Thông tin mới vụ thai nhi 34 tuần tuổi tử vong bất thường: Lãnh đạo Bệnh viện khẳng định 'là sự cố đáng tiếc'

Tin y tế 29/08/2023 16:14

Lãnh đạo Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu cho rằng, vụ thai nhi 34 tuần tử vong ngày 22/8 tại bệnh viện là sự cố rất đáng tiếc.

Theo thông tin từ Dân Trí, lãnh đạo Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu cho rằng, vụ thai nhi 34 tuần tử vong ngày 22/8 tại bệnh viện là sự cố rất đáng tiếc.

"Bệnh viện không mong muốn sự cố như trên xảy ra và đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để nghiêm túc khắc phục", lãnh đạo bệnh viện nhìn nhận. 

Hiện bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác ekip bác sĩ, điều dưỡng trực có liên quan và phối hợp người nhà, ngành chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phía bệnh viện cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã hỗ trợ gia đình trong việc mai táng thai nhi, cũng như chi phí điều trị cho sản phụ.

Thông tin mới vụ thai nhi 34 tuần tuổi tử vong bất thường: Lãnh đạo Bệnh viện khẳng định 'là sự cố đáng tiếc' - Ảnh 1
Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, trong đơn gửi Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, anh T.Q.H. (37 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu) là chồng của sản phụ N.C.T. (31 tuổi) cho biết, khoảng 21h ngày 21/8, anh đưa vợ mang thai khoảng 34 tuần tuổi vào BVĐK Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe.

“Lúc đó, tôi có thông báo tình trạng vợ tôi bị nôn ói. Sau đó, bác sĩ đã thực hiện các bước như đo huyết áp; siêu âm thai nhi; siêu âm tim. Kết quả, vợ tôi và thai nhi khỏe mạnh nên bác sĩ nói có thể về nhà hoặc ở lại để kiểm tra thêm”, anh H. nêu trong đơn.

Sau đó, vợ chồng anh H. chọn ở lại bệnh viện. Trong khoảng thời gian từ 23h ngày 21/8 đến khoảng gần 3h ngày 22/8, tình trạng nôn ói của vợ anh H. không thuyên giảm nên được chuyển lên phòng Khoa sản truyền nước, thở oxy, siêu âm.

Thông tin mới vụ thai nhi 34 tuần tuổi tử vong bất thường: Lãnh đạo Bệnh viện khẳng định 'là sự cố đáng tiếc' - Ảnh 2
Thai phụ N.C.T - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận không có tim thai và đề nghị chuyển sản phụ về Khoa sản. Tại đây, bác sĩ bệnh viện đề nghị anh H. ký vào hồ sơ xác nhận để tiến hành giải phẫu. Đến khoảng 6h30 ngày 23/8, thai nhi tử vong.

NÓNG: Thai phụ nôn ói được chồng đưa vào bệnh viện, sau 7 tiếng bác sĩ bất ngờ thông báo thai nhi 34 tuần tử vong, không rõ nguyên nhân

NÓNG: Thai phụ nôn ói được chồng đưa vào bệnh viện, sau 7 tiếng bác sĩ bất ngờ thông báo thai nhi 34 tuần tử vong, không rõ nguyên nhân

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận đã nhận được đơn của người nhà sản phụ, yêu cầu làm rõ vụ việc thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Bạc Liêu.

Xem thêm
Từ khóa:   thai nhi 34 tuần tử vong thai nhi tử vong tin tức y tế tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn