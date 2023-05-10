Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục

Sao Việt 10/05/2023 11:43

"Lật Mặt 6": "Tấm Vé Định Mệnh" không chỉ có hội 6 nam chính tranh giành nhau giải thưởng độc đắc. Sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật nữ, về sau đã thay đổi toàn bộ cục diện của phim.

Trong "Lật Mặt 6": "Tấm Vé Định Mệnh" Diệp Bảo Ngọc thủ vai vai nữ chính. Tuy nhiên, trong phim, cô có tới 2 cảnh nóng, lần lượt đóng với Huy Khánh và Kim Hải. Từ trước đến nay, nữ diễn viên nổi tiếng "nói không" với cảnh nóng. Năm xưa, cô thậm chí còn bỏ vai trong phim "Lời Nguyền Gia Tộc" khi biết được nhân vật của mình có nhiều cảnh nóng cùng bạn diễn nam.

Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục - Ảnh 1
Cô thủ vai chính trong "Lật mặt 6" - Ảnh: Internet

Diệp Bảo Ngọc chia sẻ với báo Thanh Niên: "Sau khi casting xong, tôi được anh Lý Hải chọn vào một vai, thực sự tôi cũng chưa biết đó là vai gì. Khi ngồi xuống trao đổi tính cách nhân vật với anh Hải mới biết được sẽ có một vài phân đoạn "ấm ấm". Đối với tôi, trong khoảng hơn 13 năm làm nghề, "Lật mặt 6" là bộ phim vượt qua khỏi vùng an toàn của mình, gần như là ngoại lệ khi tôi đóng những cảnh như vậy".

Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục - Ảnh 2
Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục - Ảnh 3

Cô vượt qua khỏi vùng an toàn của mình khi đóng cảnh nóng cùng các diễn viên -

Ảnh: Internet

Sau cùng, Diệp Bảo Ngọc đồng ý đóng vai Liên trong Lật Mặt 6, vì cô cảm thấy sự tôn trọng đến từ Lý Hải - Minh Hà, và bản thân vai Liên cũng thú vị, là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Cho đến khi đóng cảnh nóng, nữ diễn viên lại bất ngờ khi có nhiều kỷ niệm hài hước. Chẳng hạn như việc Huy Khánh chóng mặt, đổ mồ hôi đầm đìa vì phải đóng phim lúc 2 giờ trưa, hay sự lễ phép, đáng yêu của Kim Hải khi anh hỏi han, bàn trước với cô trước khi đóng cảnh nhạy cảm.

Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục - Ảnh 4
Dàn diễn viên đình đám trong "Lật mặt 6" - Ảnh: Internet

Đồng thời, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ thêm về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ: "Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước giờ. Bé Kid vẫn thường xuyên sang nhà cha để tham gia các hoạt động của gia đình bên đó. Cả hai luôn tạo điều kiện để con trai phát triển một cách đủ đầy và tốt nhất. Các cặp đôi khác không thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn có thể vì họ không đặt mục tiêu "vì con" lên hàng đầu. Như tôi đã chia sẻ, tôi là người sống tích cực nên những chuyện trong quá khứ xem như đã qua. Khi chuyện tình cảm của chúng tôi khép lại thì mối quan tâm của cả hai chính là con trai".

Mỹ nhân 'suýt bỏ' đóng 'Lật mặt 6' được Lý Hải mời sang nhà để thuyết phục - Ảnh 5
Nữ diễn viên và con trai thường xuyên đi du lịch cùng nhau - Ảnh: Internet

 

Kỳ tích: 'Lật mặt 6' gây sốt lấn át bom tấn Marvel ở Việt Nam

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