Ngộ độc rượu, 2 dì cháu nhập viện trong tình trạng nôn ói, mệt, mờ mắt...

Tin y tế 28/08/2023 20:01

Sau khi uống rượu, hai dì cháu ở Cà Mau nôn ói, mắt mờ và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 28/8, bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết đang điều trị 2 bệnh nhân bị ngộ độc methanol.

Trước đó, ngày 26/8, bà T.B.X. (33 tuổi; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cùng cháu là Q.T.M. (23 tuổi; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và 2 người khác tổ chức nhậu.

Bà X. và anh M. nhậu số rượu được mang về từ Tây Ninh, những người còn lại uống bia. Sau đó, bà X. và anh M. nôn ói, mệt mỏi, mờ mắt…

Ngộ độc rượu, 2 dì cháu nhập viện trong tình trạng nôn ói, mệt, mờ mắt... - Ảnh 1
Một trong 2 bệnh nhân đang được điều trị do ngộ độc methanol - Ảnh: VOV

Dẫn tin từ VOV, theo lời người nhà, rượu mà B.X và T.M uống được mang về từ Tây Ninh. Bệnh viện xác định, cả 2 bệnh nhân đều bị ngộ độc methanol.

Hiện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân T.M có tiến triển tích cực nhưng vẫn đang phải thở máy. Còn bệnh nhân B.X rất nặng, bệnh thở máy, huyết áp khó đo.

 

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Từ khóa:   ngộ độc rượu ngộ độc cồn methanol

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