Sau 6 năm ly hôn Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc đã có người yêu, còn lộ ảnh tình tứ đây này?

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Diệp Bảo Ngọc khiến công chúng tò mò, suy đoán có phải cô sắp "lên xe hoa"?

Nhiều năm sau khi đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Thành Đạt, Diệp Bảo Ngọc sống khép kín hơn. Cô gần như không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân với truyền thông. Nhưng bất ngờ mới đây, bà mẹ đơn thân tiết lộ vừa có chuyến ra Bắc tảo mộ vô cùng ý nghĩa. Theo nữ diễn viên, về quê đúng dịp rét đậm, rét hại nên sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Ở Hà Nội 5 ngày nhưng có tới 3 ngày cô bị vỡ mạch máu mũi. Dù vậy với Diệp Bảo Ngọc đây là một chuyến đi hết sức đặc biệt.

Diệp Bảo Ngọc được cho là về quê bạn trai tảo mộ - Ảnh: Instagram Cô viết: "Nóng lạnh nóng lạnh, làm mình ở Hà Nội 5 ngày mà vỡ mạch máu mũi hết 3 ngày. Nhưng sao mỗi lần được về quê của “bạn ấy” mình lại thấy thích thú và ấm áp thế. Có lẽ vì cả đại gia đình mình thời xa xưa đã ở Sài Gòn, nên mình ít khi được có cảm giác đi về quê tảo mộ, dọp dẹp nhà cho các cụ các kỵ. Cũng may năm nay về thời tiết đẹp, chứ năm trước là mình phải xắn quần lội bùn ra giữa ruộng các bạn ạ!". Điều khiến mọi người đặc biệt chú ý là người "bạn ấy" được Diệp Bảo Ngọc nhắc đến. Dù không nói rõ tên nhưng điều này đủ chứng minh mối quan hệ thân thiết của cả hai. Theo bài đăng, đây là năm thứ 2 cô về quê người bí ẩn này. Đáng nói, chân dài này còn cố ý dùng icon che mặt một người đàn ông khi đăng ảnh chuyến đi.

Nữ diễn viên khoác tay thân mật một người đàn ông và cố tình che mặt - Ảnh: Instagram Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt ly hôn vào năm 2015 khi đã có một cậu con trai chung. Công chúng hi vọng cô sớm tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ - Ảnh: Internet Với cách gọi đặc biệt cùng hành động thân mật khi chụp ảnh, nhiều người mạnh dạn đoán rằng đây chính là bạn trai bí ẩn của vợ cũ Thành Đạt. Phải chăng cả hai đã tính chuyện đám cưới nên anh chàng này mới đưa Diệp Bảo Ngọc về quê tảo mộ, ra mắt họ hàng?

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