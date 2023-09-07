Đến nay, tình trạng hai người phụ nữ đã ổn, còn tụ máu và vùng mi mắt hai bên, thị lực nhìn rõ trong tầm 2m. Các bệnh nhân đang được hội chẩn lại với chuyên khoa Mắt để đưa ra hướng điều trị tiếp theo.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 7/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị tai biến thẩm mỹ ngụ tại tỉnh Tây Ninh. Hai nạn nhân là bà N.T.A (52 tuổi) và T.T.H (56 tuổi) cùng làm nghề buôn bán đã rủ nhau đi nâng mũi và má sau khi được một người tự xưng là “Thủy thẩm mỹ” tư vấn. Theo thông tin từ các bệnh nhân, sáng 5/9 họ đã được một người tên Thủy hẹn đến làm đẹp tại khách sạn ở ấp Trường Ân, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. Tại đây, cả hai lần lượt được Thủy tiêm filler để làm đầy vùng mũi và vùng má cả hai bên. Khoảng 2 giờ sau khi tiêm, cả hai bệnh nhân có biểu hiện bị đau, tím vùng mi mắt và má.

Nâng mũi ở cơ sở thẩm mỹ - Ảnh minh họa: Tiền Phong Quá đau đớn nên bà N.T.A đã bất tỉnh. Bệnh nhân cho biết, trong lúc lơ mơ bà đã bị "Thủy thẩm mỹ" lấy hết vàng, đồng hồ và điện thoại. Sau khi gây tai biến và lấy tài sản của bệnh nhân, “Thủy thẩm mỹ” đã rời đi, đến khi tỉnh lại các bệnh nhân không thể liên lạc được với Thủy. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã đưa 2 bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào lúc rạng sáng ngày 6/9. Sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực, hiện các chỉ số sinh hiệu của các bệnh nhân đã tạm ổn. Tuy nhiên, thị lực của cả hai đang bị ảnh hưởng, bệnh nhân chỉ có thể nhìn rõ ở khoảng cách 2m. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, đánh giá tình trạng của người bệnh để đưa ra những giải pháp điều trị tối ưu.

Liên quan đến vụ việc, theo Dân Trí, bệnh nhân A. khai khoảng 11h ngày 5/9 đã đi cùng một người bạn đến nhà nghỉ để tiêm filler. Trong quá trình tiêm, bệnh nhân được cho uống 2 lần thuốc (không rõ là loại thuốc gì), sau đó ngủ thiếp đi. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bệnh nhân tỉnh dậy thì phát hiện người bạn đi cùng và người tiêm tên T. đều không còn trong phòng. Các bệnh nhân đang được hội chẩn lại với chuyên khoa Mắt để đưa ra hướng điều trị tiếp theo - Ảnh minh họa: Dân Trí Đồng thời tài sản của bệnh nhân bao gồm điện thoại, trang sức đeo trên người (vàng) và 7 triệu đồng tiền mặt đã mất. Sau đó, bệnh nhân liên hệ lễ tân để liên lạc với gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Tây Ninh và được hướng dẫn đến tuyến trên. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng khi bệnh nhân vừa bị tai biến thẩm mỹ vừa bị trộm cắp tài sản, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông báo cho Sở Y tế tỉnh Tây Ninh vào cuộc xác minh. Được biết, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

Thường xuyên tiêm filler làm đẹp, trẻ hóa làn da, mặt cô gái bị mưng mủ, nhập viện vì biến chứng nhiễm trùng Cô gái thường xuyên tiêm filler để trẻ hóa gương mặt, tần suất vài tháng hoặc mỗi năm một lần tiêm mới hoặc "tiêm dặm". Mọi vị trí trên mặt như thái dương, trán, cằm, mũi, môi, má... đều đã được tiêm chất làm đầy.

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