Hoa hậu Đỗ Thị Hòa có phản ứng gây chú ý khi fan 'xin vía' đôi chân dài 1m1 cho con

Hầu hết công chúng Việt Nam đều biết đến hoa hậu Đỗ Thị Hà với vẻ đẹp trong trẻ, tươi tắn và sự duyên dáng đáng yêu trong tính cách. Mới đây cô nàng có phản ứng gâu chú ý khi một fan ngỏ ý ''xin vía'' chặp chân 1m1
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Hoa hậu Đỗ Thị Hà được công chúng biết đến nhiều là một người mẫu, người dẫn chương trình và hoa hậu người Việt Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, sau đó trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt Top 13 chung cuộc cùng chiến thắng Thử thách Truyền thông.
Ngoài tài năng và nhan sắc ra Đỗ Thị Hà còn gây chú ý khi là một trong những nàng hậu hiếm hoi sở hữu đôi chân dài 1m1 đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh việc nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp, một người hâm mộ còn chủ động "xin vía" cặp chân của Đỗ Thị Hà dành cho con. Cụ thể người này cho biết: "Xin vía cặp chân này cho con gái tôi, chứ ngày nào con cũng coi Hà catwalk, xong bắt chước đi y chang con mới 2 tuổi rưỡi". Sau khi đọc được mong muốn của fan, cô nàng đã không giấu khỏi sự thích thú: "Dễ thương quá".
Nhận được lợi thế hiếm có khó tìm của bản thân là đôi chân ''triệu đô'', nàng hậu thường xuyên phô diễn kỹ thuật catwalk, thường xuyên diện những trang phục bó sát cắt xẻ để tôn dáng và khoe đôi chân mượt mà của mình. Diện mạo đầy cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 2001 khiến nhiều khán giả không thể rời mắt khi gần đây cô đăng tải lên Tiktok video catwalk đầy uyển chuyển.
Không chỉ là một mỹ nhân có sắc nước hương trời, Đỗ Thị Hà còn gây được thiện cảm to lớn khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động mang tính cộng đồng và vô cùng nhân văn. Có thể nói trong năm 2022, Đỗ Thị Hà đã làm rất tốt vai trò là một hoa hậu đến với công chúng và người hâm mộ cô, đặc biệt là cho xã hội.
Gần đây nàng hậu đã cùng những hoa á hậu khác tham gia hiến máu tình nguyện, một tổ chức vì cộng đồng vô cùng ý nghĩa do Cty TNHH Samsung Display, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Chủ nhật Đỏ đồng tổ chức.