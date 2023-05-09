Hương Giang hội ngộ một người bạn cũng xách túi Hermes giống mình tại sự kiện.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 Nguyễn Hà Dịu Thảo cũng có mặt tại sự kiện. Cô diện một chiếc váy 'không thể ngắn hơn' để khoe đôi chân dài. Thiết kế ôm khít cơ thể với lớp vải lưới ánh kim giúp người đẹp thêm nổi bật.

Quán quân Miss International Queen Vietnam 2023 cho biết chiến thắng tại cuộc thi có ý nghĩa lớn đối với bản thân và gia đình. "Tôi nghĩ rằng chiến thắng không chỉ dành riêng cho mình mà còn dành cho nhiều người khác nữa. Như mọi người thấy trong vòng phỏng vấn kín tôi có chia sẻ, có những lúc tưởng rằng mình không thể nào đi học tiếp nhưng tôi vẫn cố gắng vì tôi muốn mang hình ảnh một người chuyển giới ngày càng phát triển hơn", Dịu Thảo nói

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 đồng hành với Top 3 Miss International Queen Vietnam 2023 là Dịu Thảo, Tường San và An Nhi

Tại chương trình, Hương Giang chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc giữ gìn vẻ ngoài cũng như chăm sóc sức khỏe từ bên trong.