy theo quảng cáo mà không tìm hiểu ngọn nguồn để rồi tiền mất tật mang.

Bác sĩ Hà nhấn mạnh, các cơ sở được cấp phép không thể là các spa chăm sóc da hay các cơ sở cắt tóc gội đầu…mà phải là các phòng khám da liễu hoặc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Các cơ sở phải có biển niêm yết ghi rõ là Phòng khám chuyên khoa, có niêm yết tên cũng như số giấy phép hành nghề của bác sĩ phụ trách.

Với những bệnh nhân mới tiêm filler có những biểu hiện của các biến chứng sớm của tắc mạch như mất thị lực, đột quỵ hay yếu nửa người, hoại tử, nhiễm trùng vùng tiêm, thường liên quan đến kỹ thuật tiêm cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý cấp cứu kịp thời.

Người phụ nữ 52 tuổi nghiện tiêm filler suốt 20 năm: Sụt cân kinh hoàng, một bên mũi mục nát, phải đeo mũi giả vì không còn tiền tái tạo

Người phụ nữ 52 tuổi nghiện tiêm filler suốt 20 năm: Sụt cân kinh hoàng, một bên mũi mục nát, phải đeo mũi giả vì không còn tiền tái tạo

Vì không đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật tái tạo nên cô phải đeo lỗ mũi giả được trang bị ống đỡ mũi để có thể thở tốt hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tiêm filler hoại tử mũi tin y tế sức khoẻ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 16 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu