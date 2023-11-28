Người phụ nữ 52 tuổi nghiện tiêm filler suốt 20 năm: Sụt cân kinh hoàng, một bên mũi mục nát, phải đeo mũi giả vì không còn tiền tái tạo

Tin y tế 28/11/2023 12:08

Vì không đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật tái tạo nên cô phải đeo lỗ mũi giả được trang bị ống đỡ mũi để có thể thở tốt hơn.

Theo VTC News dẫn nguồn từ NYPost, Krysta Carson - người phụ nữ 52 tuổi làm việc trong ngành giải trí, sống ở Washington, Mỹ, đã tiêm botox suốt 20 năm vì bị nhiều người chê bai vẻ ngoài. 

"Chồng tôi kém tôi 10 tuổi và sau khi anh ấy đến ở cùng tôi, trong khoảng hai tuần, tôi bị nhầm là mẹ anh ấy ba lần. Tôi không biết là do cổ hay má của tôi, hay điều gì đã tạo ra sự khác biệt về tuổi tác giữa chúng tôi, nhưng tôi cần phải làm gì đó để khắc phục vấn đề này" - người phụ nữ than thở.

Carson quyết định tìm đến phương pháp điều trị bằng chất làm đầy vào năm 2015 từ một bác sĩ phẫu thuật giấu tên.

Cô nhớ lại: "Tôi cảm thấy mình thực sự an toàn và được chăm sóc tốt nên đã ký vào giấy đồng ý, trong đó chỉ có một số cảnh báo về vết bầm tím, sưng tấy và nguy cơ nhiễm trùng. Tôi không thấy điều gì khác khiến mình bận tâm cả".

Năm tiếp theo, Carson bắt đầu hành trình thẩm mỹ của mình bằng cách tiêm vào các nếp nhăn ở rãnh cười mỗi năm. Kết quả ban đầu khiến cô rất hài lòng.

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến ngày 12/10/2020, khi cô nhận một mũi tiêm sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Sau mũi tiêm này, cô bắt đầu gặp một loạt triệu chứng khác lạ, bao gồm cảm giác tê, ngứa ran và thậm chí là nói ngọng.

Người phụ nữ 52 tuổi nghiện tiêm filler suốt 20 năm: Sụt cân kinh hoàng, một bên mũi mục nát, phải đeo mũi giả vì không còn tiền tái tạo - Ảnh 1
Người phụ nữ bị hoại tử lỗ mũi vì nghiện tiêm filler suốt 20 năm - Ảnh: NYPost

Khi các triệu chứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Carson gọi cho bác sĩ thẩm mỹ vào sáng hôm sau. Sau khi thăm khám, bác sĩ thừa nhận rằng ông đã đụng phải mạch máu khi tiêm filler cho cô.

Để trấn an Carson, bác sĩ nói cô có thể sẽ ổn trong vòng 6 tháng tới và cho một loại thuốc mỡ để bôi vết tiêm. Carson dùng loại thuốc đó tới ngày 31/10/2020 thì bỗng nhiên một bên mũi  bong ra.

"Toàn bộ lỗ mũi trái của tôi bị bong ra và lủng lẳng với một mảnh thịt nhỏ. Tôi bị sốc và sợ hãi. Lỗ mũi bên trái và bên trong miệng của tôi có cảm giác như đang bốc cháy" - Carson nhớ lại.

Những bức ảnh mà Carson chụp lại cho thấy chiếc mũi của cô bị đen và mục nát một nửa.

Hóa ra, việc tiêm chất làm đầy thất bại đã gây tắc nghẽn mạch máu, chất lỏng được tiêm cắt đứt nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho da, dẫn đến hoại tử (chết mô) giống như những trường hợp tê cóng nghiêm trọng.

Không chỉ xấu xí, Carson còn bị sưng tấy miệng khiến cô không thể ăn uống, sụt gần 14kg trong 30 ngày.

Hoảng sợ về việc mất mặt theo đúng nghĩa đen, cô đến gặp một bác sĩ chuyên về phẫu thuật tái tạo và được biết phần mặt bị hoại tử của cô sẽ không thể phục hồi. Nghe bác sĩ nói vậy, Carson cảm thấy mình không còn thiết sống.

"Tôi biết tôi không thể tiếp tục công việc nghệ sỹ giải trí của mình với khuôn mặt không toàn vẹn. Tôi không thể quay lại làm việc toàn thời gian vì gặp vấn đề về hô hấp khi lỗ mũi bị mất và đường mũi teo lại".

Vì Carson không đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật tái tạo nên cô phải đeo lỗ mũi giả được trang bị ống đỡ mũi để có thể thở tốt hơn.

Người phụ nữ 52 tuổi nghiện tiêm filler suốt 20 năm: Sụt cân kinh hoàng, một bên mũi mục nát, phải đeo mũi giả vì không còn tiền tái tạo - Ảnh 2
Carson phải lắp lỗ mũi giả - Ảnh: NYPost

Dấu hiệu tiêm filler hỏng ở mũi

Sử dụng filler để tạo mũi dáng mũi cao, thon gọn là điều mà rất nhiều người đều mong muốn. Tuy nhiên, vì mũi là vùng da nhạy cảm nên việc tiêm filler mũi không chính xác hay các bác sĩ có chuyên môn không cao thì sẽ khiến cho nhiều chị em bị hoại tử sau khi sử dụng phương pháp này.

- Mũi chảy dịch nhầy, filler tràn xuống cánh mũi và khiến cho mũi phồng lên gây mất thẩm mỹ.

- Mũi xuất hiện mụn, sưng tấy và có thể thâm tím. Mặc dù sử dụng nhiều phương pháp khắc phục nhưng mũi vẫn không hề thuyên giảm và tình trạng sưng tấy sẽ càng nghiêm trọng hơn.

- Khi sử dụng filler kém chất lượng, vón cục thì sống mũi của bạn sẽ dễ nhận thấy. Nếu để lâu thì tình trạng này sẽ dẫn tới hiện tượng hoại tử.

- Nếu tiêm filler quá liều lượng thì sống mũi của bạn sẽ to và thô ra. Dùng mắt thường cũng sẽ dễ dàng nhận thấy.

Nguồn: VinMec

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