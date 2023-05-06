Xót xa VĐV Nguyễn Thị Ninh ngất xỉu, phải thở ô xy trước khi qua được vạch đích marathon

Vào sáng ngày 6/5, VĐV Nguyễn Thị Ninh đã bị ngất xỉu khi về vạch đích marathon nữ.
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Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thời tiết tại Campuchia thời điểm này cực kỳ khắc nghiệt, ảnh hưởng rất lớn đến các VĐV tham dự SEA Games 32, đặc biệt là những môn phải thi đấu ngoài trời. Nội dung marathon 42 km vốn dĩ đã rất khốc liệt, đòi hỏi VĐV phải có thể lực cực tốt mới có thể chạy được quãng đường dài đến như vậy. Thi đấu dưới thời tiết nắng nóng, lên đến 40 độ C khiến các VĐV rất mất sức.
Vào sáng ngày 6/5, tất cả 4 VĐV của Việt Nam thi đấu ở nội dung này đều về đích, không chỉ giành huy chương mà còn để lại hình ảnh chiến đấu kiên cường. Đó là trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Ninh ở nội dung marathon nữ. Trên đường chạy 42km đầy khắc nghiệt, VĐV Việt Nam bị mất nhiều sức lực do trời nắng nóng. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc đua trước khi ngã lăn ra đất vì kiệt sức.
Ngay lập tức Nguyễn Thị Ninh được đưa lên xe lăn để đưa vào khu vực có bóng râm. Các bác sĩ đã phải cho VĐV Việt Nam thở ô xy và chườm đá, sau đó định đưa lên xe cứu thương để cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ninh từ chối lên xe cứu thương để trở về khu lều của đoàn Việt Nam tiếp tục phục hồi.
Bên cạnh đó, theo thông tin từ VietNamNet, dù được kỳ vọng nhưng Việt Nam không có VĐV nào giành HCV ở nội dung marathon. ĐKVĐ Hoàng Nguyên Thanh chỉ có được tấm HCĐ với thành tích 2 giờ 35 phút 50 giây, kém xa thành tích 2 giờ 25 phút 08 giây tại SEA Games 31 từng giúp anh giành HCV.
Ở nội dung nữ, VĐV tí hon 19 tuổi, cao chỉ nhỉnh hơn 1,45m và nặng vỏn vẹn 37 kg Lê Thị Tuyết mang về tấm HCB cho tuyển điền kinh Việt Nam với thành tích 2 giờ 49 phút. Đáng chú ý, Lê Thị Tuyết có nhiều thời điểm dẫn đầu cuộc đua nhưng sau đó bị đối thủ vượt lên. Cô chỉ về sau VĐV giành HCV khoảng 300m.
Chiều 6/5, các nội dung thi đấu đi bộ khởi tranh từ 16h00. Tuyển điền kinh Việt Nam đặt nhiều hy vọng giành HCV từ chị em Thanh Phúc, Thanh Ngưng.