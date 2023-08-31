Bác sĩ đã mất hơn 60 phút để lấy đinh răng giả cắm vào phổi người đàn ông này.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 30/8, bác sĩ Phạm Thị Vân Thanh, khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi diễn tiến rất nặng. Sau khi thực hiện các chẩn đoán xác định dị vật, bác sĩ phải "đánh vật hơn 60 phút" mới kéo được chiếc răng có đinh sắt nhọn ra khỏi phổi phải bệnh nhân.

Răng giả có đinh sắt được gắp từ phổi bệnh nhân ra ngoài - Ảnh: Thanh Niên

Răng giả cắm vào phổi tạo ổ áp xe mưng mủ gây mùi hôi trào lên. Ngoài ra, theo bác sĩ Vân Thanh, dị vật sắc nhọn cắm sâu nên việc gắp ra rất khó vì ngạnh nhọn có thể đâm vô mạch máu lớn trong phổi, dẫn đến tình huống bệnh nhân có thể tử vong trong lúc lấy dị vật. Có những trường hợp tương tự, bác sĩ buộc phải chuyển sang mổ cắt phổi sau khi thực hiện nội soi gắp dị vật không thành công.

Liên quan đến bệnh nhân trên, dẫn tin từ VnExpress, bác sĩ khuyến cáo người dân khi làm răng giả nên chọn loại cố định tốt vào xương hàm. Nếu răng hư hỏng, gãy móc nên làm lại để đảm bảo an toàn. Cảnh giác với hội chứng xâm nhập, khi đang ăn đột ngột ho sặc, khó thở, tím tái, cần đến bệnh viện để kiểm tra, xử trí kịp thời, tránh để dị vật nằm lâu gây những biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 9 tuổi mang khối u nặng hơn 6kg Khối u khổng lồ nặng hơn 6 kg, bên trong chứa dịch, xương sụn và lông tóc đã được lấy ra khỏi cơ thể bé gái 9 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rang-gia-co-chan-inh-sat-cam-sau-khien-phoi-chay-mu-nguoi-an-ong-o-tphcm-au-on-nhap-vien-trong-tinh-trang-viem-phoi-nang-613409.html