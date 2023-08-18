Cháu bé 2 tuổi bị đau tai, bố mẹ tự mua thuốc điều trị không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện ve chó to như hạt đậu làm ổ bên trong

Bệnh nhân thứ nhất là cháu bé 2 tuổi, trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhi được người nhà đưa đến khám với lý do ù tai, đau tai phải một tuần, gia đình tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 18/8, bác sĩ Quách Trung Kiên, đại diện một phòng khám chuyên khoa tai mũi họng ở Ninh Bình cho biết, các bác sĩ của phòng khám vừa chữa trị cho 2 bệnh nhân bị dị vật đặc biệt (con vật) chui vào làm ổ trong tai.

"Con ve chó đã cắm vòi hút máu trong tai bệnh nhi gây ra các vết thương. Bác sĩ đã gắp con ve chó ra ngoài, sau đó vệ sinh sạch sẽ vùng ống tai, kê thuốc điều trị. Sau 2 ngày tái khám, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định trở lại", bác sĩ Kiên cho hay.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện, trong tai bệnh nhi bị chấn thương. Nguyên nhân do ve chó to bằng hạt đậu đen trú ngụ trong tai, chèn gần hết phần ống tai gây ra.

Cũng theo bác sĩ Kiên, cùng thời gian, các bác sĩ của phòng khám tiếp nhận và thăm khám cho bệnh nhân nữ 30 tuổi ở phường Tân Thành, TP Ninh Bình. Bệnh nhân đến khám khi bị ù tai, nghe tiếng vo ve trong tai trái.

Thăm khám, bác sĩ phát hiện dị vật trong tai bệnh nhân là con côn trùng (muỗi). Bệnh nhân sau đó được nội soi và gắp ra con muỗi hoa đang còn sống trong tai.

Dẫn tin từ Sức khỏe Đời sống, các bác sĩ khuyến cáo người dân: Khi phát hiện có dị vật mà đặc biệt là ký sinh trùng chui vào tai thì cách tốt nhất là sau khi phát hiện có dị vật trong tai thì cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng càng sớm càng tốt để bác sĩ có thể dễ dàng lấy dị vật ra ngoài bằng dụng cụ y tế chuyên biệt.

Để phòng ngừa côn trùng chui vào tai chúng ta không ngủ trên nền/sàn nhà chú ý mắc màn cẩn thận trước khi đi ngủ. Thường xuyên vệ sinh môi trường sống xung quanh, nhất là các gia đình có nuôi thú cưng như chó, mèo. Đối với vật nuôi, nên thường xuyên tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ nơi ở của chúng.

Ngủ trên nền nhà dễ khiến các loại ve, rận chui vào làm ổ bên trong tai - Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Đặc biệt, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, khi trẻ khỏe mạnh bình thường, không sốt, không chảy mũi mà xuất hiện triệu chứng đau, ngứa, chảy dịch ở tai, phụ huynh nên nghĩ đến khả năng có côn trùng ký sinh và đưa đến cơ sở y tế thăm khám ngay để được xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cần tuyệt đối tránh lấy dị vật bằng các dụng cụ cá nhân không đảm bảo vệ sinh và có thể gây tổn thương màng nhĩ, ảnh hưởng đến khả năng nghe hoặc khiến dị vật vào sâu hơn, làm ảnh hưởng đến màng nhĩ.