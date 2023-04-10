Động thái bất ngờ của Hương Giang và 'Hoa hậu chuyển giới Việt Nam' sau khi bị 'tuýt còi'

Giữa ồn ào cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 bị cơ quan chức năng xử lý vì sai phạm, Hương Giang cùng tân Hoa hậu chuyển giới và fanpage cuộc thi liên tục có động thái mới.

Đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 (Miss International Queen Vietnam) chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Dịu Thảo tới từ team huấn luyện viên Mai Ngô. Dịu Thảo sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế (Miss International Queen) 2023 tổ chức tại Thái Lan. Tuy nhiên, cuộc thi nhan sắc do công ty của Hoa hậu Hương Giang tổ chức này đã bị “tuýt còi” khi chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Người đẹp Dịu Thảo đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Trước thông tin này, đại diện công ty của hoa hậu Hương Giang - BTC cuộc thi từ chối trả lời và cho biết đại diện truyền thông của cuộc thi sẽ có thông báo chính thức sau. Tuy nhiên, cũng trong ngày 9/4, khi ồn ào liên quan đến cuộc thi vẫn đang gây xôn xao, Hương Giang vẫn có mặt tại một sự kiện sắc đẹp diễn ra tại TP.HCM. Cùng có mặt tại sự kiện này có cả Nguyễn Hà Dịu Thảo - gương mặt vừa đăng quang Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023.

Tại sự kiện, khi được hỏi về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 dù không được Sở VH&TT TP.HCM cấp phép, hoa hậu Hương Giang tiếp tục từ chối chia sẻ. Người đẹp này chỉ nhấn mạnh, luôn dành trọn sự tập trung cho các công việc mình làm. Hiện tại, Hương Giang hoạt động cùng lúc 3 vai trò ca sĩ, nhà sản xuất chương trình và kinh doanh. Hương Giang xuất hiện tại một sự kiện về sắc đẹp ở TP.HCM ngay giữa ồn ào cuộc thi do mình tổ chức bị xử lý. Chung kết cuộc thi Miss International Queen Vietnam diễn ra tối 8/4. Chương trình thực tế do công ty của ca sĩ Hương Giang tổ chức. Nữ ca sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt. Hương Giang và ê-kíp của cô vẫn im lặng trước thông tin tổ chức cuộc thi mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép Không chỉ thế, cách đây vài giờ, trên Fanpage chính thức của cuộc thi này vẫn chia sẻ bài viết của tổ chức "Miss International Queen Pageant - Hoa hậu chuyển giới quốc tế" kèm theo dòng thông báo: Chúc mừng tân "Hoa hậu chuyển giới Việt Nam" Nguyễn Hà Dịu Thảo. Cô ấy sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023" diễn ra tại Thái Lan. Theo thông tin từ Sở văn hóa và Thể thao TP HCM, đây là cuộc thi chưa được chấp thuận tổ chức. Hiện, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp các cơ quan làm rõ nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chiều 9/4, Thể thao văn hóa dẫn lời ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho biết đã nắm được thông tin cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới - Miss International Queen Vietnam 2023 tổ chức trái phép. “Các cuộc thi nhan sắc hiện do địa phương quản lý, cấp phép. Cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới tổ chức trái phép, chưa có sự đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Sở sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Vừa xong chung kết, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã bị 'sờ gáy' vì tổ chức 'chui' Miss International Queen Vietnam 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 hiện đang được tiến hành xác minh và xử lý vì tổ chức trái phép.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-bat-ngo-cua-huong-giang-va-hoa-hau-chuyen-gioi-viet-nam-sau-khi-bi-tuyt-coi-571224.html