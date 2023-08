Tuy nhiên khi thai đạt 17 tuần tuổi, kết quả siêu âm phát hiện có bướu máu bánh nhau, thai thiếu máu, tim và gan thai to.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các bác sĩ hai bệnh viện quyết định sẽ can thiệp tắc mạch máu nuôi u ngay trong độ tuổi thai trên.

Một ngày sau can thiệp, mạch máu nuôi khối bánh nhau đã tắc hoàn toàn, tình trạng thai dần ổn định, được tiếp tục thực hiện truyền máu bào thai. Ngày 29/8, khi thai đạt hơn 37 tuần tuổi, ekip điều trị đã thực hiện ca mổ bắt con, đưa em bé chào đời an toàn.

Bệnh nhân được tắc mạch khối u, trước khi mổ bắt con lúc thai đạt 37 tuần tuổi - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, BSCKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, can thiệp nội mạch trong bào thai là kỹ thuật can thiệp nội mạch của bánh nhau hiện đại. Đây là kỹ thuật can thiệp cần xác định chính xác mạch máu nuôi khối bướu máu của bánh nhau, sau đó đưa catheter đi sâu vào lòng khối u, bơm vào chất tắc mạch và lòng mạch gây tắc mạch.

Hiện nay, trên thế giới có các phương pháp điều trị u mạch máu bánh nhau lớn như can thiệp nội mạch làm tắc mạch máu bánh nhau bằng hóa chất, bằng cồn, bằng laser mạch máu.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đây được coi là bước đột phá của Trung tâm chuyên sâu can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ. Bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật đặc biệt này.