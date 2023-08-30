Bị chó cắn nhưng không chịu tiêm vắc xin, bé gái 8 tuổi tử vong sau khi người nhà cho uống thuốc nam

Tin y tế 30/08/2023 06:30

Con chó đã cắn vào chân tái của cháu bé, chảy lượng máu ít, tuy nhiên cháu không được xử trí vết thương, không tiêm vắc xin phòng dại, mà chỉ được cắt thuốc nam ở Hà Tĩnh về uống.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn huyện Minh Hóa vừa ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đó là cháu P.T.B.V (sinh năm 2015, trú thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa).

Cách đây gần 4 tháng, gia đình cháu V. đã bắt và nuôi một con chó không rõ nguồn gốc. Sau vài ngày nuôi, con chó đã cắn cháu ở chân trái, chảy lượng máu ít, tuy nhiên cháu không được xử trí vết thương, không tiêm vắc xin phòng dại, mà chỉ được cắt thuốc nam ở Hà Tĩnh về uống. Sau đó, người nhà cháu V. cũng đập chết con chó trên.

Trong vòng hơn 3 tháng nay, cháu không có biểu hiện gì bất thường. Cách đây khoảng 1 tuần, cháu được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị bệnh Thalassemia.

Bị chó cắn nhưng không chịu tiêm vắc xin, bé gái 8 tuổi tử vong sau khi người nhà cho uống thuốc nam - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến trường hợp trên, dẫn tin từ VTV, sau vài ngày nhập viện, cháu V. có biểu hiện sốt cao, tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, nhức đầu, co giật… nên được đưa đi xét nghiệm và được chẩn đoán mắc bệnh dại rồi chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu.

Đến ngày 28/8, cháu V. được bệnh viện trả về và tử vong trên đường về quê.

Ngành chức năng khuyến cáo, khi bị chó cắn, người bị cắn cần cố gắng đẩy máu từ vết thương ra ngoài để hạn chế vi trùng, vi khuẩn ra khỏi cơ thể, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng ngoài da hoặc hình thành bệnh uốn ván.

Sau đó, người bị chó cắn cần sát trùng da bằng cồn hoặc du dịch có khả năng khử trùng, khử khuẩn và để vết thương khô ráo, băng bó cẩn thận rồi chủ động đi tiêm phòng.

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