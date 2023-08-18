Dụng cụ tránh thai 'đi lạc', đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng

Tin y tế 18/08/2023 10:11

Vòng tránh thai đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng Sigma của phụ nữ sau 5 tháng đặt vòng.

Dẫn tin từ VTV, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa điều trị phẫu thuật hai trường hợp vòng tránh thai đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng Sigma sau chỉ 5 tháng đặt dụng cụ tránh thai.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân T.T.P. (30 tuổi), vào viện vì đau bụng âm ỉ vùng chậu dưới rốn. Bệnh nhân có tiền sử đặt dụng cụ tránh thai cách 5 tháng tại phòng khám tư, đã đi kiểm tra lại nhưng đều được kết luận bình thường.

Sau khi hỏi bệnh, thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính, cho thấy hình ảnh dụng cụ tử cung nằm 1 đầu ở buồng trứng và 1 đầu ở thanh mạc đại tràng. Với vị trí này, nếu không xử lý, nguy cơ thủng đại tràng là rất cao.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dụng cụ tử cung lạc chỗ. Phẫu thuật nội soi hoàn toàn là phương pháp được lựa chọn vì đó là phương pháp ít xâm lấn nhất cho bệnh nhân.

Trong quá trình tiến hành ca mổ nội soi, dụng cụ tránh thai được bóc tách khỏi buồng trứng và đại tràng xung quanh, an toàn lấy ra khỏi ổ bụng. Ngay ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân được ăn cháo và tập đứng dậy, vận động đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 7 ngày.

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Nội soi lấy dụng cụ tránh thai cho bệnh nhân - Ảnh: VTV

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân N.T.H. (29 tuổi), đặt dụng cụ tránh thai tại cơ sở y tế tư nhân gần nhà cách đây 7 tháng, sau đó bệnh nhân không đi khám lại.

Gần đây, bệnh nhân thường xuyên đau bụng dưới và rối loạn tiêu hóa, đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát hiện dụng cụ tránh thai đã đi lạc chỗ vào thành manh tràng. Bệnh nhân được các bác sĩ lấy dụng cụ tránh thai an toàn và xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Dụng cụ tránh thai 'đi lạc', đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng - Ảnh 2
Vòng tránh thai lạc chỗ xuyên thủng đại tràng - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Theo Sức khỏe Đời sống, BS. Nguyễn Công Nguyên, Khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, BV Bạch Mai cho biết, sử dụng dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả, nhưng nó cũng có một số tai biến nguy hiểm như thủng hoặc dụng cụ di chuyển sang các cơ quan khác trong ổ bụng gây ra các triệu chứng bất thường.

Dụng cụ tử cung phần lớn nằm tự do trong khoang phúc mạc hoặc xuyên thành ruột non, đại tràng, trực tràng; nằm trong mạc treo hoặc trong mạc nối lớn; có thể xuyên thủng bàng quang hoặc niệu quản.

Các triệu chứng của vòng tránh thai lạc chỗ rất đa dạng, tùy thuộc vào thời gian và cơ quan dụng cụ di chuyển. Các triệu chứng lâm sàng có thể gặp là đau bụng vùng hạ vị, sốt; tiêu chảy hoặc xuất huyết tiêu hoá; một số trường hợp có thể gặp tắc ruột, hoại tử ruột.

Khi có tổn thương niệu quản, bàng quang có thể gặp các triệu chứng tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu máu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần…

Siêu âm, chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đơn giản để xác định vị trí của dụng cụ tử cung.

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