Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ: Dù 'đường ai nấy đi' nhưng vẫn thấu hiểu và hỗ trợ cho nhau

Dù cuộc hôn nhân không trọn vẹn nhưng Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt vẫn kết hợp với nhau để nuôi dạy con trai tốt nhất.

Diệp Bảo Ngọc kết hôn với Thành Đạt khi cô mới 19 tuổi, nhưng chỉ vài năm sau cặp đôi lại "đường ai nấy đi". Hiện tại, mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc và trao đổi với nhau về bé Minh Khang (hay thường được gọi là Kid). Diệp Bảo Ngọc kết hôn với Thành Đạt khi cô mới 19 tuổi, nhưng chỉ vài năm sau cặp đôi lại "đường ai nấy đi" - Ảnh: Internet Mới đây, Diệp Bảo Ngọc hiếm hoi nhắc đến chồng cũ và cách hai người kết hợp để nuôi dạy con trai. Nữ diễn viên cho biết, bé Kid đang sống cùng mình, cuối tuần nếu con muốn thì có thể sang nhà ba chơi. Kid hoàn toàn có quyền lựa chọn việc ở đâu và làm gì cùng với bố mẹ. Theo nữ diễn viên, chồng cũ hiểu và hỗ trợ cô trong việc giáo dục con. Hai người thỉnh thoảng trao đổi và cùng tìm ra hướng giải quyết cho những vấn đề của con ở từng giai đoạn độ tuổi.

'Ngọc thường sẽ trao đổi với anh Đạt về tình hình hiện tại của bé Kid để cả hai cùng tìm hướng giải quyết. Dạy con là phải đi cùng một đường, nếu đi hai đường sẽ rất khó, mất rất nhiều thời gian. Ngọc và anh Đạt nói chuyện với nhau nhiều để thống nhất về cách dạy con thế nào cho tốt nhất' - nữ diễn viên chia sẻ. Thành Đạt cũng là người rất hiểu và hỗ trợ cho Diệp Bảo Ngọc trong cách dạy con - Ảnh: FBNV Diệp Bảo Ngọc còn cho biết con chủ yếu ở với cô nên cô sẽ sâu sát hơn nhiều. Nữ diên viên nói với Thành Đạt cách dạy con của mình và mong muốn khi con về bên đó anh sẽ hỗ trợ cho cách dạy con của cô, để bé đi đúng con đường. Nếu làm sai đi, cô về lại phải uốn nắn lại rất cực, mà lại bị xáo trộn tâm lý của con. Thành Đạt cũng là người rất hiểu và hỗ trợ cho Diệp Bảo Ngọc.

Sáu năm sau khi sinh con đầu lòng, diễn viên bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại. Cô làm mẹ đơn thân bên con trai Minh Khang (tên thân mật là Kid). Hiện Diệp Bảo Ngọc sống cùng con và bố mẹ, chị em ruột tại quận 7. Cuối tuần, chồng cũ Diệp Bảo Ngọc - diễn viên Thành Đạt - sang đón con trai đi chơi cùng gia đình riêng của anh. Cuối tuần, chồng cũ Diệp Bảo Ngọc - diễn viên Thành Đạt - sang đón con trai đi chơi cùng gia đình riêng của anh - Ảnh: Internet Diệp Bảo Ngọc nói cô làm bạn với chồng cũ để con được bảo bọc bởi cả bố và mẹ. Cô khuyến khích bé Kid thân thiết với hai con riêng của bố, giúp hai gia đình được hòa thuận. 'Càng lớn, bé Kid càng ý thức được vai trò làm anh của hai em nhỏ. Dù bé và các em không sống cùng một nhà, tôi luôn chỉ dạy để bé yêu thương hai em như em ruột. Tôi không muốn gieo vào đầu trẻ những suy nghĩ tiêu cực mà luôn mong các bé thương yêu, san sẻ tình cảm một cách tự nhiên', cô nói. Diệp Bảo Ngọc nói cô làm bạn với chồng cũ để con được bảo bọc bởi cả bố và mẹ - Ảnh: FBNV Diệp Bảo Ngọc và bé Kid - Ảnh: FBNV Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993. Năm 2011, cô tham gia cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại và đoạt giải nhất. Năm 2012, khi sự nghiệp đang lên, Bảo Ngọc kết hôn với diễn viên Thành Đạt. Họ có với nhau một con trai. Ba năm sau, họ ly hôn. Cô từng đóng các phim Sức nặng tình thâm, Giông tố cuộc đời, Mình cưới thật em nhé, Nỗi đau của hạnh phúc, Ải mỹ nhân, Muôn mặt cuộc đời, Một thời lãng quên...

Nhiều năm làm mẹ đơn thân, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ nhắc đến việc kết hôn với bạn trai 'bí mật' sau hơn nửa thập kỉ gắn bó nữ diễn viên từng được biết đến với cuộc hôn nhân cùng diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên chỉ kéo dài đến 3 năm sau thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Cho đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng.

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