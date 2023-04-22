Mặc dù không được gọi tên tại TOP 16 nhưng Ngọc Châu vẫn ngậm ngùi chịu cảnh mất đi chuỗi intop 4 năm liền của Việt Nam tại Miss Universe 2022. Ngoài việc làm tụt giảm đi sức hút, sau khi trở về người đẹp gốc Tây Ninh còn liên tiếp vướng vào các ồn ào không đáng có.

Sau khi về nước, Ngọc Châu liên tục vướng vào cáo ồn ào không đáng có - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục được nhắc đến nhiều sau khi có mặt tại một buổi ăn uống cùng đàn chị Võ Hoàng Yến và Minh Tú tại Úc. Được biết, cả ba chân dài sẽ xuất hiện chung tại một show diễn thời trang diễn ra tại địa điểm này.