Thường xuyên tiêm filler làm đẹp, trẻ hóa làn da, mặt cô gái bị mưng mủ, nhập viện vì biến chứng nhiễm trùng

Người này gặp biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler do các kỹ thuật không vô trùng, và sử dụng các sản phẩm filler không an toàn.

Tại Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, các bác sĩ phẫu thuật chích rạch áp xe, khâu đóng và sau đó tái tạo lại phần bị biến chứng. Dù được can thiệp vẫn có thể để lại những di chứng về thể chất hoặc tinh thần.

Bác sĩ phẫu thuật chích rạch áp xe, nhiều dịch mủ chứa chất làm đầy được lấy ra - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ VietNamNet, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và tạo hình thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân biến chứng thẩm mỹ, đặc biệt do tiêm filler trên mông, ngực, bụng, mặt. Theo các thầy thuốc, bệnh nhân bị nhiễm trùng do quá trình tiêm filler đã vi phạm các kỹ thuật vô trùng, sử dụng sản phẩm filler không an toàn, thực hiện bởi những người không có chuyên môn y tế.