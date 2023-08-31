Thường xuyên tiêm filler làm đẹp, trẻ hóa làn da, mặt cô gái bị mưng mủ, nhập viện vì biến chứng nhiễm trùng

Cô gái thường xuyên tiêm filler để trẻ hóa gương mặt, tần suất vài tháng hoặc mỗi năm một lần tiêm mới hoặc "tiêm dặm". Mọi vị trí trên mặt như thái dương, trán, cằm, mũi, môi, má... đều đã được tiêm chất làm đầy.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 31/8, ThS.BS Lưu Phương Lan, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho biết, mới đây đơn vị tiếp nhận một người phụ nữ áp xe má sau tiêm filler để trẻ hóa khuôn mặt. Người này gặp biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler do các kỹ thuật không vô trùng, và sử dụng các sản phẩm filler không an toàn.

Tại Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, các bác sĩ phẫu thuật chích rạch áp xe, khâu đóng và sau đó tái tạo lại phần bị biến chứng. Dù được can thiệp vẫn có thể để lại những di chứng về thể chất hoặc tinh thần. Bác sĩ phẫu thuật chích rạch áp xe, nhiều dịch mủ chứa chất làm đầy được lấy ra - Ảnh: VietNamNet Dẫn tin từ VietNamNet, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và tạo hình thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân biến chứng thẩm mỹ, đặc biệt do tiêm filler trên mông, ngực, bụng, mặt. Theo các thầy thuốc, bệnh nhân bị nhiễm trùng do quá trình tiêm filler đã vi phạm các kỹ thuật vô trùng, sử dụng sản phẩm filler không an toàn, thực hiện bởi những người không có chuyên môn y tế.

Thông thường, vi khuẩn nuôi cấy được là tụ cầu vàng, E.Coli, riêng trường hợp ca bệnh này là Klebsiella. Trong nhiễm trùng filler muộn hơn, khuẩn Mycobacteria thường được phát hiện. Tiêm filler là một trong những thủ thuật được thực hiện phổ biến nhất trong da liễu thẩm mỹ do khả năng lấy lại vẻ ngoài trẻ trung mà không cần đến phẫu thuật - Ảnh: VTC News Tiêm filler, chất làm đầy, là một trong những thủ thuật được thực hiện phổ biến nhất trong da liễu thẩm mỹ. Để đảm bảo an toàn khi tiêm filler làm đẹp, bác sĩ lưu ý cần sử dụng sản phẩm filler đảm bảo chất lượng, được chứng nhận bởi FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ). Hiện FDA đã phê duyệt nhiều loại chất làm đầy khác nhau, mỗi loại có thành phần, cách tiêm, thời gian tác dụng riêng biệt, trong đó HA (acid hyaluronic) là loại filler được sử dụng nhiều nhất, tiếp theo là CaHa, PLLA, PMMA... Người thực hiện tiêm filler cần hiểu rõ cấu trúc giải phẫu, có kiến thức chuyên môn quy trình thực hiện, đến phát hiện và xử trí biến chứng để đảm bảo mang lại kết quả thẩm mỹ an toàn tối ưu. Trước khi tiêm, khách hàng cần được thảo luận về hiệu quả, tác dụng mong muốn, độ bền cũng như rủi ro tiềm ẩn để không bị lợi dụng hoặc lạm dụng tiêm các chất làm đầy. Filler là chất lạ đối với cơ thể. Các loại filler được FDA cấp phép vẫn có với tỉ lệ biến chứng thấp, phần lớn ở mức độ nhẹ như bầm tím, ban đỏ, nóng rát tại chỗ... Nếu bị lợi dụng hoặc thực hiện bởi người thiếu chuyên môn tiêm filler thì có thể gặp những biến chứng khó lường: nhiễm trùng, áp xe, tắc mạch, hoại tử…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-xuyen-tiem-filler-lam-ep-tre-hoa-lan-da-mat-co-gai-bi-mung-mu-nhap-vien-vi-bien-chung-nhiem-trung-613541.html