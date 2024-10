Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/10/2024: Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong chia tay, năng lực chọn kịch bản của Trương Nhược Quân không tốt?

4. Lưu Học Nghĩa hiện tại độc thân. Nam diễn viên và Trương Dư Hi đã hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ yêu đương.

3. Họa Bì bản mới sẽ do Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điền Gia Thụy diễn. Bộ phim dự kiến tháng 11/2024 khai máy.

5. Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong chia tay. Phía nữ muốn kết hôn, nhưng Lưu Khải Uy nếu tái hôn sẽ không còn được quyền nuôi con gái, anh ấy không muốn kết hôn.

6. Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2024 với bộ phim "Tâm Sự của Kiều Nghiên".

7. Sự kiện "Đêm kỳ diệu của Douyin" phát sóng trực tiếp tại Bắc Kinh vào ngày 12/10 với sự tham gia của Đàn Kiện Thứ, Nhậm Gia Luân, Ngu Thư Hân, Ngụy Đại Huân, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh, Cúc Tịnh Y, Ngụy Triết Minh,..

8. Cúc Tịnh Y hiện đang rất kín tiếng trong việc đàm phán tài nguyên, nếu chưa đạt được thỏa thuận thì tuyệt đối không để lộ thông tin, bởi vì công ty cũ của cô ấy rất thích gây rối, đã làm hỏng mất nhiều tài nguyên của cô.

9. Hoàng Tử Thao đã chọn thời gian để đứa bé ra đời. Thời gian là do đại sư tính toán. Mục đích của anh ta không phải là để cho đứa trẻ có vận mệnh tốt. Mà là hy vọng mượn cơ hội này để con mang đến may mắn cho mình.

10. Năng lực chọn kịch bản của Trương Nhược Quân không tốt lắm, cứ thích chọn những chủ đề không phổ biến, fan cũng thoát nhiều vì anh đã lâu không vào đoàn. Anh cũng không quá am hiểu thị trước, kỳ thực ngoại trừ "Khánh dư niên" thì không còn tác phẩm nào nổi bật.

11. Danh tiếng của Châu Đông Vũ ở Hàn Quốc rất cao, dân nước họ rất thích các phim điện ảnh của cô.

12. Mối quan hệ giữa người quản lý và nghệ sĩ luôn rất phức tạp, liên quan đến nhiều lợi ích. Bình thường Vương Hạc Đệ có mối quan hệ tốt với nhân viên của mình, nhưng gần đây người quản lý đã gây ra một số vấn đề, khiến anh không tiện can thiệp. Hiện tại, cấp trên đang cân nhắc thay đổi quản lý cho anh.

13. Bộ phim mới của Cổ Lực Na Trát là "Xuất Nhập Bình An" chỉ mới chiếu vài ngày đã đột ngột thông báo rút khỏi rạp. Nguyên nhân chủ yếu là doanh thu phòng vé quá kém, chỉ hơn 10 triệu, không đủ để trả cát-xê cho diễn viên chính. Tiếp tục chiếu chỉ khiến thua lỗ ngày càng lớn hơn. Giới giải trí bây giờ đều thông minh hơn, phim mà doanh thu không tốt thì sẽ rút khỏi rạp và chọn ngày chiếu lại, hoặc bán cho nền tảng phát trực tuyến.

14. Bộ phim "Tình Yêu của Người Thực Dụng" đang thảo luận với Trần Phi Vũ và Lý Lan Địch.

15. Số phát sóng tiếp theo của "Xin Chào Thứ Bảy" không có trailer là do bị ảnh hưởng bởi Tần Tiêu Hiền. Hiện tại, đội ngũ hậu kỳ đang phải làm việc gấp rút, các phím bấm trên bàn phím gần như phát lửa. Họ đang phải cắt bỏ phần của Tần Tiêu Hiền, điều này gợi nhớ lại tình cảnh của chương trình "Keep Running" khi Thái Từ Khôn gặp phải vụ bê bối. Tần Tiêu Hiền đã ảnh hưởng đến 5 số phát sóng, trong đó có một số được rất nhiều người mong đợi với sự tham gia của Diêm Ny, Lư Dục Hiểu, Vương An Vũ, Phạm Thừa Thừa.