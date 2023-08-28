Thấy con thấp bé nhẹ cân so với bạn cùng trang lứa, người mẹ ở Hà Nội tốn hàng chục triệu mua thực phẩm chức năng, nào ngờ 'vỡ mộng' vì phản tác dụng

Tin y tế 28/08/2023 16:52

Việc lạm dụng, dùng sai cách các loại thực phẩm chức năng để phát triển chiều cao có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Theo thông tin từ VietNamNet, con của chị Linh (Hà Nội) 12 tuổi nhưng chỉ cao 151cm. Trong khi đó, “con nhà người ta” đều cán đích 160cm. Chị Linh sốt ruột và lên mạng tìm các sản phẩm quảng cáo tăng trưởng chiều cao.

Khi đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng nhưng không có kết quả, chị Linh cho con đi khám. Bác sĩ cho biết chị đã bỏ qua thời gian vàng trẻ phát triển chiều cao tự nhiên, khoa học lại an toàn trong giai đoạn dậy thì.

Theo bác sĩ Hưng, hiện nay thực phẩm chức năng tăng trưởng chiều cao đang được quảng cáo thái quá. Trong đó, nhiều sản phẩm còn chứa hormone tăng trưởng. Việc sử dụng bừa bãi vô tình đưa trẻ vào tình trạng rối loạn hormone, gây nên các bệnh lý về nội tiết, ảnh hưởng tới phát triển của trẻ về sau.

Ngoài ra, các sản phẩm không rõ nguồn gốc gắn mác xách tay có thể gây hại cho sức khỏe như tổn thương gan, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa. Để sử dụng hormone tăng trưởng, trẻ cần được bác sĩ chỉ định và theo dõi sát sao, không nên tự ý sử dụng. 

Thấy con thấp bé nhẹ cân so với bạn cùng trang lứa, người mẹ ở Hà Nội tốn hàng chục triệu mua thực phẩm chức năng, nào ngờ 'vỡ mộng' vì phản tác dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, việc lạm dụng, dùng sai cách các loại thực phẩm chức năng để phát triển chiều cao có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ. Canxi là chất quan trọng, đóng vai trò hình thành và phát triển hệ xương, hệ thần kinh, cơ bắp. Cơ thể trẻ chỉ có thể tiếp nhận một lượng canxi nhất định để phát triển hoàn thiện bộ xương. Khi bổ sung quá nhiều, canxi sẽ dư thừa trong máu và đi vào xương khiến xương cứng sớm dẫn tới tình trạng trẻ bị hạn chế phát triển chiều cao.

Việc thừa canxi còn ảnh hưởng tới nhiều mặt đối với sự phát triển sức khỏe của trẻ. Thừa canxi ở nếu ở thể nhẹ, sẽ khiến trẻ biếng ăn, buồn nôn, nặng sẽ bị rối loạn tiêu hóa, sỏi thận, cường giáp, các bệnh tim mạch. Biến chứng do thừa canxi xảy ra khi dùng quá 2.000mg canxi kèm với hơn 1.000 đơn vị vitamin D ở bé dưới 1 tuổi.

Chỉ cần thực hiện chế độ ăn uống phù hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng, không phải dùng thuốc hay bất kể loại thực phẩm chức năng nào để kích thích chiều cao thì đứa trẻ sẽ vẫn phát triển tốt.

Những thực phẩm ưu tiên phát triển chiều cao là những thực phẩm giàu chất đạm và protein, canxi, vitamin D, vitamin K2 như: thịt, trứng, tôm, cua, cá, sữa, các chế phẩm từ sữa, rau xanh, củ, quả...

Các bà mẹ nếu lo lắng về chiều cao, cân nặng của trẻ thì cần cho con tới khám chuyên khoa dinh dưỡng tại các cơ sở y tế để các nhà chuyên môn đánh giá về mức độ phát triển của trẻ có bình thường hay không, cần thiết phải bổ sung gì cho trẻ.

Tuyệt đối không nên chạy theo những quảng cáo rầm rộ, nhất là trên những trang thông tin không chính thống bởi không ít thông tin quảng cáo thiên lệch có thể không phù hợp và không an toàn với tình trạng sức khỏe của con bạn. 

Năm học mới đến gần, Bộ Công an cảnh báo loại ma túy 'nước biển', 'núp bóng' đằng sau những loại nước uống cổng trường cho học sinh

Năm học mới đến gần, Bộ Công an cảnh báo loại ma túy 'nước biển', 'núp bóng' đằng sau những loại nước uống cổng trường cho học sinh

Các biến thể ma túy mới thường được sử dụng cho nhiều người cùng lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt để uống. Đây là loại ma túy dạng mới, xâm nhập phổ biến trong môi trường học sinh, sinh viên.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm chức năng thuốc tăng chiều cao tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn