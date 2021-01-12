Hé lộ tình hình hiện tại của các con Vân Quang Long sau khi ba mất, con gái lớn không dám đi học

Hậu trường 12/01/2021 12:00

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo vừa có chia sẻ mới nhất xoay quanh câu chuyện của gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long.

Sau khi ca sĩ Vân Quang Long qua đời, những câu chuyện xoay quanh gia đình cố nghệ sĩ khiến dư luận không ngừng xôn xao. Không ít ý kiến tranh cãi khi bố mẹ cựu thành viên nhóm 1088 không nhận Linh Lan là con dâu. Tiếp đó, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực bố mẹ Vân Quang Long và tiết lộ chuyện Linh Lan hỗn hào với bố mẹ chồng, vòi vĩnh và không cho cố ca sĩ gặp con nếu không gửi tiền... Trong bài viết dài của mình, ca sĩ Phạm Thanh Thảo còn tiết lộ nhiều điều về Linh Lan.

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Linh Lan bị tố giả tạo, nói hỗn với chồng và ba mẹ chồng - Ảnh: Internet

Ít giờ trước, ca sĩ Phạm Thanh Thảo vừa lên tiếng cho biết, bản thân cô và bạn bè đã trọn tình nghĩa với cố ca sĩ. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tiết lộ tình hình hai người con lớn của Vân Quang Long sau khi ba qua đời. Theo đó, các bé đã lớn và hiểu chuyện nên chịu không ít áp lực. Thậm chí, bé Kỳ Kỳ còn không dám đến trường vì liên tục bị mọi người hỏi chuyện bố mất.

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Vân Quang Long có với người vợ đầu 1 trai, 1 gái - Ảnh: Internet

Phạm Thanh Thảo viết: "Chỉ muốn đọc chỗ cần phải đọc. Long ơi. Em và các anh em đã hoàn thành nhiệm vụ nha Long! Anh linh thiêng phù hộ cho ba mẹ và 3 đứa nhỏ nha! Nhất là Kỳ Kỳ và Trác Hy vì tụi nó đã lớn và biết suy nghĩ sâu xa cả rồi. Tội Kỳ Kỳ không dám đi học vì vô trường ai gặp cũng hỏi đủ chuyện. Nó còn quá nhỏ để chịu áp lực này. Anh linh thiêng thì giúp mọi việc nhanh qua nha anh. Em nghĩ anh cần phải làm nốt việc này rồi hãy đi đó anh. Mấy anh chị em thắp cho Long nén nhang hoặc gởi 1 lời cầu nguyện cho Long giúp em. Cảm tạ mọi người".

Hiện tại, công chúng hi vọng ồn ào về gia đình ca sĩ Vân Quang Long sớm kết thúc, cuộc sống của người thân cố nghệ sĩ sẽ được trở lại bình thường.

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