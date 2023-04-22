Nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu trong lần lộ diện mới đây không khiến nhiều người sửng sốt.
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Mặc dù không được gọi tên tại TOP 16 nhưng Ngọc Châu vẫn ngậm ngùi chịu cảnh mất đi chuỗi intop 4 năm liền của Việt Nam tại Miss Universe 2022. Ngoài việc làm tụt giảm đi sức hút, sau khi trở về người đẹp gốc Tây Ninh còn liên tiếp vướng vào các ồn ào không đáng có.
Mới đây nhất, cô nàng tiếp tục được nhắc đến nhiều sau khi có mặt tại một buổi ăn uống cùng đàn chị Võ Hoàng Yến và Minh Tú tại Úc. Được biết, cả ba chân dài sẽ xuất hiện chung tại một show diễn thời trang diễn ra tại địa điểm này.
Trong khung hình, Ngọc Châu khiến dân tình ngạc nhiên vì diện mạo khác thường. Phần cằm của nàng hậu bất ngờ dài và nhọn hơn trông thấy khiến tổng thể gương mặt bị đơ cứng. Chi tiết này đã làm dấy lên nghi vấn Ngọc Châu đã lạm dụng thẩm mỹ quá đà khiến nhan sắc trở nên biến dạng.
Song, một bộ phận netizen khác cho rằng một khoảnh khắc không nói lên điều gì và cho rằng nguyên nhân là vì điều kiện ánh sáng. Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Châu vướng phải tranh cãi vì nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.
Trước đó, hình ảnh Ngọc Châu tại một thẩm mỹ viện khiến dân tình xôn xao. Không những vậy, khi xuất hiện tại một sự kiện, nàng hậu diện áo crop-top để lộ vòng 2. Tuy nhiên, thay vì khiến dân tình trầm trồ vì cơ bụng số 11 như mọi khi thì Ngọc Châu gây tranh cãi vì để lộ mỡ thừa. Điều này khiến netizen nghi ngờ cô tiểu phẫu rãnh bụng số 11. Trước những thắc mắc của cư dân mạng, Ngọc Châu chưa có phản hồi nào.