Hôn lễ lần 4 của diễn viên Tùng Dương: Cưới vợ 'hồi hộp', nam diễn viên nói vấp nhiều lần

Hà Phương - con gái út của Tùng Dương và Mai - con riêng của Mai Huế - làm phù dâu trong lễ cưới của cha mẹ. Trong hôn lễ, Tùng Dương phát biểu ngắn gọn, gửi lời cảm ơn tới gia đình hai bên, bạn bè đã có mặt để chúc phúc cho vợ chồng anh. Anh nói vấp nhiều lần, nam diễn viên chia sẻ do hồi hộp.

Tùng Dương cho biết anh và vợ - Mai Huế - tổ chức hôn lễ vào trưa 19/3 tại một trung tâm tiệc cưới ở quận Đống Đa (Hà Nội). Gia đình và hơn 200 khách mời tới dự lễ cưới của nam diễn viên.

Các nghệ sĩ như NSND Trung Hiếu, Anh Tuấn, Đức Khuê, NTK Đức Hùng... tới dự lễ cưới của Tùng Dương. Diễn viên Hoa Thúy - vợ cũ của Tùng Dương vắng mặt do bị ốm. Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền đánh đàn, nhà thơ Vi Thùy Linh đọc thơ tặng cô dâu, chú rể.

"Tôi quen vợ sắp cưới trong một sự kiện. Ngay lần đầu gặp, cả hai đã có thiện cảm về nhau. Sau đó, chúng tôi đi đến tìm hiểu. Cô ấy không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng có sự cảm thông với công việc của tôi", nam diễn viên chia sẻ.

Tiệc cưới của diễn viên diễn ra gọn nhẹ với khoảng 300 khách mời, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Quốc Trị, Đức Khuê, Trung Hiếu, Anh Tuấn. Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền đàn bản Chiếc khăn piêu tặng cô dâu chú rể.

Nhà thơ Vi Thùy Linh - bạn thân của diễn viên Tùng Dương - đại diện bạn bè lên gửi lời chúc mừng. Cô nói: "Những ngày qua, nhiều người bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội trước thông tin anh Tùng Dương kết hôn lần bốn. Tôi nghĩ anh không cần bận tâm nhiều những điều này. Anh đã vượt qua sóng gió, bệnh tật để có hạnh phúc mới. Nhìn anh hôm nay, tôi cảm thấy anh trẻ, tràn đầy sức sống như một chàng trai 8x".

Vợ chồng Tùng Dương. Ảnh: Internet

Tùng Dương quen vợ ở sự kiện thời trang năm ngoái, lúc vừa trải qua một đợt nằm viện dài. Khi tìm hiểu Mai Huế, anh nói rõ hoàn cảnh từng có ba đời vợ, sức khỏe, sự nghiệp, kinh tế không được tốt như trước. Cô nói không bận tâm, sẵn sàng ở bên anh sẻ chia quãng đời còn lại.

Bà xã kém diễn viên 12 tuổi, làm kinh doanh, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Diễn viên cho biết vợ sắp cưới ngọt ngào, biết cảm thông. Thỉnh thoảng, cô còn đưa anh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Do công việc bận rộn, Mai Huế ít xem phim ảnh nhưng vẫn hiểu và đồng cảm công việc của chồng. Hai người độc lập thu nhập. Vài năm nay, Tùng Dương giải nghệ, không diễn xuất do mắc bệnh tim. Anh chuyển sang viết kịch bản phim truyền hình.

Tùng Dương tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Tùng Dương, sinh năm 1969 ở Hà Nội. Thập niên 2000, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình với các vai phản diện như Lân trong phim Chuyện phố phường, Ban trong Lãnh địa đen (series Cảnh sát hình sự)... Ngoài ra, anh đóng nhiều phim như Dòng sông phẳng lặng, Những người độc thân vui vẻ, Ngõ lỗ thủng, Nhà có nhiều cửa sổ, Khi đàn chim trở về.

Anh kết hôn lần đầu năm 25 tuổi, ly hôn sau thời gian ngắn. Vợ thứ hai của anh là diễn viên Hoa Thúy. Năm 2020, anh ly hôn người vợ thứ ba. Không chỉ gặp biến động trong đời sống tình cảm, diễn viên từng thất bại nhiều lần trong kinh doanh, vài lần phá sản. Anh mắc nhiều bệnh như tim, suy nhược thần kinh, huyết áp.