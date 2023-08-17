Hy hữu: Bé gái sinh ra với 24 ngón tay, chân, phải phẫu thuật mới có thể cầm nắm

Tin y tế 17/08/2023 10:45

Sáng 17/8, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) cho hay vừa phẫu thuật trả hình hài lại bình thường cho bé gái T.T (7 tháng tuổi, ở Long An) có 24 ngón tay, chân.

Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, bé T. được đưa đến trong tình trạng bàn tay và bàn chân bị dư ngón phức tạp. Cụ thể, ngón út bàn tay trái và phải của bé thừa một mẩu thịt nhỏ, ngón cái bàn tay phải tách làm đôi; bàn chân phải có 2 ngón cái, ngón cái và ngón trỏ bàn chân trái dính nhau. Tổng cộng cả 4 bàn tay, chân của cháu có 24 ngón thay vì 20.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ những ngón dư, tạo hình lại ngón tay - chân, đưa bàn tay - chân trở về hình dạng bình thường, đảm bảo chức năng vận động cho bé.

Hy hữu: Bé gái sinh ra với 24 ngón tay, chân, phải phẫu thuật mới có thể cầm nắm - Ảnh 1
Bàn tay của bé gái - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, chuyên khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thừa ngón tay hoặc chân là dị tật bẩm sinh phổ biến, tỷ lệ 1/1.000 trẻ sinh ra. Tuy nhiên, tỷ lệ thừa ngón bàn chân chỉ 0,4 trên 10.000 bệnh nhân. 

Dị tật thừa ngón được chia thành ba loại gồm thừa ngón về phía trong (phía xương quay cẳng tay hay xương chày cẳng chân), thừa ngón về phía ngoài (ngón thừa nằm ngoài ngón út) và thừa ngón trung tâm (ngón thừa nằm giữa các ngón khác).

Một số ngón thừa chỉ là da và mô mềm nhô ra từ bàn tay hoặc bàn chân. Trong khi đó, có trường hợp ngón phụ cũng có da, mô mềm và xương khớp tương tự như một ngón tay, chân bình thường. Ít trường hợp các ngón tay, chân dính nhau một phần hoặc toàn bộ, khiến trẻ sinh hoạt, vận động khó khăn. Trường hợp của bé Trang là dị tật thừa ngón về phía trong, xảy ra ở ngón tay cái.

Theo bác sĩ Trọng, nguyên nhân thừa ngón, dính ngón phổ biến nhất là do di truyền, tức bất thường về gene trong giai đoạn bào thai. Cụ thể, đột biến ở cụm gene Hoxa (hình thành và phát triển cơ quan, kiểm soát trưởng thành, tăng sinh tế bào, chu kỳ tế bào, biệt hóa tế bào và di truyền tế bào), gene GLI3 (tham gia định hình của nhiều mô và cơ quan trong giai đoạn phát triển bào thai), đột biến Hemingway trong gene Shh (đảm nhận quá trình hình thành các chi, nhưng khi đột biến làm sai chức năng gây thừa ngón)... Nếu người mẹ bị thừa ngón (gene trội), con có nguy cơ cao mắc dị tật này.

Ngoài yếu tố di truyền, thai phụ hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, thủy đậu, rubella... cũng có nguy cơ sinh con dị tật thừa ngón.

Dị tật thừa ngón tay, dính ngón tay có thể phát hiện từ giai đoạn bào thai bằng phương pháp siêu âm hình thái học thai nhi ở tuần thứ 18-21.

Bác sĩ Trọng cho biết phẫu thuật là phương pháp duy nhất để điều trị dị tật thừa ngón. Trẻ nên được phẫu thuật trước 12 tháng tuổi nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo tồn chức năng ngón cái, tránh ảnh hưởng tâm lý khi nhận thấy bản thân khác biệt bạn bè.

Để phòng ngừa nguy cơ trẻ sinh ra thừa ngón, 6 tháng trước khi mang thai và trong thai kỳ, phụ nữ tránh uống rượu bia, hút thuốc lá, chất kích thích. Thai phụ tiêm ngừa đầy đủ, bổ sung vitamin, khoáng chất (nhất là canxi, sắt, axit folic) theo chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ Trọng, vợ chồng bị dị tật thừa ngón nên sàng lọc phôi và thụ tinh trong ống nghiệm. Phương pháp này nhằm loại trừ phôi bất thường nhiễm sắc thể do di truyền, chọn phôi tốt tăng cơ hội sinh con khỏe mạnh.

Tin quảng cáo trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội nổi u cục chi chít, ổ mủ dày đặc sau khi tiêm tan mỡ được 1 tuần

Tin quảng cáo trên mạng, cô gái trẻ ở Hà Nội nổi u cục chi chít, ổ mủ dày đặc sau khi tiêm tan mỡ được 1 tuần

Sau tiêm tan mỡ một tuần, thì vùng bụng, đùi của bệnh nhân nổi nhiều nốt đỏ, sưng, cứng, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn, sau vài ngày các ổ mủ xuất hiện dày đặc hơn, gây đau nhức...

Xem thêm
Từ khóa:   nhiều ngón tay ngón tay dính liền tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 36 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn