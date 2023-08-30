Lần đầu tại Việt Nam phát hiện, xử lý nguyên nhân gây nguy cơ biến chứng phù thai, sinh non, thai chết lưu

Tin y tế 30/08/2023 10:08

Nếu u mạch máu nhỏ, sản phụ và thai nhi có thể không xuất hiện các triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, khi khối bướu máu bánh nhau lớn sẽ gây các biến chứng ảnh hưởng đến tuần hoàn nhau thai.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 29/8, đại diện Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, ekip điều trị nơi này vừa phối hợp với các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cứu thành công một trường hợp mang khối bướu rất hiếm gặp và nguy hiểm ở bánh nhau.

Lần đầu tại Việt Nam phát hiện, xử lý nguyên nhân gây nguy cơ biến chứng phù thai, sinh non, thai chết lưu - Ảnh 1
Khối u máu hiếm gặp này khi phát triển lớn sẽ gây nguy cơ biến chứng phù thai, sinh non, suy tim thai hoặc thậm chí khiến thai chết lưu trong bụng - Ảnh: Dân Trí

Bệnh nhân là sản phụ tên V.T.T.N. (35 tuổi, quê Tây Ninh), có tiền căn sinh một lần vào năm 2016 tại Bệnh viện Từ Dũ khi thai mới hơn 35 tuần tuổi, vì nhau tiền đạo ra huyết. Lần mang thai này, bệnh nhân được tiến hành sàng lọc từ đầu, với chẩn đoán nguy cơ thai nhi có bất thường thấp.

Tuy nhiên khi thai đạt 17 tuần tuổi, kết quả siêu âm phát hiện có bướu máu bánh nhau, thai thiếu máu, tim và gan thai to.

Khi thai đạt 26 tuần, bệnh nhân được Bệnh viện Từ Dũ phối hợp hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1. Kết quả chẩn đoán cho thấy bướu máu bánh nhau có kích thước bướu 59x75mm, gây thiếu máu và phù thai nguy hiểm.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các bác sĩ hai bệnh viện quyết định sẽ can thiệp tắc mạch máu nuôi u ngay trong độ tuổi thai trên.

Một ngày sau can thiệp, mạch máu nuôi khối bánh nhau đã tắc hoàn toàn, tình trạng thai dần ổn định, được tiếp tục thực hiện truyền máu bào thai. Ngày 29/8, khi thai đạt hơn 37 tuần tuổi, ekip điều trị đã thực hiện ca mổ bắt con, đưa em bé chào đời an toàn.

Lần đầu tại Việt Nam phát hiện, xử lý nguyên nhân gây nguy cơ biến chứng phù thai, sinh non, thai chết lưu - Ảnh 2
Bệnh nhân được tắc mạch khối u, trước khi mổ bắt con lúc thai đạt 37 tuần tuổi - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, BSCKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, can thiệp nội mạch trong bào thai là kỹ thuật can thiệp nội mạch của bánh nhau hiện đại. Đây là kỹ thuật can thiệp cần xác định chính xác mạch máu nuôi khối bướu máu của bánh nhau, sau đó đưa catheter đi sâu vào lòng khối u, bơm vào chất tắc mạch và lòng mạch gây tắc mạch. 

Hiện nay, trên thế giới có các phương pháp điều trị u mạch máu bánh nhau lớn như can thiệp nội mạch làm tắc mạch máu bánh nhau bằng hóa chất, bằng cồn, bằng laser mạch máu.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đây được coi là bước đột phá của Trung tâm chuyên sâu can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ. Bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật đặc biệt này.

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Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận đã nhận được đơn của người nhà sản phụ, yêu cầu làm rõ vụ việc thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Bạc Liêu.

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Từ khóa:   thai phụ phù thai sinh non tin y tế

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