Sau cuộc thi, nhiều tin đồn không hay về mẹ Thùy Tiên thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội. Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ ruột nàng hậu bất ngờ đăng tải bài viết dài chia sẻ cảm xúc sau khi đọc những lời lẽ tiêu cực từ dư luận.

Sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang hoa hậu Hòa Bình quốc tế, cuộc sống hằng ngày lẫn đời tư của nàng hậu nhận được sự quan tâm rất nhiều. Đáng chú ý, ngay từ nhỏ, Thùy Tiên đã không được ở cạnh bố mẹ chăm sóc. Hoàn cảnh gia đình của nàng hậu cũng khiến nhiều người khỏi nghẹn ngào.

Theo đó, bà cho biết đã không ít lần gặp ý kiến cho rằng bỏ rơi con gái. Tuy nhiên, trong bài viết này, mẹ Thùy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn. Ngoài ra, bà còn tiết lộ quá khứ đầy cay đắng, bị cấm không được gặp con.

Bà viết: "Từ lúc Tiên đăng quang cho tới tận bây giờ vẫn chưa tới hồi ngã ngũ, đó là tại sao Tiên không ở với ba/mẹ, ông bà nội/ngoại mà ở với bà dì? Tại sao tôi lấy chồng mà không đem Tiên theo?

Thứ nhất, lúc tôi ra đi không có nơi nương tựa, không có tiền, ông già cho tôi 500 nghìn nó còn lấy lại 100 nghìn, không có công việc làm, không có giấy tờ tùy thân, không có tiền về quê làm giấy tờ, không bà con dòng họ, không bạn bè, không quen biết ai. Ở cái đất Sài Gòn này, thân cô thế cô, tôi lang thang từng con hẻm để xin việc làm.

Lúc bấy giờ, mấy cái hang động rất là nhiều, tôi đã xém bị bắt vô đó mấy lần. Nhưng nhờ trời Phật che chở mà thoát qua kiếp nạn. Vì không có giấy tờ, nên một tháng trời tôi không xin được việc. Sau đó tôi nhờ người làm hồ sơ giả để đi làm. Tiền không có, nhà không có, người thân, người quen không có, tôi phải ngủ ở ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ.

Gọi điện cho chồng mượn 1 triệu, vì trước khi đi nó bảo với tôi: "Nếu có khó khăn gì thì nói với anh". Vậy mà nó không cho còn méc mẹ, để mẹ nó chửi tôi. Tôi mới ra khỏi nhà hôm trước, hôm sau về lấy đồ, thì họ đã vứt hết không còn một cái gì để lấy".

Mẹ ruột Hoa hậu Thuỳ Tiên đăng tải bài viết dài chia sẻ tâm trạng khi gặp những lời lẽ tiêu cực từ dư luận - Ảnh: Internet

Đáp trả tin đồn "đi lấy chồng mới nên bỏ con", mẹ Thùy Tiên giải thích lý do: "Tôi lấy chồng vì một câu nói của con tôi: "Mẹ ơi, ba lấy vợ rồi. Còn bắt con kêu dì bằng mẹ. Con không kêu nên ba với dì đánh con mà nội còn chửi con. Bà dì đem con về nhà bà ở. Con muốn đi theo mẹ, mẹ đem con theo được không?"

Bạn đã từng làm mẹ chưa? Bạn đã từng nghe con bạn nói như vậy chưa? Bạn có đau lòng không? Tôi là một con người có trái tim của một người mẹ nên tôi rất đau. Thậm chí tới bây giờ tôi vẫn còn rất đau khi mỗi lần nhớ tới con tôi. Nhưng tôi biết phải làm sao đây. Khi mà thân tôi còn chưa đủ ăn, áo không đủ mặc. Cha mẹ tôi thậm chí còn cho mấy đứa con đi ở đợ từng nhà để kiếm cơm ăn, thì lấy gì để nuôi cháu?

Vào bước đường cùng, tôi quyết định lấy chồng. Tôi nghĩ chọn một người có nhà cửa ở Sài Gòn, ổn định, hy vọng sẽ có nơi nương tựa để đem con theo mình. Nhưng bạn ơi, mình tính không bằng trời tính, nơi mà tôi đặt hết niềm tin và hy vọng cho một tương lai tươi sáng có mẹ và con, cũng là một nắm mồ chôn hết ước mơ của mẹ con tôi trong đó".

Mẹ Thùy Tiên khẳng định suốt khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn tuy bà không thể ở cạnh cô, nhưng vẫn chăm sóc cho con gái đầy đủ và không có chuyện bỏ rơi con như người đồn - Ảnh: Internet

Đồng thời, bà cho biết mỗi lần muốn gặp con đều phải trốn như tội đồ vì gia đình chồng cũ cấm đoán: "Họ đã không cho con tôi bén mạng tới dù chỉ đứng trước cửa nhà. Mỗi lần về thăm con, tôi phải trốn chui trốn nhủi như một kẻ tội đồ. Hai mẹ con mỗi lần gặp nhau, không có chỗ đi, phải lang thang ngoài đường, hết giờ rồi chở con về trả.

Tôi đã sống và hết lòng nhường nhịn, cố gắng lấy lòng họ để được tình yêu thương của họ cho con. Dù chỉ được chở con về nhà chơi vào mỗi cuối tuần cũng được. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể lay động được lòng người máu lạnh, khác máu tanh lòng, Nghiệt ngã hơn nữa là, vì tuổi còn nhỏ thiếu kiến thức thiếu suy nghĩ, nên tôi lại có thai.

Ngay tôi sinh con trai, một tháng ở cữ không về thăm Tiên được. Và lúc đó cũng không có điện thoại di động như bây giờ. Tiên nhớ mẹ, gọi điện thoại bàn cho mẹ. Má chồng bắt máy và cúp không cho Tiên gặp mẹ. Rồi bà chỉ vào mặt tôi bảo: "Mày nói với nó sau này đừng gọi điện qua đây nữa".

Mẹ Thùy Tiên nghẹn lòng kể về quá khứ bị đánh bầm dập, cấm không được gặp con - Ảnh: Internet

Vì quá đau khổ, bà từng muốn con trai kết liễu cuộc đời nhưng vì nghĩ đến Thùy Tiên mà bà cố gắng sống tiếp: "Các bạn biết không? Đã có những lúc tôi muốn cùng đứa con trai kết liễu cuộc đời. Đã có những lúc tôi muốn giết hết cả nhà của hắn. Nhưng tôi đã không có đủ bản lãnh để làm được những việc như vậy. Tôi không muốn bước chân về cái nhà đó nữa, mỗi khi tan giờ làm về.

Nhưng vì đứa con trai còn quá nhỏ, tôi không muốn nó giống chị của nó, phải chịu tổn thương vì thiếu mẹ. Tôi cố sống lặc lìa để chờ con trai tôi khôn lớn, rồi tôi sẽ ra đi. Vì tôi biết không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân đó nữa. Vì nó đã tan nát ngay từ khi họ cấm đoán con tôi.

Và ngay từ lần đầu tiên nó đánh tôi bầm 2 con mắt. Cho tới một ngày, con trai bảo: "Mẹ đi đi đừng về đây nữa mà ba đánh mẹ". Nghe được câu đó, tôi biết nó đã trưởng thành mặc dù nó mới 9-10 tuổi. Và tôi biết ngày đó đã tới, thế là tôi đi luôn tới giờ. Và sau này ra ngoài ở, điều kiện ổn định hơn tôi kêu Tiên về thì Tiên bảo thôi. Con không muốn làm khổ. Thứ bảy, chủ nhhật mẹ chở con về ở với mẹ được rồi.

Sau này con lớn, con sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà cho mẹ. Năm lớp 10, ba nó kêu tôi đem nó đi, tôi kêu nó về nó cũng bảo: Con không muốn làm gánh nặng cho mẹ. Mai mốt con học xong con sẽ ra ngoài ở. Và từ năm 12 nó bắt đầu tìm tòi làm thêm làm bớt, vào đại học nó bắt đầu tự tìm tòi, làm mẫu, rồi các cuộc thi, làm phục vụ, lễ tân... và từ đó tham gia các cuộc thi này nọ.

Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ bỏ rơi con gái hay con trai tôi. Mặc dù cả hai đều không ở với tôi nha các bạn. Mẹ con tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau, từ đó tới giờ".

Bài đăng của mẹ Thùy Tiên ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới dòng bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự thương xót và đồng cảm với tình cảnh ngặt nghèo của bà. Một số ý kiến cùng mong rằng bà sẽ sớm thoát khỏi khổ đau và có được cuộc sống an nhàn, hạnh phúc bên con cái.