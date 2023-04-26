Hương Giang bất ngờ để lộ gương mặt hốc hác, thông báo tình trạng sức khỏe bất ổn khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng

Hương Giang không giấu khỏi sự mệt mỏi khi chia sẻ về tình trạng hiện tại ở trên trang cá nhân.
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Thời gian vừa qua, Hương Giang khá bận rộn với nhiều lịch trình công việc khác nhau. Người đẹp từng làm cho cư dân mạng "choáng ngợp" bởi việc có thể di chuyển tới nhiều địa điểm chỉ trong một thời gian ngắn.
Mới đây trên trang cá nhân, Hương Giang đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh mặt mộc. Bên cạnh đó nữ ca sĩ còn nói về tình trạng sức khỏe hiện tại.
Cụ thể người đẹp chỉ để lại vỏn vẹn một từ: 'Sick (tạm dịch là Ốm)'. Trong hình ảnh mới nhất, một bộ phận khán giả cho rằng khuôn mặt của Hương Giang đã trở nên hốc hác, nhợt nhạt và thiếu sức sống hơn so với trước đây. Cô cũng không giấu khỏi sự mệt mỏi khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại.
Trước đó khi chia sẻ về hình ảnh bản thân đang bị ốm, Hương Giang vẫn khá vui vẻ cập nhật hình ảnh đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, sở hữu view từ trên cao có thể nhìn toàn thành phố. Cô nàng diện một bộ đồ đầy nữ tính, sang chảnh và hào hứng nói thêm: 'Mời cả nhà ăn tối'.
Mới đây nhất, sân chơi dành cho người chuyển giới được công ty của Hương Giang tổ chức hồi đầu năm đến nay, trải qua bảy tập theo format truyền hình thực tế, phát sóng YouTube. Hồi tháng 2, Hương Giang lên kế hoạch tổ chức sự kiện công bố top 20 nhưng bị hủy ngay trước giờ bắt đầu. Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đơn vị tổ chức có xin cấp phép tổ chức sự kiện, tuy nhiên Sở nhận thấy hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên yêu cầu dừng.