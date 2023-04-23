Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc

Tin tức giải trí 23/04/2023 13:26

Mới đây, nàng hậu lại một lần nữa khiến fan sắc đẹp tự hào khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia KBS của Hàn Quốc

Mới đây, Thùy Tiên khiến người hâm mộ tự hào khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc. Cụ thể, chương trình Men Who Top The Chart trên đài KBS Drama điểm qua những cái tên và sự kiện nổi bật.

Trong đó, loạt khoảnh khắc của Thùy Tiên từ lúc đăng quang Miss Grand International 2021 cho đến những hoạt động hậu đăng quang đều xuất hiện. 

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 1
Khoảnh khắc khi Thùy Tiên đăng quang ở Miss Grand International 2021 - Ảnh: Chụp màn hình

Việc Thùy Tiên xuất hiện trên KBS khiến đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam không khỏi tự hào. KBS được biết đến là đài truyền hình quốc gia và cũng là đài truyền hình quyền lực nhất tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, một số cảnh về chuyến đi từ thiện ở châu Phi vào tháng 7-2022 của Thùy Tiên chiếm được cảm tình của các khách mời trong chương trình.

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 2
Hình ảnh Thùy Tiên trong chuyến đi từ thiện ở Châu Phi được nhà đài phát sóng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 3
Hình ảnh hoạt động từ thiện của Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 4
Đây là thành quả cho sự nổ lực và cố gắng không ngừng của Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 5
Thùy Tiên được gọi tên là nhân vật nổi bật trên đài truyền hình lớn của Hàn Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Với việc nỗ lực không ngừng và chăm chỉ hoạt động, không khó hiểu khi Thùy Tiên vẫn ngày càng gặt hái thêm nhiều thành công. Trên trang cá nhân, Thùy Tiên cũng cho biết cô vô cùng bất ngờ và thậm chí là vui đến không ngủ được. Khán giả cũng vô cùng thích thú vì sự đáng yêu của cô nàng.

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 6
Chia sẻ của nàng hậu sau khi xuất hiện trên truyền hình nước bạn - Ảnh: Chụp màn hình

Việc xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia KBS là một niềm vinh dự khiến fan tự hào.Một số bình luận của cư dân mạng trên các diễn đàn:

Đăng quang lâu vậy mà giờ vẫn còn được phát sóng, sức ảnh hưởng chị lớn quá!”

“Đây là chương trình chuyên điểm về những sự kiện, nhân vật nổi bật, đang xem thì thấy Thùy Tiên, quá tự hào!”

“KBS là đài truyền hình quốc gia đó, quá tự hào về Thùy Tiên!”

 

Hoa hậu Thùy Tiên vui đến 'mất ngủ' khi trở thành 'nhân vật nổi bật' xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc - Ảnh 7
Thùy Tiên vẫn đang là một trong những Hoa hậu chăm chỉ, có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thùy Tiên vẫn đang là một trong những Hoa hậu chăm chỉ, có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Bên cạnh việc xuất hiện ở hàng loạt sự kiện lớn, nắm trong tay nhiều hợp đồng “khủng” với nhiều nhãn hàng, cô cũng tích cực tham gia, lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

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