Nhiều năm làm mẹ đơn thân, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ nhắc đến việc kết hôn với bạn trai 'bí mật' sau hơn nửa thập kỉ gắn bó

nữ diễn viên từng được biết đến với cuộc hôn nhân cùng diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên chỉ kéo dài đến 3 năm sau thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Cho đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng.

Mới đây, màn tái xuất trở lại của diễn viên Diệp Bảo Ngọc ở mảng phim điện ảnh khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng lẫn thích thú. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến nhưng ít ai biết Diệp Bảo Ngọc từng trải qua không ít nhiều "sóng gió" trong cuộc sống đời thường, nhất là chuyện tình cảm. Trước đó, nữ diễn viên từng được biết đến với cuộc hôn nhân cùng diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên chỉ kéo dài đến 3 năm sau thì cả hai quyết định "đường ai nấy đi". Chính từ đây, Diệp Bảo Ngọc trở thành mẹ đơn thân nuôi dạy cậu con trai chung với chồng cũ. Thành Đạt sau đó cũng kết hôn và tạo dựng gia đình mới với ca sĩ Hải Băng. Tuy nhiên, Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc đều dành sự quan tâm và yêu thương cho nhóc tỳ.

Nữ diễn viên từng được biết đến với cuộc hôn nhân cùng diễn viên Thành Đạt khi mới 19 tuổ - Ảnh: Internet Sau biến cố này, Diệp Bảo Ngọc làm việc chăm chỉ hơn để có kinh tế nuôi dạy con trai. Cho đến gần đây, nữ diễn viên mới xác nhận đang hẹn hò bạn trai kín tiếng, mối quan hệ của cặp đôi đã kéo dài hơn 6 năm nhưng chưa công khai với khán giả. Diệp Bảo Ngọc chỉ khẳng định người yêu có mối quan hệ rất thân thiết với con riêng của cô. Cặp đôi chưa nghĩ tới chuyện sinh thêm con nhưng khi nào có kế hoạch sẽ chia sẻ với người hâm mộ.

Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc làm việc chăm chỉ hơn để có kinh tế nuôi dạy con trai - Ảnh: Internet Chia sẻ với truyền thông, Diệp Bảo Ngọc từng giải thích lý do hạn chế nhắc về "nửa kia" cũng như không có kế hoạch làm đám cưới sau hơn nửa thập kỷ gắn bó: "Tôi nghĩ tất cả điều đó không cần thiết với mình. Kết hôn tôi cũng đã kết hôn rồi, đám cưới cũng làm rồi, bây giờ có tổ chức thì chỉ là điều kiện có thôi. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là cách mà chúng ta đối xử, chia sẻ với nhau thế nào. Cả hai có thể đồng cảm với nhau trong khó khăn không. Diệp Bảo Ngọc không quan trọng tổ chức đám cưới thêm lần nữa - Ảnh: Internet Trong xã hội bây giờ, đám cưới nhanh nhưng ly hôn cũng rất nhiều, chóng vánh nên điều đó không cần thiết với tôi. Trong một mối quan hệ, quan trọng là hai người có vui, an yên khi bên nhau không. Và có lẽ tôi may mắn khi con mình vui vẻ, bạn trai thoải mái khi sống chung. Cả hai khá hòa hợp với nhau. Đó là điều may mắn của tôi". Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet Ở tuổi 30 và làm mẹ đơn thân của một bé trai, Diệp Bảo Ngọc được khen ngợi bởi nhan sắc thăng hạng, vóc dáng nuột nà không thua kém mỹ nhân Vbiz nào. Thậm chí trong một sự kiện gần đây, visual qua camera thường của Diệp Bảo Ngọc được dân tình nhận xét "đánh bại" cả dàn hoa hậu. Qua ảnh chưa chỉnh sửa, Diệp Bảo Ngọc gây ấn tượng bởi làn da khoẻ khoắn và góc nghiêng mỹ miều. Diệp Bảo Ngọc còn được ưu ái gọi là "ngọc nữ" tiếp theo của làng phim Việt.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ cho làm nghệ thuật khi có chị giám sát, xin rút khỏi "Lật mặt 6" vì cảnh gợi cảm Khi biết nhân vật Liên trong "Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh" có một vài cảnh gợi cảm, Diệp Bảo Ngọc đã xin chuyển qua một vai khác hay thậm chí rời dự án.

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