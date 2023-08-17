Thấy bố thường xuyên đánh mẹ, nam sinh ở Hà Nội chối bỏ giới tính: Không muốn làm con trai nữa vì đàn ông chỉ biết đánh vợ

Tin y tế 17/08/2023 12:19

Cậu bé được bố mẹ đưa đến khám sau khi nói với gia đình chuyện "Con không muốn làm con trai nữa".

Dẫn tin từ Người Đưa Tin, trường hợp nói trên là cậu bé M.N (15 tuổi, ở Hà Nội). Từ khi lọt lòng, N. mang giới tính nam. ở tuổi dậy thì, em cũng phát triển bình thường và thích chơi những môn thể thao của các bạn nam như đá bóng. Ngoài ra những thay đổi như: giọng nói ồm, bắt đầu có ria mép… cũng dần xuất hiện. Thế nhưng, bỗng một ngày em nói với mẹ: “Con không thích làm con trai. Con muốn làm con gái”.

Khi bị gặng hỏi lý do, N. không giải thích, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Con thích thế". Theo dõi con những ngày sau đó, chị H. (mẹ M.N), không thấy con có biểu hiện bất thường gì hay thay đổi phong cách ăn mặc, chỉ thấy con buồn rầu, ít nói chuyện. Mỗi lần mẹ hỏi tới, N. vẫn nhất mực bày tỏ "muốn làm con gái". Do khá am hiểu về tâm lý tuổi dậy thì, hai vợ chồng chị H. đã đưa con đi khám.

Thấy bố thường xuyên đánh mẹ, nam sinh ở Hà Nội chối bỏ giới tính: Không muốn làm con trai nữa vì đàn ông chỉ biết đánh vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Bách - Chuyên gia tư vấn, trị liệu tâm lý (Hà Nội) - người trực tiếp khám cho M.N cho rằng, tình trạng nam sinh này gặp phải là do rối loạn nhận thức giới tính. Thông thường có 2 loại rối loạn nhận thức giới tính, đó là do nội sinh và do thứ phát. Với nguyên nhân nội sinh thì không thể thay đổi được, còn nếu thứ phát, ví dụ như bị sang chấn, áp lực cuộc sống, gia đình, bị lôi kéo… thì có thể can thiệp.

Với trường hợp của M.N, qua thăm khám và làm test bác sĩ Bách chẩn đoán, trẻ bị rối loạn nhận thức giới tính thứ phát nên áp dụng một số biện pháp can thiệp tâm lý. Trong quá trình này, M.N chia sẻ nguyên nhân khiến mình muốn trở thành con gái khiến cả bác sĩ và bố mẹ đều bất ngờ.

“Cháu thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, dù mẹ bị đánh đau đớn nhưng vẫn cam chịu, không có hành động phản kháng. Mỗi lần nhìn thấy hành động của bố, hoặc nghĩ về những lần mẹ bị đánh, cháu chỉ biết òa khóc. Dần dần, cháu suy nghĩ nhiều và muốn mình trở thành con gái, không muốn làm đàn ông - những người chỉ biết đánh vợ”, M.N chia sẻ với bác sĩ.

Thấy bố thường xuyên đánh mẹ, nam sinh ở Hà Nội chối bỏ giới tính: Không muốn làm con trai nữa vì đàn ông chỉ biết đánh vợ - Ảnh 2
Thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình khiến tâm lý của bé trai bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có trường hợp trên, bác sĩ Bách cũng gặp nhiều người nam muốn trở thành nữ hoặc ngược lại vì nguyên nhân thứ phát như bị bạn bè chế giễu, bắt nạt hoặc vì muốn giống nhân vật trong phim...

Quay trở lại với trường hợp M.N, sau khi điều trị tâm lý, nam sinh này đã nhận thức được giới tính thật của mình. Gia đình cũng có sự chia sẻ và điều chỉnh để con sớm cân bằng cuộc sống. “Trường hợp này ngoài điều trị cho con thì cần phải can thiệp cho bố mẹ. Khi biết nguyên nhân khiến con muốn đổi giới tính, bố mẹ cháu rất bất ngờ và ân hận, cảm thấy có lỗi với con”, bác sĩ Bách cho hay.

Tương tự như trường hợp nói trên, dẫn tin từ VTC News, một nam sinh khác cũng thông báo với bố mẹ rằng: "Muốn làm con gái" sau khi bị bạn bè bắt nạt. Cậu bé chia sẻ thường xuyên bị các bạn nam trong lớp bắt nạt, nên có suy nghĩ nếu là con gái thì sẽ không phải chịu trận nữa.

Thấy bố thường xuyên đánh mẹ, nam sinh ở Hà Nội chối bỏ giới tính: Không muốn làm con trai nữa vì đàn ông chỉ biết đánh vợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

ThS.BS Nguyên Hồng Bách - Giám đốc trung tâm tâm lý ứng dụng lâm sàng Dr Mp Hà Nội cho biết, rối loạn nhận thức giới tính có 2 loại nội sinh và thứ phát. Trường hợp rối loạn nhận thức giới tính nội sinh không thể thay đổi được. Còn rối loạn giới tính thứ phát do áp lực cuộc sống, niềm tin vào cuộc sống, gia đình, xã hội, phim ảnh, bị lôi kéo thì có thể can thiệp được.

Rối loạn nhận thức giới tính không chỉ đến từ tác động từ gia đình mà còn ảnh hưởng bởi phim ảnh, truyện tranh, trò chơi điện tử. Rất dễ để nhận biết trẻ bị rối loạn nhận thức giới tính, nhưng để biết trẻ bị rối loạn nhận thức giới tính do nội sinh hay thứ phát thì cần phải test, kiểm tra bởi người có chuyên môn.

Thấy bố thường xuyên đánh mẹ, nam sinh ở Hà Nội chối bỏ giới tính: Không muốn làm con trai nữa vì đàn ông chỉ biết đánh vợ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vị chuyên gia khuyến cáo để phòng tránh chứng rối loạn nhận thức giới tính thứ phát các cha mẹ nên cư xử đúng mực trước mặt con cái, quan tâm tạo cho con cuộc sống lành mạnh từ tư duy tới nhận thức. Nếu con có biểu hiện lạ nên đưa đi thăm khám sớm để có thể can thiệp kịp thời.

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Từ khóa:   rối loạn giới tính rối loạn nhận thức tin y tế

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