Tự sinh con tại phòng trọ, thai phụ dùng kéo sinh hoạt cắt dây rốn khiến trẻ nhiễm uốn ván

Tin y tế 19/08/2023 18:51

Đây là 2 trường hợp uốn ván đầu tiên sau hơn 10 năm trên địa bàn Bình Phước không có trẻ bị uốn ván.

Theo thông tin từ VOV, ngày 19/8, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xác nhận, địa bàn có 2 trẻ sơ sinh bị uốn ván sau khi thai phụ dùng kéo sinh hoạt cắt rốn cho con trẻ 

Hai trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván là X.Y.D (sinh ngày 27/6/2023, dân tộc Mông, trú tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú) và L.A.V (sinh ngày 3/7/2023, dân tộc Mông, trú tại xã Tân Phước, huyện Đồng Phú). Đây là 2 trường hợp uốn ván đầu tiên sau hơn 10 năm trên địa bàn Bình Phước không có trẻ bị uốn ván.

Tự sinh con tại phòng trọ, thai phụ dùng kéo sinh hoạt cắt dây rốn khiến trẻ nhiễm uốn ván - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ TTXVN, kết quả giám sát xác minh ca bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú cho thấy, đây là hai hai trường hợp mà cả cha và mẹ đều là người dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An vào làm thuê ở huyện Đồng Phú.

Trong thời gian mang thai, cả hai thai phụ đều không được khám thai định kỳ và chưa được tiêm vaccine phòng uốn ván, khi sinh lại không sinh ở cơ sở y tế mà sinh ngay tại phòng ở, nhờ người không có kiến thức chuyên môn đỡ đẻ, cắt rốn bằng kéo sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, buộc bằng chỉ khâu (đều không được vô khuẩn), không băng bó rốn đúng cách, từ đó dẫn đến cả hai trẻ đều bị nhiễm uốn ván.

Trung tâm Y tế huyện đang tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe của hai trẻ, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ sơ sinh./.

 

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Từ khóa:   cắn dây rốn tin y tế uốn ván

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