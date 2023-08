Trong trường hợp dùng thuốc phá thai bị băng huyết nếu không cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi lẽ nhiều người thường nhầm lẫn giữa xẩy thai tự nhiên và băng huyết.

Ngoài ra, một số thuốc phá thai cũng có thể gây tác dụng phụ như dị ứng với thuốc, viêm nhiễm phụ khoa, rối loạn nội tiết, thai ngoài tử cung… Việc phá thai bằng thuốc nhiều lần cũng sẽ khiến tử cung bị suy yếu dẫn đến khó thụ thai, thai làm tổ bất thưởng…

Nhiều chị em quan niệm rằng phá thai bằng thuốc an toàn hơn so với phá thai ngoại khoa (dùng dụng cụ can thiệp vào buồng tử cung). Phương án phá thai bằng thuốc tuy có những ưu điểm nhưng cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm. Bên cạnh đó, mọi trường hợp phá thai không an toàn đều có thể gây nguy cơ vô sinh. Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi có sự thăm khám, chỉ định và giám sát của bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa.

Trước đó, 1 trường hợp tương tự cũng được cấp cứu tại Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cụ thể, dẫn tin từ Người Lao Động, khi thai được 24 tuần tuổi, cô gái 19 tuổi đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng và uống. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu không ngừng.

Cô gái trẻ được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Người Lao Động

Khi nhập viện, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện băng huyết, huyết áp tụt và sốc do mất máu. Tiến hành thăm khám chuyên sâu thì phát hiện túi thai của bệnh nhân sảy không hoàn toàn.

Sau khi được cấp cứu và điều trị kịp thời, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định trở lại.