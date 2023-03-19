Xôn xao dòng bình luận vợ Shark Bình 'tố' chồng bỏ hai con ở nhà người lạ, vui vẻ đi Đà Lạt và phản ứng của người trong cuộc sau đó

Cụ thể, Đào Lan Hương viết: "Đấy, còn bừa bãi vứt 2 đứa ở nhà người lạ qua đêm trên bãi sông Hồng để đưa nhau đi Đà Lạt. Con gái thì đang độ lớn. Con mình nâng như nâng trứng, giữ gìn, dạy dỗ từng tí”.

Thông tin trên được tiết lộ thông qua bình luận của doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình . Theo đó, cô đã bức xúc trước hành động vô trách nhiệm của "cá mập", khi đi chơi cùng nhân tình gửi hai con ở nhà người lạ.

Mới đây, một cư dân mạng đã đem hỏi thẳng câu chuyện này với Shark Bình. Tuy nhiên, nam doanh nhân đã phủ nhận: "Vu khống hoàn toàn nhé. Có clip phỏng vấn các cháu phản biện lại ngay lời lẽ sai trái đó”.

Được biết, sau khi phát hiện sự việc, cô đã gọi tài xế đến đón hai con đồng thời ghi âm, thu hình để ra toà làm bằng chứng.

Vợ Shark Bình tố chồng 'vứt' hai con ở nhà người lạ, vui vẻ đi Đà Lạt cùng nhân tình. Ảnh: Internet

Trước đó, Shark Bình đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc Phương Oanh cùng các con. Trong bức ảnh, chủ tịch NextTech cùng người yêu và các con gây chú ý với gương mặt vui vẻ khi cùng nhau ngồi dùng cơm. Bầu không khí trên bàn ăn được nhiều dân mạng nhận xét là khá thoải mái và có phần ấm cúng, thậm chí, ái nữ nhà "cá mập" còn điệu đà giơ tay làm dáng trước ống kính.

Trước hình ảnh ấm áp này, nhiều netizen cũng tỏ ra khá bất ngờ vì sự thật khác hẳn so với dự đoán về mối quan hệ căng thẳng, bất hòa mà dân mạng đã nghĩ trước đó. Ảnh: Internet

Trước hình ảnh ấm áp này, nhiều netizen cũng tỏ ra khá bất ngờ vì sự thật khác hẳn so với dự đoán về mối quan hệ căng thẳng, bất hòa mà dân mạng đã nghĩ trước đó.

Được biết, sau khi ly hôn cùng vợ cũ, các con của vị "Cá mập" hiện đang sống cùng mẹ - Đào Lan Hương. Không ít lần đăng tải ảnh hạnh phúc bên cạnh con, nữ doanh nhân vô cùng hạnh phúc cho biết đây chính là nguồn động lực to lớn giúp cô ngày càng viên mãn trên con đường sự nghiệp.

Tối ngày 18/3, doanh nhân Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) chia sẻ hình ảnh xinh xắn của cô con gái cưng trên trang cá nhân. Có thể thấy sau khi khoe khoảnh khắc 2 nhóc tỳ bên Phương Oanh, Shark Bình liên tục nhắc đến gia đình trên mạng xã hội và còn thổ lộ: "Gia đình mình vui bất thình lình".

Đáng chú ý nhất, Shark Bình lên tiếng tiết lộ quy tắc chăm sóc con với doanh nhân Đào Lan Hương từ năm 2020. Theo đó, bạn trai Phương Oanh và người cũ sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.

Phương Oanh. Ảnh: Internet

Về việc thường xuyên khoe các con và không còn che mặt như trước kia, Shark Bình nói: "Trước không muốn đăng ảnh để bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng giờ không ngại đăng sự hạnh phúc của chúng, tất nhiên là được sự cho phép của các con".

Dưới phần bình luận, netizen liên tục gọi tên doanh nhân Đào Lan Hương và cho rằng cả hai không nên đấu tố nhau mà cần đưa ra thoả thuận để chăm sóc các con. Trước những ý kiến này, Shark Bình khẳng định: "Cực chẳng đã, cây muốn lặng nhưng gió đâu có ngừng, nên đành thôi". Đồng thời, trong phần tương tác với dân mạng, Shark Bình cũng nói rõ quy tắc dạy bảo nhóc tỳ: "Mình luôn giáo dục các con là phải tôn trọng sự thật, sống trên đời phải trung thực và quân tử".

Trước đó, Shark Bình cũng có chia sẻ với chúng tôi về mối quan hệ giữa Phương Oanh và các con riêng của anh: "Tấm hình này chụp từ ngày 11/2. Cô và cháu đều quý mến nhau". Shark Bình đã giới thiệu Phương Oanh với hai con từ lâu. Nam doanh nhân cho rằng sự thật thì nên tôn trọng, không cần phải giấu giếm.