Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2024: Huỳnh Hiểu Minh đối xử với Angelababy rất tử tế sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Ương tái hợp trong phim điện ảnh?

5. Phim điện ảnh điệp chiến mới của Trần Tư Thành muốn mời Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Ương tái hợp.

6. Thành Nghị luôn chăm chỉ và nghiêm túc quay phim trong đoàn, và về mảng thương mại thì anh cũng gặt hái được nhiều thành tựu. Vừa mới đây, anh được công bố là đại sứ thương hiệu của Heinz, và sắp tới còn có một hợp đồng quảng cáo với áo khoác leo núi sắp được công bố. Sự nghiệp của anh thực sự đang trên đà phát triển toàn diện.

7. Bạch Lộc sau "Đường Cung' sẽ nhận thêm một bộ phim cổ trang tình cảm nữa.

8. Hồ Ca không thích vợ mình qua lại quá gần gũi với các sao nữ trong giới. Anh sợ đối phương sẽ trở thành người chỉ nghĩ đến vật chất và dành thời gian mua sắm ăn chơi. Đối với Hồ Ca thì những người phụ nữ như vậy sẽ không phải vợ tốt mẹ hiền.

9. Hiện tại, Tiểu Tinh Tinh đang được Trần Nghiên Hy chăm sóc, còn Trần Hiểu lo toàn bộ chi phí nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất hoàn toàn về quyền nuôi con.

10. Huỳnh Hiểu Minh đối xử với Angelababy rất tử tế, ngay cả sau khi ly hôn, anh cũng không bao giờ nói xấu về vợ cũ, chỉ đơn giản nói rằng hai người không hợp tính cách nên không thể tiếp tục bên nhau.

11. Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách sẽ hợp tác trong bộ Trục Ngọc, tháng 11 này khai máy, trên mạng có thông tin là bình phiên. Mới đây, đoàn đội Trương Lăng Hách cũng thừa nhận chuyện này, còn trấn an fan rằng họ đã xem xét kỹ lưỡng rồi mới nhận phim. Từ góc độ của fan mà nói, họ không đồng ý để Trương Lăng Hách đi làm nền trong Trục Ngọc nhưng với địa vị trong giới của anh hiện nay thì những yêu cầu của fan đúng là viển vông. So với những nghệ sĩ khác, tài nguyên của Trương Lăng Hách rất tốt, chỉ là thực lực của anh kém, không có tác phẩm đại diện, hiệu quả phát sóng phim chỉ ở mức trung bình.

12. Lưu Hạo Tồn để lấy lại thiện cảm từ công chúng, mỗi lần đi sân bay hoặc tham gia các sự kiện trực tiếp, cô ấy đều thể hiện sự gần gũi, thân thiện, không từ chối bất kỳ ai muốn chụp ảnh hay xin chữ ký.

13. Vương Phi thật sự cho hai cô con gái rất nhiều tự do, thậm chí việc cô con gái út yêu sớm cũng không khiến cô can thiệp, vì cô cho rằng đó là một phần bình thường của quá trình trải nghiệm cuộc sống.

14. Phạm Thừa Thừa đang trong mối quan hệ ngọt ngào với bạn gái, hiện giờ cả hai chưa bị tiết lộ nhiều thông tin.

15. Dự án phim "Toàn Chức Cao Thủ 2" có lẽ sẽ không được quay nữa. Kịch bản phim đã viết xong từ mấy năm trước, bên phim muốn mời Dương Dương quay lại nhưng anh lại muốn chuyển hình nên đã từ chối. Bên phim không tìm được diễn viên thay thế nên mãi mới chưa khai máy, bộ này cũng bị trì hoãn 3 năm.