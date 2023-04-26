Hương Giang bất ngờ để lộ gương mặt hốc hác, thông báo tình trạng sức khỏe bất ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Thời gian vừa qua, Hương Giang khá bận rộn với nhiều lịch trình công việc khác nhau. Người đẹp từng làm cho cư dân mạng "choáng ngợp" bởi việc có thể di chuyển tới nhiều địa điểm chỉ trong một thời gian ngắn.

Hương Giang khá bận rộn với nhiều lịch trình công việc khác nhau - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, Hương Giang đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh mặt mộc. Bên cạnh đó nữ ca sĩ còn nói về tình trạng sức khỏe hiện tại.