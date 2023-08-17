Tin quảng cáo trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội nổi u cục chi chít, ổ mủ dày đặc sau khi tiêm tan mỡ được 1 tuần

"Thấy quảng cáo dáng chuẩn ngay tức thì chỉ sau một liệu trình siêu hủy mỡ nên tôi liên hệ và tìm đến. Tại đây tôi được nhân viên tư vấn liệu trình tiêm tan mỡ thực hiện nhanh chỉ trong vòng 45 phút, không đau", cô gái này chia sẻ.

Theo thông tin từ Dân Trí, xem được quảng cáo tiêm tan mỡ của một spa có địa chỉ tại Hoàng Mai (Hà Nội) ở Facebook, cô gái trẻ quyết định đến cơ sở này để làm đẹp vì thấy hiệu quả nhanh.

"Sau 5-7 ngày mỡ sẽ được đào thải qua hệ bài tiết và khách hàng sẽ lấy lại được vóc dáng thon gọn", nhân viên này quảng cáo.

Sau khi được bôi tê, cô gái nằm yên để nhân viên tiêm tinh chất hủy mỡ. Chi phí cho liệu trình này khoảng hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau tiêm một tuần, thì vùng bụng, đùi của bệnh nhân nổi nhiều nốt đỏ, sưng, cứng, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn, sau vài ngày các ổ mủ xuất hiện dày đặc hơn, gây đau nhức... Bệnh nhân sau đó quay lại cơ sở spa nhưng cơ sở này đã đóng cửa, không liên lạc được.

Nữ bệnh nhân là một trường hợp được ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, thăm khám mới đây.

Qua kiểm tra, BS Tiến Thành chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe sau tiêm tan mỡ.

Bệnh nhân sau đó được điều trị bằng các thuốc kháng sinh, kháng viêm liều cao. Sau hơn một tuần các vết loét khô, các nốt viêm giảm sưng. Tuy nhiên điều trị tai biến tiêm tan mỡ là điều trị khó, bệnh nhân được theo dõi lâu dài và điều trị tích cực.

Dẫn tin từ Thanh Niên, theo BS.CK2 Phạm Thị Thanh Giang - khoa Thẩm mỹ da - BV Da liễu TP.HCM, có 3 nguyên nhân có thể gây xuất hiện các nốt viêm sau tiêm tan mỡ:

Thứ 1 là thuốc tiêm tan mỡ không rõ nguồn gốc. Hiện nay không có loại thuốc tiêm tan mỡ nào được Bộ Y tế cấp phép sử dụng vì vậy thuốc mà cơ sở thẩm mỹ tiêm cho bệnh nhân là hàng trôi nổi, không an toàn.

1 trường hợp bị áp xe sau khi tiêm tan mỡ - Ảnh: Thanh Niên

Thứ 2 là kỹ thuật tiêm sai. Hiện nay theo một số nước như Mỹ, cho phép sử dụng thuốc tiêm tan mỡ, họ cũng nhấn mạnh rằng kỹ thuật tiêm vô cùng quan trọng. Trong tất cả các vị trí, độ sâu của kim phải giữ ổn định, vì sự thay đổi hoàn toàn có thể gây ra hoại tử các mô xung quanh như thần kinh, mạch máu, da.

Thứ 3 là không đảm bảo vô trùng trong kỹ thuật tiêm. Tại các cơ sở spa, các nhân viên không được đào tạo y tế nên kỹ thuật thực hiện thường không đảm bảo vô khuẩn.