Bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì có thể gặp phải các di chứng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tương lai của trẻ như câm, điếc, mù, hội chứng não nước (não úng thủy), tổn thương thần kinh khu trú gây liệt, sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần, động kinh…, và có thể dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 17/8, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trí Minh, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết khi tiếp nhận bé trai tại khoa Nhi, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy trẻ viêm phổi nặng, thiếu máu, nhiễm trùng huyết kèm nghi ngờ viêm màng não. Ngay lập tức, bệnh nhi được chọc dò dịch não tủy. Kết quả phù hợp với chẩn đoán viêm màng não như nhận định ban đầu của các bác sĩ.

Bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ và theo dõi chặt chẽ tại khoa Nhi. Sau hơn 2 tuần, bệnh nhi tỉnh táo, hồng hào, bú tốt và đã được xuất viện.

Trẻ nhập viện sau 2 ngày sốt cao, co giật - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ VTV, thời gian qua, khoa đã điều trị thành công khá nhiều trường hợp viêm màng não ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm điều trị kịp thời thì có thể gặp phải các di chứng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tương lai của trẻ và nặng nề nhất là dẫn đến tử vong.

Thời gian qua, nhiều trẻ nhập viện do viêm màng nãi - Ảnh minh họa: Phụ nữ Việt Nam

Do đó, bác sĩ khuyến cáo: Khi trẻ dưới 6 tháng tuổi xuất hiện triệu chứng sốt cao co giật, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, để phòng ngừa bệnh, trẻ cần được tiêm phòng vaccine viêm màng não như Hib, phế cầu, não mô cầu đúng và đủ liều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-ngay-sot-cao-co-giat-be-3-thang-tuoi-viem-mang-nao-nguy-kich-610527.html