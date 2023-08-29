Gắp con giun lạ còn sống ngoe nguẩy trong não người phụ nữ: Là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh

Tin y tế 29/08/2023 14:00

Các bác sĩ cho biết một con giun tròn thường chỉ tìm thấy ở rắn "còn sống và đang ngo ngoe" đã được lấy ra khỏi não một người phụ nữ.

Theo thông tin từ báo Công Lý dẫn nguồn từ CNN, ngày 29/8, các bác sĩ Úc cho biết một con giun tròn thường chỉ tìm thấy ở rắn "còn sống và đang ngo ngoe" đã được lấy ra khỏi não một người phụ nữ.

Các bác sĩ đã thực hiện chụp MRI (chụp cắt lớp) cho người phụ nữ Úc 64 tuổi sau khi bà bắt đầu bị mất trí nhớ và nhận thấy một "tổn thương không điển hình" ở phía thuỳ trước não của bà.

Đó là một con giun tròn dài 8 cm (ba inch), được gọi là Ophidascaris robertsi, mà các nhà nghiên cứu cho biết là loại ký sinh trùng phổ biến ở chuột túi và trăn thảm - nhưng không ký sinh ở người.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Sanjaya Senanayake cho biết: “Đây là trường hợp nhiễm giun Ophidascaris đầu tiên ở người được mô tả trên thế giới”.

“Theo hiểu biết của chúng tôi, đây cũng là trường hợp đầu tiên liên quan đến não của bất kỳ loài động vật có vú nào, dù là con người hay loài khác”.

Gắp con giun lạ còn sống ngoe nguẩy trong não người phụ nữ: Là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh - Ảnh 1
Kết quả chụp MRI cho thấy một khối chứa ấu trùng Ophidascaris trong não - Ảnh: CNN

Theo VTC News dẫn nguồn từ Daily Mail, các nhà nghiên cứu, cũng là nhóm bác sỹ phát hiện con giun ký sinh, cho rằng bệnh nhân đã nhiễm giun khi bà thu thập và nấu một loại rau ở vùng hồ gần nhà. Rau đó có thể đã nhiễm trứng giun từ chất thải của một con trăn.

Các bác sỹ cũng đưa ra giả thiết, loại thuốc ức chế miễn dịch mà bệnh nhân từng uống có thể góp phần giúp trứng giun đến được não. “Thuốc ức chế miễn dịch mà bệnh nhân từng dùng có thể đã tạo điều kiện cho ấu trùng di chuyển vào hệ thống thần kinh trung ương”, đại diện nhóm bác sỹ cho biết.

Các cuộc phẫu thuật tiếp theo không tìm thấy con giun nào khác sống trong cơ thể bệnh nhân, nhưng các bác sỹ vẫn phải tiếp tục theo dõi bà vì các thử nghiệm trên chuột cho thấy, trứng của loài giun này có thể tồn tại trong cơ thể hơn 4 năm.

Gắp con giun lạ còn sống ngoe nguẩy trong não người phụ nữ: Là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh - Ảnh 2
Con giun lấy ra từ não bệnh nhân - Ảnh: Daily Mail

Sáu tháng sau cuộc phẫu thuật, chứng hay quên và trầm cảm của cụ bà được cải thiện.

Sau sự việc này, các chuyên gia cảnh báo mọi người hãy xử lý thực phẩm trước khi ăn để ngăn chặn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và các căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ động vật sang người.

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Từ khóa:   giun ký sinh trùng tin y tế giun Ophidascaris

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