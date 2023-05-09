Diện trang phục đơn giản nhưng Hương Giang vẫn nổi bần bật giữa sự kiện.
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Ngày 7/5, Hương Giang mặc đầm cúp ngực màu vàng mù tạt, xách túi Hermes Kelly Pochette trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cô hoàn thiện tổng thể bằng kiểu tóc xoăn buộc nửa, khuyên tai Dior và đi sandal cùng màu.
Quán quân Miss International Queen Vietnam 2023 cho biết chiến thắng tại cuộc thi có ý nghĩa lớn đối với bản thân và gia đình. "Tôi nghĩ rằng chiến thắng không chỉ dành riêng cho mình mà còn dành cho nhiều người khác nữa. Như mọi người thấy trong vòng phỏng vấn kín tôi có chia sẻ, có những lúc tưởng rằng mình không thể nào đi học tiếp nhưng tôi vẫn cố gắng vì tôi muốn mang hình ảnh một người chuyển giới ngày càng phát triển hơn", Dịu Thảo nói