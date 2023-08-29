Lãnh đạo Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu cho rằng, vụ thai nhi 34 tuần tử vong ngày 22/8 tại bệnh viện là sự cố rất đáng tiếc.

Theo thông tin từ Dân Trí, lãnh đạo Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu cho rằng, vụ thai nhi 34 tuần tử vong ngày 22/8 tại bệnh viện là sự cố rất đáng tiếc.

"Bệnh viện không mong muốn sự cố như trên xảy ra và đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng để nghiêm túc khắc phục", lãnh đạo bệnh viện nhìn nhận.

Hiện bệnh viện đã tạm đình chỉ công tác ekip bác sĩ, điều dưỡng trực có liên quan và phối hợp người nhà, ngành chức năng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phía bệnh viện cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra đã hỗ trợ gia đình trong việc mai táng thai nhi, cũng như chi phí điều trị cho sản phụ.

Bệnh viện Thanh Vũ Bạc Liêu - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, trong đơn gửi Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, anh T.Q.H. (37 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Bạc Liêu) là chồng của sản phụ N.C.T. (31 tuổi) cho biết, khoảng 21h ngày 21/8, anh đưa vợ mang thai khoảng 34 tuần tuổi vào BVĐK Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe.

“Lúc đó, tôi có thông báo tình trạng vợ tôi bị nôn ói. Sau đó, bác sĩ đã thực hiện các bước như đo huyết áp; siêu âm thai nhi; siêu âm tim. Kết quả, vợ tôi và thai nhi khỏe mạnh nên bác sĩ nói có thể về nhà hoặc ở lại để kiểm tra thêm”, anh H. nêu trong đơn.

Sau đó, vợ chồng anh H. chọn ở lại bệnh viện. Trong khoảng thời gian từ 23h ngày 21/8 đến khoảng gần 3h ngày 22/8, tình trạng nôn ói của vợ anh H. không thuyên giảm nên được chuyển lên phòng Khoa sản truyền nước, thở oxy, siêu âm.

Thai phụ N.C.T - Ảnh: Thanh Niên

Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận không có tim thai và đề nghị chuyển sản phụ về Khoa sản. Tại đây, bác sĩ bệnh viện đề nghị anh H. ký vào hồ sơ xác nhận để tiến hành giải phẫu. Đến khoảng 6h30 ngày 23/8, thai nhi tử vong.

NÓNG: Thai phụ nôn ói được chồng đưa vào bệnh viện, sau 7 tiếng bác sĩ bất ngờ thông báo thai nhi 34 tuần tử vong, không rõ nguyên nhân Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu xác nhận đã nhận được đơn của người nhà sản phụ, yêu cầu làm rõ vụ việc thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Bạc Liêu.

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