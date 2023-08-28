NÓNG: Thai phụ nôn ói được chồng đưa vào bệnh viện, sau 7 tiếng bác sĩ bất ngờ thông báo thai nhi 34 tuần tử vong, không rõ nguyên nhân

Tin y tế 28/08/2023 20:47

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận đã nhận được đơn của người nhà sản phụ, yêu cầu làm rõ vụ việc thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Bạc Liêu.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 28/8, anh Trần Quốc Hoàn (37 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) bức xúc phản ánh với báo chí về việc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu có sự tắc trách, khiến thai nhi 34 tuần tuổi là con sản phụ N.C.T tử vong.

Cụ thể, theo anh Hoàn, khoảng 21 giờ ngày 21/8, anh đưa chị N.C.T (31 tuổi, vợ anh), đang mang thai khoảng 34 tuần tuổi, đến BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu kiểm tra sức khỏe. Lúc này, chị T. nôn ói và được bác sĩ đo huyết áp, siêu âm thai nhi, tim. Kết quả, mẹ và thai nhi khỏe mạnh. Bác sĩ (BS) nói có thể về nhà hoặc ở lại BV để kiểm tra thêm. Anh Hoàn và gia đình quyết định ở lại BV. 

NÓNG: Thai phụ nôn ói được chồng đưa vào bệnh viện, sau 7 tiếng bác sĩ bất ngờ thông báo thai nhi 34 tuần tử vong, không rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu - Ảnh: Tiền Phong

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị T. được chuyển lên khoa Sản nghỉ ngơi. Từ 23 giờ ngày 21/8 đến 1 giờ ngày 22/8, chị T. có biểu hiện nôn ói nhưng không có BS, điều dưỡng đến thăm khám, chăm sóc. Sau đó, anh Hoàn báo cho điều dưỡng về tình hình sức khỏe của vợ anh. Khoảng 5 phút sau, điều dưỡng đến đo huyết áp và cho uống thuốc canxi sủi mà không báo cho BS trực.

Từ 1 - 3 giờ ngày 22/8, vợ anh Hoàn tiếp tục ói nên BS cho truyền nước, thở ô xy. Sau đó, đưa chị T. đi siêu âm, nhưng kết quả siêu âm không có tim thai. BS trực đề nghị chuyển vợ anh Hoàn về khoa Sản, mời BS gây mê kiểm tra. Tại đây, BS đề nghị anh Hoàn ký vào hồ sơ xác nhận để phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, BS thông báo thai nhi đã tử vong. Theo BS, nguyên nhân dẫn đến thai nhi tử vong là người mẹ có lượng đường cao trên 500 và không giải thích gì thêm. 

Bức xúc trước sự việc trên, người thân sản phụ đề nghị Công an TP.Bạc Liêu vào cuộc khám nghiệm tử thi, để điều tra, làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong.

NÓNG: Thai phụ nôn ói được chồng đưa vào bệnh viện, sau 7 tiếng bác sĩ bất ngờ thông báo thai nhi 34 tuần tử vong, không rõ nguyên nhân - Ảnh 2
Sản phụ N.C.T - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận đã nhận được đơn của người nhà sản phụ, yêu cầu làm rõ vụ việc thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Bạc Liêu.

“Hiện tại, Sở đang chỉ đạo Thanh tra sở đang xác minh, làm rõ thông tin trên”, ông Thanh thông tin.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, BVĐK Thanh Vũ cho biết, đơn vị đã họp khẩn hội đồng chuyên môn. Kết quả bước đầu cho thấy, sản phụ bị nhiễm Ceton acid do đái tháo đường type 2 chưa điều trị, tăng kali máu nặng, biến chứng thai lưu.

“Phía bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác ekip bác sĩ, điều dưỡng trực có liên quan để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng”, BVĐK Thanh Vũ thông tin.

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