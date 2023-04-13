Sau đăng quang MIQVN 20323, nghi vấn Nguyễn Hà Dịu Thảo bị Hương Giang "ghẻ lạnh"?

Sao Việt 13/04/2023 17:37

Sau khi đạt danh hiệu cao nhất của Miss International Queen Vietnam 2023, người đẹp Nguyễn Hà Dịu Thảo vẫn phải chạy xe máy hơn 50 km từ Bình Dương xuống TP.HCM để thử đồ cho các hoạt động sau đăng quang.

Tối 8/4, đêm chung kết Miss International Queen Vietnam 2023 đã diễn ra và tìm được chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Với sự nổi trội và bật lên từ những chặng nước rút, Nguyễn Hà Dịu Thảo khiến người hâm mộ hoàn toàn "tâm phục khẩu phục" với chiến thắng thuyết phục của cô. 

Sau đăng quang MIQVN 20323, nghi vấn Nguyễn Hà Dịu Thảo bị Hương Giang 'ghẻ lạnh'? - Ảnh 1

Dịu Thảo đăng quang MIQVN 2023

Mới đây, hình ảnh Dịu Thảo sau đăng quang nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Nàng hậu vẫn đi xe công nghệ đến các sự kiện, thậm chí cô phải đi sớm về khuya. Hoặc, Dịu Thảo tự mình đi xe máy hơn 50km từ Bình Dương xuống TP.HCM để luyện tập và thử đồ cho các hoạt động sự kiện sắp tới. Mặc dù vậy, cô vẫn rất vui vẻ và chưa bao giờ tỏ ra phàn nàn với ai về điều này.

Sau đăng quang MIQVN 20323, nghi vấn Nguyễn Hà Dịu Thảo bị Hương Giang 'ghẻ lạnh'? - Ảnh 2
Dịu Thảo tự chạy xe máy

Trước những hình ảnh của tân MIQVN 2023, nhiều người cảm động trước hoàn cảnh của Dịu Thảo. Đồng thời, thắc mắc tại sao công ty của Hương Giang không "chăm sóc" hình ảnh nàng hậu mới đương nhiệm như các cuộc thi khác mà để cho cô một mình như vậy. Nhiều người đặt ra những câu hỏi: "Công ty quản lí đâu mà sao để talent như vậy nhỉ?", "Nhìn thấy tội Thảo quá, tự mình chạy xe mà không thấy sự hỗ trợ từ bên kia...","Thật hả, công ty quản lí đâu sao không chăm sóc Thảo vậy nè.", "Khâm phục ý chí của Thảo quá , vậy mà không phàn nàn gì.".

Sau đăng quang MIQVN 20323, nghi vấn Nguyễn Hà Dịu Thảo bị Hương Giang 'ghẻ lạnh'? - Ảnh 3
Hương Giang trong đêm Gala MIQVN 2023

Được biết, để có thành công như ngày hôm nay, Dịu Thảo phải tự mình bươn chải cho cuộc sống và theo đuổi giấc mơ của bản thân. Cô đã phải tạm gác lại việc học của mình, làm nhiều công việc khác nhau như công nhân, nhân viên phục vụ,... Khi cuộc sống đã ổn hơn, Dịu Thảo vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và tiếp tục với hành trình học tập của mình.

Sau đăng quang MIQVN 20323, nghi vấn Nguyễn Hà Dịu Thảo bị Hương Giang 'ghẻ lạnh'? - Ảnh 4
Dịu Thảo nữ tính trong trang phục Thái Lan

Trước đó, cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023 do công ty của Hương Giang tổ chức cũng vướng ồn ào vì chưa được cấp phép. Thế nên việc danh hiệu của Dịu Thảo có được công nhận và cô có thể đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

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