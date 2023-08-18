Phương Anh là cái tên được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thời trang . Ngoài nổi tiếng với vai trò hot girl, người mẫu ảnh, cô còn là founder của một thương hiệu thời trang có tiếng tại TPHCM.

Ngày 17/8, gia đình thông báo nữ người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36.

Bố người mẫu cho biết thêm con gái nằm viện 6 ngày trước lúc ra đi. Trong những ngày đó, cô sốt cao do viêm phổi nặng, suy tim, tuy nhiên vẫn tiếp xúc, giao tiếp với bố mẹ, có điều không chia sẻ gì nhiều.

Theo thông tin từ Tiền Phong, bố người mẫu cho biết Phương Anh bị bệnh tim bẩm sinh từ bé và đã qua một hai lần phẫu thuật. Cho đến mới đây, cô bị viêm phổi phải đi cấp cứu, sau đó dẫn đến suy tim.

Về căn bệnh khiến nữ người mẫu qua đời, theo VnExpress, viêm phổi là một dạng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường gặp nhất do virus hoặc vi khuẩn gây ra. Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hồng Thắm, Khoa Hô hấp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, bệnh viêm phổi làm các túi khí trong phổi bị viêm, chứa đầy mủ và dịch. Lúc này chúng sẽ khó thực hiện công việc chuyển oxy vào máu và loại bỏ carbon dioxide tích tụ trong cơ thể. Viêm phổi phát triển khi bệnh nhân bị nhiễm virus, vi khuẩn hoặc nấm. Bệnh lây lan qua ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần với những người bị nhiễm trùng.

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng ở phổi có thể gây tử vong - Ảnh: VnExpress

Các triệu chứng bao gồm khó thở, ho khạc đờm, sốt, đau ngực... Bệnh có thể ảnh hưởng tới bất kỳ ai, mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và cơ địa từng người. "Viêm phổi nặng có thể gây tử vong nếu người bệnh gặp các biến chứng của tình trạng nhiễm trùng", bác sĩ Thắm nói.

Các biến chứng này bao gồm nhiễm khuẩn huyết: sự di chuyển của nhiễm trùng từ phổi vào máu, có thể gây nên tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, dẫn đến tử vong.

Theo Sức khỏe Đời sống, Hội Tim mạch New York (NYHA) cho biết suy tim có bốn mức độ:

- Độ I: Không hạn chế, vận động thể lực thông thường không gây mệt, khó thở hoặc hồi hộp.

- Độ II: Hạn chế nhẹ vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi, vận động thể lực thông thường (như lên cầu thang) làm mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực.

- Độ III: Hạn chế nhiều vận động thể lực. Bệnh nhân khỏe khi nghỉ ngơi, nhưng vận động thể lực nhẹ cũng làm mệt, hồi hộp, khó thở hay đau ngực.

- Độ IV: Mất khả năng vận động thể lực, triệu chứng cơ năng của suy tim xảy ra cả khi nghỉ, vận động dù nhẹ đều làm tăng triệu chứng.

Bệnh suy tim vô cùng nguy hiểm và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Chẳng hạn như suy giảm chất lượng cuộc sống; rối loạn nhịp tim: bệnh nhân dễ bị rung nhĩ hay rối loạn nhịp thất. Rung nhĩ làm tình trạng bệnh nặng thêm o giảm lượng máu tim bơm ra thêm 20%, ngoài ra tăng nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu não do cục máu đông từ tim chạy lên não.

Nghiêm trọng hơn, suy tim có thể dẫn đến tử vong và đột tử. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim nặng giai đoạn cuối, không đáp ứng với điều trị nội khoa nếu không được đặt dụng cụ hỗ trợ tim hoặc ghép tim sẽ dẫn đến tử vong. Đột tử cũng là biến chứng có thể xảy ra ở bệnh nhân giai đoạn C và D, ngay cả khi triệu chứng suy tim chưa quá nặng nề.