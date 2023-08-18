Sau 2 ngày sốt cao, co giật, bé 3 tháng tuổi viêm màng não nguy kịch

Tin y tế 18/08/2023 06:26

Bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì có thể gặp phải các di chứng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tương lai của trẻ như câm, điếc, mù, hội chứng não nước (não úng thủy), tổn thương thần kinh khu trú gây liệt, sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần, động kinh…, và có thể dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 17/8, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trí Minh, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết khi tiếp nhận bé trai tại khoa Nhi, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy trẻ viêm phổi nặng, thiếu máu, nhiễm trùng huyết kèm nghi ngờ viêm màng não. Ngay lập tức, bệnh nhi được chọc dò dịch não tủy. Kết quả phù hợp với chẩn đoán viêm màng não như nhận định ban đầu của các bác sĩ.

Bệnh nhi được điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ và theo dõi chặt chẽ tại khoa Nhi. Sau hơn 2 tuần, bệnh nhi tỉnh táo, hồng hào, bú tốt và đã được xuất viện.

Sau 2 ngày sốt cao, co giật, bé 3 tháng tuổi viêm màng não nguy kịch - Ảnh 1
Trẻ nhập viện sau 2 ngày sốt cao, co giật - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ VTV, thời gian qua, khoa đã điều trị thành công khá nhiều trường hợp viêm màng não ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh viêm màng não ở trẻ sơ sinh có thể dẫn đến nhiều biến chứng vô cùng nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm điều trị kịp thời thì có thể gặp phải các di chứng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tương lai của trẻ và nặng nề nhất là dẫn đến tử vong.

Sau 2 ngày sốt cao, co giật, bé 3 tháng tuổi viêm màng não nguy kịch - Ảnh 2
Thời gian qua, nhiều trẻ nhập viện do viêm màng nãi - Ảnh minh họa: Phụ nữ Việt Nam

Do đó, bác sĩ khuyến cáo: Khi trẻ dưới 6 tháng tuổi xuất hiện triệu chứng sốt cao co giật, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, để phòng ngừa bệnh, trẻ cần được tiêm phòng vaccine viêm màng não như Hib, phế cầu, não mô cầu đúng và đủ liều.

Giun đũa chó mèo 'đào hầm' trong da, nam thanh niên ở Hà Nội ngứa ngáy dữ dội, uống thuốc 10 năm không dứt vì thói quen tưởng vô hại này

Giun đũa chó mèo 'đào hầm' trong da, nam thanh niên ở Hà Nội ngứa ngáy dữ dội, uống thuốc 10 năm không dứt vì thói quen tưởng vô hại này

Anh T.T.H (32 tuổi, Hà Nội) thường xuyên bị những trận ngứa dữ dội, đã từng đi khám bệnh da liễu và dùng thuốc dị ứng suốt 10 năm nay nhưng không khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   viêm màng não trẻ bị viêm màng não tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn