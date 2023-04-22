'Phát hoảng' với diện mạo mới của Hoa hậu Ngọc Châu: Khuôn mặt khác lạ, biểu cảm đơ cứng nghi do lạm dụng thẩm mỹ

Hậu trường 22/04/2023 19:35

Nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu trong lần lộ diện mới đây không khiến nhiều người sửng sốt.

Mặc dù không được gọi tên tại TOP 16 nhưng Ngọc Châu vẫn ngậm ngùi chịu cảnh mất đi chuỗi intop 4 năm liền của Việt Nam tại Miss Universe 2022. Ngoài việc làm tụt giảm đi sức hút, sau khi trở về người đẹp gốc Tây Ninh còn liên tiếp vướng vào các ồn ào không đáng có.

'Phát hoảng' với diện mạo mới của Hoa hậu Ngọc Châu: Khuôn mặt khác lạ, biểu cảm đơ cứng nghi do lạm dụng thẩm mỹ - Ảnh 1
Sau khi về nước, Ngọc Châu liên tục vướng vào cáo ồn ào không đáng có - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục được nhắc đến nhiều sau khi có mặt tại một buổi ăn uống cùng đàn chị Võ Hoàng Yến và Minh Tú tại Úc. Được biết, cả ba chân dài sẽ xuất hiện chung tại một show diễn thời trang diễn ra tại địa điểm này.

'Phát hoảng' với diện mạo mới của Hoa hậu Ngọc Châu: Khuôn mặt khác lạ, biểu cảm đơ cứng nghi do lạm dụng thẩm mỹ - Ảnh 2
Ngọc Châu khiến dân tình ngạc nhiên vì diện mạo khác thường - Ảnh: Internet

Trong khung hình, Ngọc Châu khiến dân tình ngạc nhiên vì diện mạo khác thường. Phần cằm của nàng hậu bất ngờ dài và nhọn hơn trông thấy khiến tổng thể gương mặt bị đơ cứng. Chi tiết này đã làm dấy lên nghi vấn Ngọc Châu đã lạm dụng thẩm mỹ quá đà khiến nhan sắc trở nên biến dạng.

Song, một bộ phận netizen khác cho rằng một khoảnh khắc không nói lên điều gì và cho rằng nguyên nhân là vì điều kiện ánh sáng. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Châu vướng phải tranh cãi vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

'Phát hoảng' với diện mạo mới của Hoa hậu Ngọc Châu: Khuôn mặt khác lạ, biểu cảm đơ cứng nghi do lạm dụng thẩm mỹ - Ảnh 3
Hình ảnh Ngọc Châu tại một thẩm mỹ viện - Ảnh: Internet

 'Phát hoảng' với diện mạo mới của Hoa hậu Ngọc Châu: Khuôn mặt khác lạ, biểu cảm đơ cứng nghi do lạm dụng thẩm mỹ - Ảnh 4

Trước đó, hình ảnh Ngọc Châu tại một thẩm mỹ viện khiến dân tình xôn xao. Không những vậy, khi xuất hiện tại một sự kiện, nàng hậu diện áo crop-top để lộ vòng 2. Tuy nhiên, thay vì khiến dân tình trầm trồ vì cơ bụng số 11 như mọi khi thì Ngọc Châu gây tranh cãi vì để lộ mỡ thừa. Điều này khiến netizen nghi ngờ cô tiểu phẫu rãnh bụng số 11. Trước những thắc mắc của cư dân mạng, Ngọc Châu chưa có phản hồi nào.

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước

Hậu ồn ào gian lận học vấn, Hoa hậu Ngọc Châu tiếp tục bị réo tên vì 'vô trách nhiệm' với danh hiệu được trao từ một năm trước

Có lẽ 2023 này sẽ là một năm đầy "thị phi" với Ngọc Châu khi chỉ trong 3 tháng đầu năm thì người đẹp đã vướng vào loạt ồn ào không hay.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Châu Hoa hậu Ngọc Châu Hoa hậu Ngọc Châu phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Một cuộc gọi từ shipper khiến tôi phát hiện bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 16 phút trước
Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Dùng điện thoại đôi với chồng, tôi vô tình phát hiện bí mật động trời qua một shipper

Tâm sự 19 phút trước
Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tôi không hiểu vì sao chồng bỏ người vợ tài sắc, đến 2 năm sau mới biết sự thật phía sau

Tâm sự 22 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Chồng tưởng đuổi vợ tay trắng là thắng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến cả nhà phải xuống nước

Tâm sự 27 phút trước
Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Bị chồng đuổi đi tay trắng, tôi chỉ để lại một thứ khiến nhà chồng cuống cuồng xin tôi quay lại

Tâm sự 30 phút trước
Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Vợ trẻ vỡ òa khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nhưng lời chúc của chồng khiến cô chết lặng

Tâm sự 30 phút trước
Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Đang ngủ, tôi bị chồng gọi dậy lúc nửa đêm, nghe xong tin anh nói tôi bỏ đi giữa mưa gió

Tâm sự 35 phút trước
Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Chục cây vàng ngày cưới khiến dâu trẻ mừng rỡ, nhưng bí mật phía sau mới khiến cô sững sờ

Tâm sự 35 phút trước
Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Chồng rời bỏ người vợ hoàn hảo để lấy bồ kém nổi bật, sau đó lý do mới được hé lộ

Tâm sự 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'