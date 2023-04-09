Vừa xong chung kết, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã bị 'sờ gáy' vì tổ chức 'chui'

Hậu trường 09/04/2023 11:00

Miss International Queen Vietnam 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 hiện đang được tiến hành xác minh và xử lý vì tổ chức trái phép.

Tối ngày, chung kết Miss International Queen Vietnam 2023 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM. Trong đêm thi quan trọng này, Top 10 thí sinh tranh tài để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Phùng Trương Trân Đài.

Nhờ phần thi ứng xử xuất sắc bằng tiếng Anh của mình, thí sinh Nguyễn Hà Dịu Thảo đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Á hậu 1 là Tường San và Á hậu 2 thuộc về An Nhi.

Vừa xong chung kết, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã bị 'sờ gáy' vì tổ chức 'chui' - Ảnh 1

Vừa xong chung kết, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã bị 'sờ gáy' vì tổ chức 'chui' - Ảnh 2

Tuy nhiên, vào ngày 9/4, theo Zing News, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thông tin cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 chưa được chấp thuận tổ chức. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, buổi công bố top 20 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam do công ty Hương Giang tổ chức vào 14h ngày 23/2 đã bị hủy vào phút chót vì không được Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cấp phép. Khi đó, ê-kíp hoa hậu Hương Giang, á hậu Hoàng Thùy, các thí sinh đã có mặt ở địa điểm tổ chức để sẵn sàng tham dự.

Lý do cuộc họp báo bị hủy vì hồ sơ xin cấp phép họp báo công bố top 20 của cuộc thi không được chấp thuận do chưa đủ thủ tục.

Vừa xong chung kết, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 đã bị 'sờ gáy' vì tổ chức 'chui' - Ảnh 3

Ngoài ra, chương trình vướng nhiều lùm xùm trong quá trình tổ chức. Drama thí sinh Đan Tiên từng nói xấu Hương Giang vào 6 năm trước được đào lại khi chương trình phát sóng. Dù người đẹp chuyển giới đã xin lỗi, phía Hương Giang cũng lên tiếng bảo vệ cô, sự việc này vẫn khiến nhiều người chú ý.

Ồn ào nhất, tại chương trình, thí sinh Huỳnh My có màn cãi tay đôi với HLV Quỳnh Châu làm người xem sửng sốt. Việc Huỳnh My hỏi Quỳnh Châu "đi thi quốc tế chưa" và thái độ cô thể hiện trên sóng khiến nhiều người phẫn nộ, đoạn clip này cũng trở nên viral, được cộng đồng mạng biến tấu với nhiều phiên bản.

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