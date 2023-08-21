Ngày 14/8, chị Oanh được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, cấp cứu trong tình trạng toàn thân nổi mẩn ngứa, khó thở, đau tức ngực. Người phụ nữ bị ngừng tuần hoàn 15 phút, sau cấp cứu có mạch trở lại. Các triệu chứng này xuất hiện chỉ sau hai tiếng sau bữa ăn có món châu chấu rang.

Mới đây, theo thông tin từ VnExpress, sau bữa ăn có món châu chấu rang, Nguyễn Thị Oanh, 27 tuổi, ở Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, phải nhập viện cấp cứu rồi tử vong, bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ.

Trước đó, dẫn tin từ VTV, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng từng có 2 trường hợp đã tử vong sau khi ăn côn trùng. Vụ việc xảy ra ở xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ nghi do ăn châu chấu chiên giòn. Dù được xử trí đặt ống nội khí quản, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, cho thở máy và truyền dịch..., song không hồi phục. Đến 3h ngày 15/8, gia đình tiên lượng nặng nên xin đưa nạn nhân về nhà, vài tiếng sau thì tử vong.

Người nhà nạn nhân cho biết khoảng 1 giờ sau ăn, cả 2 đều bị nôn ra máu, rộp miệng lưỡi, đau bụng, đau tức ngực. Cả 2 đã được đưa đi cấp cứu nhưng đều tử vong.

Loại côn trùng các nạn nhân ăn thuộc họ bọ cánh cứng, một số nơi gọi là sâu ban miêu. Các bác sĩ cho biết loại bọ cánh cứng này có tính kịch độc cao. Lượng độc tố trong 3 con đủ để gây tử vong cho một người trưởng thành.

Liên quan đến những trường hợp tử vong do sốc phản vệ sau khi ăn côn trùng lạ, theo Tuổi Trẻ, Bác sĩ Trần Thiên Tài - trưởng đơn vị dị ứng, miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cho biết những loại côn trùng phổ biến hiện nay là nhộng, dế, ve sầu, châu chấu… được người dân rất ưa chuộng và thường được lựa chọn làm món ăn.

Đã có nhiều trường hợp sau khi ăn một số loại côn trùng này đã phải nhập viện là do xảy ra tình trạng ngộ độc và dị ứng.

Dị ứng đây là phản ứng quá mức bất thường của hệ miễn dịch, cơ thể sản xuất ra các kháng thể để chống lại với các dị nguyên có trong các loài côn trùng.

Cơ chế là do ở một số loài côn trùng có các protein mà các protein này được xem là yếu tố lạ đối với cơ thể, đặc biệt là với những người có cơ địa dị ứng.

Như trong loài nhộng, người ta đã nghiên cứu và nhận thấy có một loại protein là Bomb m1 đóng vai trò là dị nguyên chính gây ra dị ứng.

Triệu chứng lâm sàng của dị ứng diễn ra nhanh chóng từ vài phút đến vài giờ sau khi ăn, với biểu hiện từ mức độ nhẹ như ngứa da, nổi mày đay, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Tuy nhiên nếu đến mức độ nặng là sốc phản vệ sẽ bao gồm tụt huyết áp, trụy mạch, rối loạn ý thức, hôn mê mà nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong.

Ăn côn trùng không rõ nguồn gốc là nguyên nhân dẫn đến sốc phản vệ, tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Trần Thiên Tài nhấn mạnh đối với những người có cơ địa dị ứng như đã có tiền sử dị ứng với thức ăn, thuốc thì nguy cơ dị ứng khi ăn những món chế biến từ côn trùng là cao hơn người bình thường, vì vậy cần phải đặc biệt lưu ý.

Tóm lại, với những món ăn được xem là “độc lạ” có nguồn gốc từ côn trùng thì người sử dụng phải hết sức cảnh giác, vì có nguy cơ dẫn tới ngộ độc hoặc xảy ra phản ứng dị ứng nguy hiểm cho tính mạng.

Lời khuyên là trong trường hợp xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào sau khi ăn, kể cả ngộ độc hay dị ứng thì cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời.