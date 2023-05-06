Xót xa VĐV Nguyễn Thị Ninh ngất xỉu, phải thở ô xy trước khi qua được vạch đích marathon

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thời tiết tại Campuchia thời điểm này cực kỳ khắc nghiệt, ảnh hưởng rất lớn đến các VĐV tham dự SEA Games 32, đặc biệt là những môn phải thi đấu ngoài trời. Nội dung marathon 42 km vốn dĩ đã rất khốc liệt, đòi hỏi VĐV phải có thể lực cực tốt mới có thể chạy được quãng đường dài đến như vậy. Thi đấu dưới thời tiết nắng nóng, lên đến 40 độ C khiến các VĐV rất mất sức.

Vào sáng ngày 6/5, tất cả 4 VĐV của Việt Nam thi đấu ở nội dung này đều về đích, không chỉ giành huy chương mà còn để lại hình ảnh chiến đấu kiên cường. Đó là trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Ninh ở nội dung marathon nữ. Trên đường chạy 42km đầy khắc nghiệt, VĐV Việt Nam bị mất nhiều sức lực do trời nắng nóng. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc đua trước khi ngã lăn ra đất vì kiệt sức.