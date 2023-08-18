Cháu bé 2 tuổi bị đau tai, bố mẹ tự mua thuốc điều trị không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện ve chó to như hạt đậu làm ổ bên trong

Tin y tế 18/08/2023 15:05

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện, trong tai bệnh nhi bị chấn thương. Nguyên nhân do ve chó to bằng hạt đậu đen trú ngụ trong tai, chèn gần hết phần ống tai gây ra.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 18/8, bác sĩ Quách Trung Kiên, đại diện một phòng khám chuyên khoa tai mũi họng ở Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của phòng khám vừa chữa trị cho 2 bệnh nhân bị dị vật đặc biệt (con vật) chui vào làm ổ trong tai.

Bệnh nhân thứ nhất là cháu bé 2 tuổi, trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhi được người nhà đưa đến khám với lý do ù tai, đau tai phải một tuần, gia đình tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện, trong tai bệnh nhi bị chấn thương. Nguyên nhân do ve chó to bằng hạt đậu đen trú ngụ trong tai, chèn gần hết phần ống tai gây ra.

Cháu bé 2 tuổi bị đau tai, bố mẹ tự mua thuốc điều trị không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện ve chó to như hạt đậu làm ổ bên trong - Ảnh 1
Hình ảnh ve chó bên trong tai của bệnh nhi - Ảnh: Dân Trí

"Con ve chó đã cắm vòi hút máu trong tai bệnh nhi gây ra các vết thương. Bác sĩ đã gắp con ve chó ra ngoài, sau đó vệ sinh sạch sẽ vùng ống tai, kê thuốc điều trị. Sau 2 ngày tái khám, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định trở lại", bác sĩ Kiên cho hay.

Cũng theo bác sĩ Kiên, cùng thời gian, các bác sĩ của phòng khám tiếp nhận và thăm khám cho bệnh nhân nữ 30 tuổi ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình. Bệnh nhân đến khám khi bị ù tai, nghe tiếng vo ve trong tai trái.

Thăm khám, bác sĩ phát hiện dị vật trong tai bệnh nhân là con côn trùng (muỗi). Bệnh nhân sau đó được nội soi và gắp ra con muỗi hoa đang còn sống trong tai.

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, các bác sĩ khuyến cáo người dân: Khi phát hiện có dị vật mà đặc biệt là ký sinh trùng chui vào tai thì cách tốt nhất là sau khi phát hiện có dị vật trong tai thì cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng càng sớm càng tốt để bác sĩ có thể dễ dàng lấy dị vật ra ngoài bằng dụng cụ y tế chuyên biệt.

Để phòng ngừa côn trùng chui vào tai chúng ta không ngủ trên nền/sàn nhà chú ý mắc màn cẩn thận trước khi đi ngủ. Thường xuyên vệ sinh môi trường sống xung quanh, nhất là các gia đình có nuôi thú cưng như chó, mèo. Đối với vật nuôi, nên thường xuyên tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ nơi ở của chúng.

Cháu bé 2 tuổi bị đau tai, bố mẹ tự mua thuốc điều trị không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện ve chó to như hạt đậu làm ổ bên trong - Ảnh 2
Ngủ trên nền nhà dễ khiến các loại ve, rận chui vào làm ổ bên trong tai - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Đặc biệt, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, khi trẻ khỏe mạnh bình thường, không sốt, không chảy mũi mà xuất hiện triệu chứng đau, ngứa, chảy dịch ở tai, phụ huynh nên nghĩ đến khả năng có côn trùng ký sinh và đưa đến cơ sở y tế thăm khám ngay để được xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cần tuyệt đối tránh lấy dị vật bằng các dụng cụ cá nhân không đảm bảo vệ sinh và có thể gây tổn thương màng nhĩ, ảnh hưởng đến khả năng nghe hoặc khiến dị vật vào sâu hơn, làm ảnh hưởng đến màng nhĩ.

Nhiều nạn nhân tiêm filler bị biến chứng mù mắt, đột quỵ: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân 'chết người'

Nhiều nạn nhân tiêm filler bị biến chứng mù mắt, đột quỵ: Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân 'chết người'

Chất làm đầy (filler) nếu tiêm thẳng vào mạch máu có thể gây thuyên tắc động mạch võng mạc, khiến mắt mù hoặc thuyên tắc động mạch não, dẫn dến nhồi máu não.

Xem thêm
Từ khóa:   ve chó ve chó làm ổ trong tai tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn