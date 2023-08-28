Các biến thể ma túy mới thường được sử dụng cho nhiều người cùng lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt để uống. Đây là loại ma túy dạng mới, xâm nhập phổ biến trong môi trường học sinh, sinh viên.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, mới đây, Bộ Công an đã ra cảnh báo về một loại ma túy mới có tên gọi là “Nước biển”, chỉ cần một giọt nhỏ ma túy “ nước biển ” đóng trong các túi, chai nước là người nghiện có thể nhanh chóng đạt được trạng thái “ phê ” ngay lập tức. Nhiều người có thể mua một cách dễ dàng thông qua các trang mạng xã hội. Cơ quan công an cho biết, những tiếng la hét thất thanh, những ảo giác xuất hiện cùng những hành động không kiểm soát là biểu hiện của những “con nghiện” ma tuý tổng hợp. Các biến thể ma túy mới thường được sử dụng cho nhiều người cùng lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt để uống. Đây là loại ma túy dạng mới, xâm nhập phổ biến trong môi trường học sinh, sinh viên.

Như trường hợp của 6 em học sinh ở Thanh Khê, Đà Nẵng đầu năm nay, khiến các em bị ngộ độc và phải nhập viện. May mắn, các em được nhập viện kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Việc sử dụng ma túy không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng xấu tới tinh thần. Tang vật ma tuý “nước biển” - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam Dẫn tin từ VTV, hiện nay những loại ma túy "trá hình" dưới dạng đồ ăn, thức uống đang tấn công môi trường học đường, trong khi tâm lý học sinh ở lứa tuổi này thường ham thích những cảm giác lạ, và rất dễ bị thu hút bởi những thứ bao bì có hình ảnh, màu sắc bắt mắt, kích thích sự hiếu kỳ. Nhiều vụ việc ma túy pha trộn với thực phẩm bị phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, TS-BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai thông tin, hiện nay có nhiều loại ma túy mới xuất hiện, không chỉ dưới các dạng truyền thống như dạng viên, dạng bột, dạng tem… mà còn được trộn vào nhiều loại thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Trước đó, Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc cần sa có trong các loại bánh ngọt, bánh quy, kẹo và trong thuốc lá điện tử, thuốc lào... “Hiện nay có rất nhiều loại ma túy, không chỉ được bán và sử dụng kín đáo mà còn len lỏi phổ biến công khai vào đời sống hàng ngày, liên tục thu hút lôi kéo mở rộng số người tham gia sử dụng và nghiện. Nhiều sản phẩm bánh kẹo bị các đối tượng sử dụng để thêm ma túy, gây nguy hiểm cho người sử dụng - Ảnh: PLO Lý do là các loại ma túy đó được đưa vào thuốc lá điện tử chưa bị cấm, các đồ ăn thức uống và ở các tụ điểm giải trí. Việc quản lý mua bán online chưa đạt cũng khiến việc phát tán rất nhanh chóng” - BS Nguyên nói. BSCK I Triệu Đức Đường, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV Đa khoa Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo, các sản phẩm có chứa chất gây nghiện, tiền chất ma túy, các loại cỏ sẽ gây ra tình trạng rối loạn, ảo giác, kích thích… nếu sử dụng nhiều có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, khó hồi phục. Ma túy được pha trộn đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống là thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm che giấu cơ quan chức năng để vận chuyển, mua bán trót lọt. Cạnh đó, nhiều loại ma túy cũng núp dưới nhiều hình thức khác như nước biển chứa chất ma túy GHB, nước xoài “Crispy Fruit” có chứa chất ma túy Bromazepam, Nimetazepam.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-hoc-moi-en-gan-bo-cong-an-canh-bao-loai-ma-tuy-nuoc-bien-nup-bong-ang-sau-nhung-loai-nuoc-uong-cong-truong-cho-hoc-sinh-612837.html