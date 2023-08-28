Sợ bác sĩ nam, sản phụ tự sinh con ở nhà, chồng học cách đỡ đẻ trên Youtube khiến vợ tử vong thương tâm vì nhiễm trùng khi cắt dây rốn

Tin y tế 28/08/2023 14:31

Sản phụ 27 tuổi đột ngột có cơn đau chuyển dạ và sắp sửa sinh nở. Vì cô và chồng đều ủng hộ và tin vào phương pháp sinh nở tự nhiên nên hai vợ chồng quyết định không tới bệnh viện mà sinh nở tại nhà.

Theo Tri thức & Cuộc sống dẫn nguồn từ CT, chồng của sản phụ người Ấn Độ đã xem các video về sinh nở tự nhiên trên YouTube và tự mình thực hiện việc đỡ đẻ cho vợ. Mặc dù người vợ sinh thành công đứa con trai nhưng do dây rốn không được cắt hoàn toàn, dẫn đến tình trạng mất quá nhiều máu và rơi vào hôn mê. Dù được cấp cứu nhưng cô không qua khỏi. 

Báo cáo của các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho biết, vụ việc này xảy ra tại hạt Dharmapuri. Vào ngày xảy ra sự việc, sản phụ 27 tuổi tên Loganayagi đột ngột có cơn đau chuyển dạ và sắp sửa sinh nở. Vì cô và chồng đều ủng hộ và tin vào phương pháp sinh nở tự nhiên (Naturopathy) nên hai vợ chồng quyết định không tới bệnh viện mà sinh nở tại nhà, người chồng trực tiếp đỡ đẻ cho vợ.

Sợ bác sĩ nam, sản phụ tự sinh con ở nhà, chồng học cách đỡ đẻ trên Youtube khiến vợ tử vong thương tâm vì nhiễm trùng khi cắt dây rốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì anh Madesh - chồng của cô Loganayagi không có bất cứ chuyên môn y tế hay từng được đào tạo các khả năng liên quan đến chuyện đỡ đẻ, chỉ dựa vào những video trên YouTube để tự học, kết quả là tuy Madesh thành công trong việc giúp vợ sinh ra con trai nhưng lại gặp khó khăn trong việc cắt dây rốn, khiến vợ bị nhiễm trùng nặng.

Sáng ngày hôm sau, thấy tình hình vợ trở nặng, Madesh vội đưa vợ vào bệnh viện khẩn cấp. Dù các bác sĩ cấp cứu tận tâm nhưng vẫn không cứu được Loganayagi, họ tuyên bố Loganayagi đã tử vong và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, Madesh không cắt đứt dây rốn một cách chính xác, dẫn đến cái chết do mất nhiều máu và nhiễm trùng.

Liên quan đến việc nhiều sản phụ muốn sinh con thuận tự nhiên, theo VOV, tại Việt Nam, không ít trường hợp thai phụ và trẻ tử vong thương tâm do học theo trào lưu này. 

Bộ Y tế đã lên tiếng khẳng định, đây là một hành vi hết sức nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người mẹ và trẻ sơ sinh. Đồng thời khuyến cáo: mặc dù sinh đẻ là một quá trình sinh lý bình thường nhưng khi mang thai, sinh đẻ, sản phụ phải đến cơ sở y tế để được quản lý thai, chăm sóc thai nghén, đỡ đẻ và chăm sóc mẹ và con sau đẻ đúng theo quy trình chuyên môn.

Việc sinh đẻ tại nhà, không có cán bộ y tế hỗ trợ có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh, thậm chí tử vong cả mẹ và con…

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