Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục

Trong "Lật Mặt 6": "Tấm Vé Định Mệnh" Diệp Bảo Ngọc thủ vai vai nữ chính. Tuy nhiên, trong phim, cô có tới 2 cảnh nóng, lần lượt đóng với Huy Khánh và Kim Hải. Từ trước đến nay, nữ diễn viên nổi tiếng "nói không" với cảnh nóng. Năm xưa, cô thậm chí còn bỏ vai trong phim "Lời Nguyền Gia Tộc" khi biết được nhân vật của mình có nhiều cảnh nóng cùng bạn diễn nam.

Cô thủ vai chính trong "Lật mặt 6" - Ảnh: Internet

Diệp Bảo Ngọc chia sẻ với báo Thanh Niên: "Sau khi casting xong, tôi được anh Lý Hải chọn vào một vai, thực sự tôi cũng chưa biết đó là vai gì. Khi ngồi xuống trao đổi tính cách nhân vật với anh Hải mới biết được sẽ có một vài phân đoạn "ấm ấm". Đối với tôi, trong khoảng hơn 13 năm làm nghề, "Lật mặt 6" là bộ phim vượt qua khỏi vùng an toàn của mình, gần như là ngoại lệ khi tôi đóng những cảnh như vậy".