Cuộc sống ít ai biết của 'hoàng tử xiếc' Quốc Cơ sau khi tuyên bố dừng thi đấu chuyên nghiệp

Thời gian gần đây, Quốc Cơ cho biết, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nam diễn viên xiếc kể trước đây, chỉ khi bước vào giai đoạn thi đấu, anh và em trai mới tập luyện cường độ cao.

Hai anh em "hoàng tử xiếc" Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã làm rạng danh ngành xiếc nói riêng và cho cả đất nước Việt Nam nói chung khi liên tiếp mang về những Kỷ lục Guinness thế giới với màn biểu diễn "chồng đầu" Tuy nhiên, sau khi trở về Việt Nam cả hai đã khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố sẽ ngưng chinh chiến những giải đấu quốc tế. Hai nghệ sĩ xiếc cho biết muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, quyết định của cặp đôi đã khiến nhiều khán giả vô cùng bất ngờ.

Ngoài tham gia nghệ thuật, Quốc Cơ còn lấn sân sang kinh doanh. Anh thấy may mắn khi vợ là MC Hồng Phượng hỗ trợ mình. Đồng thời, vợ chồng anh đồng hành nên việc kinh doanh phát triển tốt, cả hai cũng có thời gian dành cho con cái. Bây giờ tôi không nhận quá nhiều chương trình biểu diễn, chỉ những chương trình ấn tượng và phù hợp.

Quốc Cơ nói gần đây, phía Tổ chức Kỷ lục thế giới dự định thực hiện một chương trình đặc biệt tại Việt Nam và ngỏ ý mời anh em nhà họ Giang tham gia. Điều này làm hai nghệ sĩ xiếc khó xử vì trước đó, họ từng tuyên bố dừng thi đấu chuyên nghiệp.

Quốc Cơ chia sẻ dù dừng thi đấu song mỗi khi nhận được một lời mời, anh đều không tránh khỏi sự tiếc nuối. Ở tuổi của anh, nhiều diễn viên xiếc khi thực hiện tiết mục thiên về sức mạnh thì không được như trước. Còn anh và Quốc Nghiệp nhiều lúc có thể làm tốt hơn. Cả hai muốn dừng lại sự nghiệp ở giai đoạn đỉnh cao, để mình còn đẹp trong lòng khán giả. Cho nên dù hơi tiếc nhưng vẫn để lại dấu ấn tốt cho mọi người.

Quốc Cơ có vợ đồng hành khi làm kinh doanh - Ảnh: FBNV

Về việc tìm truyền nhân, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã suy nghĩ đến từ trước. Nam nghệ sĩ xiếc hy vọng các con sẽ nối nghiệp cha dù anh không ép buộc. Ngoài ra, sắp tới, có thể Quốc Cơ sẽ mở một lớp để dạy hoặc nếu đủ thời gian sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác. Bây giờ, nguồn thu nhập từ nghề của anh tương đối ổn định, quan trọng là mình ở vị trí nào và tốt thế nào thôi.