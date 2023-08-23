4 người ở Đồng Nai bị chó nhà hàng xóm cắn, cào: Vài ngày sau, con chó lạ chết, không rõ nguyên nhân

Tin y tế 23/08/2023 06:20

Một con chó có xét nghiệm dương tính với virus dại đã cào, cắn 4 người tại xã Lộc An, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Dẫn tin từ Tiền Phong, chiều 27/7, anh L.M.N, hàng xóm của ông T.H.P (gia đình có con chó dại), sang chơi, có tiếp xúc với con chó và bất ngờ bị vào miệng. Đến ngày 15/8, anh N.M.V (em vợ của ông P.) sang nhà chơi cũng bị con chó này cắn vào cánh tay phải.

Sau đó, ngày 17/8, bà N.T.H (vợ của ông P.), bị con vật cắn vào miệng. Cùng ngày, chị T.N.B.N. (con ông P.) bế con chó lên người thì bị cào vào ngực.

Theo điều tra dịch tễ, tháng 4, con vật này từng bị một con chó lạ tấn công. Vài ngày sau, con chó lạ chết, không rõ nguyên nhân.

4 người ở Đồng Nai bị chó nhà hàng xóm cắn, cào: Vài ngày sau, con chó lạ chết, không rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Con chó nhà ông P được xích lại - Ảnh: Tiền Phọng

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/8, con chó của ông P. có biểu hiện tăng động bất thường, cào cấu, cắn xé. Ngày 18/8, các biểu hiện trên càng nặng, con vật co giật và hung dữ hơn, đã cắn chết một con mèo. Đến tối cùng ngày, con chó chảy nước dãi, mắt đỏ trợn ngược và tử vong.

Phát hiện chó chết, ông P. đã báo về Trung tâm Y tế huyện Long Thành và Trạm Chăn nuôi và thú y huyện để tiến hành điều tra, lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 20/8, cơ quan chức năng xác nhận con chó trên dương tính với virus dại.

Đây là ổ dịch bệnh dại thứ 2 trên địa bàn huyện Long Thành và là ổ dịch thứ 9 trên toàn tỉnh Đồng Nai. Theo thống kê của CDC Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, hơn 13.000 người phải tiêm vắc xin ngừa bệnh dại.

 

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