Thấy con thấp bé nhẹ cân so với bạn cùng trang lứa, người mẹ ở Hà Nội tốn hàng chục triệu mua thực phẩm chức năng, nào ngờ 'vỡ mộng' vì phản tác dụng

Khi đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng nhưng không có kết quả, chị Linh cho con đi khám. Bác sĩ cho biết chị đã bỏ qua thời gian vàng trẻ phát triển chiều cao tự nhiên, khoa học lại an toàn trong giai đoạn dậy thì.

Theo thông tin từ VietNamNet, con của chị Linh (Hà Nội) 12 tuổi nhưng chỉ cao 151cm. Trong khi đó, “con nhà người ta” đều cán đích 160cm. Chị Linh sốt ruột và lên mạng tìm các sản phẩm quảng cáo tăng trưởng chiều cao.

Ngoài ra, các sản phẩm không rõ nguồn gốc gắn mác xách tay có thể gây hại cho sức khỏe như tổn thương gan, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Để sử dụng hormone tăng trưởng, trẻ cần được bác sĩ chỉ định và theo dõi sát sao, không nên tự ý sử dụng.

Theo bác sĩ Hưng, hiện nay thực phẩm chức năng tăng trưởng chiều cao đang được quảng cáo thái quá. Trong đó, nhiều sản phẩm còn chứa hormone tăng trưởng. Việc sử dụng bừa bãi vô tình đưa trẻ vào tình trạng rối loạn hormone, gây nên các bệnh lý về nội tiết, ảnh hưởng tới phát triển của trẻ về sau.

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Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, việc lạm dụng, dùng sai cách các loại thực phẩm chức năng để phát triển chiều cao có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Canxi là chất quan trọng, đóng vai trò hình thành và phát triển hệ xương, hệ thần kinh, cơ bắp. Cơ thể trẻ chỉ có thể tiếp nhận một lượng canxi nhất định để phát triển hoàn thiện bộ xương. Khi bổ sung quá nhiều, canxi sẽ dư thừa trong máu và đi vào xương khiến xương cứng sớm dẫn tới tình trạng trẻ bị hạn chế phát triển chiều cao.

Việc thừa canxi còn ảnh hưởng tới nhiều mặt đối với sự phát triển sức khỏe của trẻ. Thừa canxi ở nếu ở thể nhẹ, sẽ khiến trẻ biếng ăn, buồn nôn, nặng sẽ bị rối loạn tiêu hóa, sỏi thận, cường giáp, các bệnh tim mạch. Biến chứng do thừa canxi xảy ra khi dùng quá 2.000mg canxi kèm với hơn 1.000 đơn vị vitamin D ở bé dưới 1 tuổi.

Chỉ cần thực hiện chế độ ăn uống phù hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng, không phải dùng thuốc hay bất kể loại thực phẩm chức năng nào để kích thích chiều cao thì đứa trẻ sẽ vẫn phát triển tốt.

Những thực phẩm ưu tiên phát triển chiều cao là những thực phẩm giàu chất đạm và protein, canxi, vitamin D, vitamin K2 như: thịt, trứng, tôm, cua, cá, sữa, các chế phẩm từ sữa, rau xanh, củ, quả...

Các bà mẹ nếu lo lắng về chiều cao, cân nặng của trẻ thì cần cho con tới khám chuyên khoa dinh dưỡng tại các cơ sở y tế để các nhà chuyên môn đánh giá về mức độ phát triển của trẻ có bình thường hay không, cần thiết phải bổ sung gì cho trẻ.

Tuyệt đối không nên chạy theo những quảng cáo rầm rộ, nhất là trên những trang thông tin không chính thống bởi không ít thông tin quảng cáo thiên lệch có thể không phù hợp và không an toàn với tình trạng sức khỏe của con bạn.