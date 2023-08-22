Nhịn hắt hơi vì đang bận họp, nam thanh niên ở Hà Nội bị thủng màng nhĩ

Vì đang trong cuộc họp nên anh Vũ Anh S đã nhịn hắt hơi. Sau 1 tuần thấy có vấn đề ở tai, anh đi khám và được bác sĩ kết luận thủng màng nhĩ.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, bệnh nhân đến phòng khám Tai - Mũi - Họng, bệnh viện Đại học Y Hà Nội là Vũ Anh S. 26 tuổi, trú tại Đông Anh - Hà Nội xin được khám tai. Vì 1 tuần nay bị đau tai, nghe kém, ù tai, có dấu hiệu chảy mủ chỉ sau khi nhịn hắt hơi trong cuộc họp. Anh S. được các bác sĩ soi tai, cho biết màng nhĩ đã bị thủng và tiến hành phẫu thuật. Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ VnExpress, hắt hơi là nhu cầu bình thường của cơ thể, xảy ra do các tác nhân lạ kích thích niêm mạc mũi. Hiện tượng này giúp đẩy không khí khỏi phổi qua miệng và mũi, loại bỏ các chất kích thích như vi trùng, phấn hoa, bụi ra khỏi mũi và cổ họng.

Ở nơi công cộng, không gian làm việc cần yên tĩnh, hội họp, hoạt động trang nghiêm, nhiều người chọn nhịn hắt hơi, nén tiếng hắt hơi như một cách hành xử lịch sự, tránh gây chú ý. Tuy nhiên, hành động này có thể đi kèm với một số tác dụng phụ tiềm ẩn, nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Một lần hắt hơi, cơ thể có thể tống ra hàng chục nghìn giọt nước từ mũi, với tốc độ khoảng 160 km/h. Mũi và tai được nối với nhau bằng ống eustachian. Nếu bạn nhịn hắt hơi, áp lực trong mũi sẽ tăng lên, vào tai qua ống eustachian, dẫn đến chấn thương màng nhĩ, một số trường hợp làm thủng màng nhĩ.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, việc nhịn hắt hơi còn gây ra 1 số hậu quả như sau: Nhiễm trùng tai: Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, mọi người nên che miệng khi hắt hơi, vì khi hắt hơi dù mạnh hay yếu cũng có thể tống nhiều vi khuẩn ra ngoài. Hắt hơi có thể do cảm lạnh. Khi nhịn hắt hơi, chất nhầy chứa đầy virus hoặc vi khuẩn di chuyển từ mũi qua ống eustachian và vào tai. Đây là tiền đề dẫn đến nhiễm trùng tai giữa. Vỡ mạch máu ở mũi, tai: Khi nhịn hắt hơi, đường thở chịu áp lực gấp 20 lần hành động hắt hơi ra ngoài. Áp lực này không chỉ gây hại cho đường thở mà còn khiến các mao mạch trong mũi, tai, màng nhĩ căng tức, dễ vỡ. Đau tức ngực: Việc kìm hãm lực hắt hơi còn có thể dẫn đến cảm giác tức ngực khó chịu. Bác sĩ Jason Abramowitz, chuyên khoa Tai mũi họng - Hiệp hội Tai mũi họng và Dị ứng ở Oradell (Mỹ), giải thích, nhịn hắt hơi gây áp lực lên cơ hoành - cơ ở ngực liên quan đến chức năng thở, tạo ra áp lực ở ngực và xương sườn.

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