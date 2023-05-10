Hoa hậu Ngọc Châu: Từng bị chê tơi tả vì tăng cân quá đà, sắc vóc hiện tại của nàng hậu ra sao?

Gần đây nàng hậu Ngọc Châu được dân tình và giới truyền thông chú ý nhiều hơn sau khi bị chỉ trích về vòng 2 đầy ngấn mỡ vì tăng cân quá đà, sắc vóc hiện tại của nàng hậu khiến netizen không khỏi bàn tán xôn xao.

Ngọc Châu là ''chân dài'' nổi trội của Việt Nam, cô được xem là có ''vía'' thi đâu thắng đó, tại chương trình Vietnam's Next Top Model 2016 Ngọc Châu xuất sắc dành ngôi vị cao nhất cuộc thi và được công chúng biết đến từ đó. Không dừng lại ở đó Ngọc Châu còn đánh dấu tên tuổi mình tại các đấu trường nhan sắc danh giá khác như: Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hiện tại Ngọc Châu sở hữu cho mình một ''profile khủng'' khiến giới truyền thông không ngừng chú ý.

Ngọc Châu đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường nhan sắc Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu từng thắng giải ''Best Body'' tại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2022 Tuy nhiên, thời gian gần đây cô nàng liên tục bị chỉ trích và mỉa mai về ngoại hình của mình. Cô buồn bã chia sẻ với mẹ rằng mình đã tăng tận 7-8kg so với trước kia và điều này khiến cô nàng nhận về những lời nhận xét, châm chọc không mấy tốt đẹp. Mẹ cô đã dành lời khuyên cho con gái rằng: "Giờ người ta nói mình mập thì mình phải giảm trở lại, chứ không thì kỳ lắm". Đoạn hội thoại nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự đáng yêu và gần gũi của mẹ con cô. Ngọc Châu với vóc dáng được cho rằng ''tuột dốc'' của mình Body gầy nhiều tranh cãi của Ngọc Châu hiện tại với vòng hai không mấy săn chắc như trước kia Ngọc Châu buồn bã và có những phút trải lòng với mẹ của mình Có thể nói năm 2023 là một năm không mấy suôn sẻ với Ngọc Châu khi trước đó cô có quá nhiều cơ hội để tỏa sáng. Trước đó cô từng vướng phải ồn ào về chuyện chưa tốt nghiệp và không có bằng đại học.

Cụ thể hơn, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh được cho là danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), trong đó có tên của Ngọc Châu. Đặc biệt, ở phần thành tích của người này còn ghi rõ từng giành quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Chính điều đó khiến cộng đồng mạng cho rằng người đẹp quê Tây Ninh đã khai gian học vấn. Ngọc Châu bị nghi ngờ rằng chưa tốt nghiệp Đại học và khai gian thông tin Ngoài ra cô còn bị chỉ trích nghiêm trọng khi diện áo dài xuyên thấu và bị chê dung tục làm mất đi thuần phong mỹ tục của người con gái Việt Nam. Tạo hình lạ từ việc mặc áo dài cách tân mỏng tang, lộ nội y kết hợp cùng quần jean và áo blazer khoác ngoài gây tranh cãi của nàng hậu khiến cô nàng mất điểm trong mắt người hâm mộ. Nàng hậu gây tranh cãi khi diện trang phục áo dài xuyên thấu Nếu bỏ ngoài tai những lời nhận xét, chỉ trích hay chê bai thì nàng hậu vẫn được nhận xét là một người đẹp có cuộc sống ''sạch'' nhân ái và là người truyền cảm hứng đến cho các cô gái khác về cách sống mạnh mẽ và vượt qua mọi khó khăn chuẩn phụ nữ thời đại. Hoa hậu Ngọc Châu đã dành toàn bộ số tiền đi diễn thời trang tại Phú Quốc vừa qua để cùng mẹ thực hiện hoạt động thiện nguyện. Đây là lần đầu tiên người đẹp và mẹ đồng hành trên hành trình đến thăm và tặng quà các cụ già viện dưỡng lão cũng như trẻ em làng SOS ở tỉnh Lâm Đồng, cô còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác trong nước. Ngọc Châu là nàng hậu thân thiện và nhân ái Cô cùng mẹ từ thiện và ghé thăm các trẻ em khó khăn, cơ nhỡ. Nàng hậu rất yêu thích trẻ em và chân thành với mọi người

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