Khi bị gặng hỏi lý do, N. không giải thích, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Con thích thế". Theo dõi con những ngày sau đó, chị H. (mẹ M.N), không thấy con có biểu hiện bất thường gì hay thay đổi phong cách ăn mặc, chỉ thấy con buồn rầu, ít nói chuyện. Mỗi lần mẹ hỏi tới, N. vẫn nhất mực bày tỏ "muốn làm con gái". Do khá am hiểu về tâm lý tuổi dậy thì, hai vợ chồng chị H. đã đưa con đi khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Bách - Chuyên gia tư vấn, trị liệu tâm lý (Hà Nội) - người trực tiếp khám cho M.N cho rằng, tình trạng nam sinh này gặp phải là do rối loạn nhận thức giới tính. Thông thường có 2 loại rối loạn nhận thức giới tính, đó là do nội sinh và do thứ phát. Với nguyên nhân nội sinh thì không thể thay đổi được, còn nếu thứ phát, ví dụ như bị sang chấn, áp lực cuộc sống, gia đình, bị lôi kéo… thì có thể can thiệp.

Với trường hợp của M.N, qua thăm khám và làm test bác sĩ Bách chẩn đoán, trẻ bị rối loạn nhận thức giới tính thứ phát nên áp dụng một số biện pháp can thiệp tâm lý. Trong quá trình này, M.N chia sẻ nguyên nhân khiến mình muốn trở thành con gái khiến cả bác sĩ và bố mẹ đều bất ngờ.