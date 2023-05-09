Hoa hậu Đỗ Thị Hòa có phản ứng gây chú ý khi fan 'xin vía' đôi chân dài 1m1 cho con

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được công chúng biết đến nhiều là một người mẫu, người dẫn chương trình và hoa hậu người Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc cùng chiến thắng Thử thách Truyền thông.

Đỗ Thị Hà đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 2020

Ngoài tài năng và nhan sắc ra Đỗ Thị Hà còn gây chú ý khi là một trong những nàng hậu hiếm hoi sở hữu đôi chân dài 1m1 đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh việc nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp, một người hâm mộ còn chủ động "xin vía" cặp chân của Đỗ Thị Hà dành cho con. Cụ thể người này cho biết: "Xin vía cặp chân này cho con gái tôi, chứ ngày nào con cũng coi Hà catwalk, xong bắt chước đi y chang con mới 2 tuổi rưỡi". Sau khi đọc được mong muốn của fan, cô nàng đã không giấu khỏi sự thích thú: "Dễ thương quá".

