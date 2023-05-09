Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp

Sao Việt 09/05/2023 18:48

Diện trang phục đơn giản nhưng Hương Giang vẫn nổi bần bật giữa sự kiện.

Ngày 7/5, Hương Giang mặc đầm cúp ngực màu vàng mù tạt, xách túi Hermes Kelly Pochette trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cô hoàn thiện tổng thể bằng kiểu tóc xoăn buộc nửa, khuyên tai Dior và đi sandal cùng màu.

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 1
Hương Giang xách chiếc túi đắt giá của nhà mốt Pháp. Hermes Kelly Pochette chất liệu da cá sấu, khóa vàng có giá tham khảo khoảng 20.000 USD (470 triệu đồng) tại cửa hàng chính hãng nhưng thường được giao dịch với giá khoảng 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) ở thị trường thứ cấp.

 

 

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 2
Người đẹp chuyển giới hoàn thiện phong cách bằng mái tóc xoăn buộc nửa nữ tính, khuyên tai hàng hiệu và sandals 'cà kheo' tông vàng đồng điệu với chủ đề của bữa tiệc

 

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 3
Để sở hữu chiếc túi như Hương Giang, người mua phải trở thành khách hàng thân thiết, chi tiền cho rất nhiều món đồ như phụ kiện, bát đĩa... ở cửa hàng của Hermes và phải xếp hàng rất lâu mới có suất mua chiếc túi này. Thay vì chờ đợi, nhiều người chọn phương án mua lại của seller với giá đắt gấp nhiều lần.

 

 

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 4
Hương Giang hội ngộ một người bạn cũng xách túi Hermes giống mình tại sự kiện.

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 5

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 Nguyễn Hà Dịu Thảo cũng có mặt tại sự kiện. Cô diện một chiếc váy 'không thể ngắn hơn' để khoe đôi chân dài. Thiết kế ôm khít cơ thể với lớp vải lưới ánh kim giúp người đẹp thêm nổi bật.

Quán quân Miss International Queen Vietnam 2023 cho biết chiến thắng tại cuộc thi có ý nghĩa lớn đối với bản thân và gia đình. "Tôi nghĩ rằng chiến thắng không chỉ dành riêng cho mình mà còn dành cho nhiều người khác nữa. Như mọi người thấy trong vòng phỏng vấn kín tôi có chia sẻ, có những lúc tưởng rằng mình không thể nào đi học tiếp nhưng tôi vẫn cố gắng vì tôi muốn mang hình ảnh một người chuyển giới ngày càng phát triển hơn", Dịu Thảo nói

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 6
Nữ ca sĩ sinh năm 1991 đồng hành với Top 3 Miss International Queen Vietnam 2023 là Dịu Thảo, Tường San và An Nhi

 

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 7
Tại chương trình, Hương Giang chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc giữ gìn vẻ ngoài cũng như chăm sóc sức khỏe từ bên trong. 

 

Hoa hậu Hương Giang xách túi Hermes tiền tỷ đi sự kiện, nhan sắc nổi bần bật đọ sắc cùng các người đẹp - Ảnh 8
Cô cho rằng nhiều cặp đôi yêu nhau, chia tay rồi quay lại bao nhiêu lần, họ vẫn gắn bó lâu dài nhờ có bí quyết giữ gìn hạnh phúc

 

Hương Giang bất ngờ để lộ gương mặt hốc hác, thông báo tình trạng sức khỏe bất ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Hương Giang bất ngờ để lộ gương mặt hốc hác, thông báo tình trạng sức khỏe bất ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Hương Giang không giấu khỏi sự mệt mỏi khi chia sẻ về tình trạng hiện tại ở trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   Hương Giang sao Việt Miss International Queen

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