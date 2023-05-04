Mối tình như mơ của cô gái gái bỏng 90% và anh chàng shipper điển trai hiện giờ ra sao?

Càng về sau, chị càng mặc cảm và tự ti và thậm chí không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Theo đó, có một lần chị đăng bài trên nhóm đồng hương Quảng Ngãi trên Facebook. Bất ngờ, anh Lê Minh Thái (31 tuổi, chồng hiện tại) đọc được bài viết của chị và chủ động kết bạn.

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991, quê Quảng Ngãi) sinh ra là một bé gái lành lặn, xinh đẹp. Thuở bé, chị Hương sống cùng ông bà ngoại, đến năm chị 7 tuổi, ba mẹ đón về nhà để tiện việc chăm sóc và đi học nhưng cứ cuối tuần, chị lại xin ba mẹ sang nhà ông bà ngoại chơi.Thế nhưng, tai nạn năm 10 tuổi, khi rót dầu từ can sang đèn hột vịt khiến chị bỏng toàn thân. Thời điểm đó, chị Hương mới chỉ là cô bé học lớp 4, vẫn đang vô tư với cuộc đời thì biến cố kinh hoàng đã ập đến bất ngờ. Ngọn lửa khiến Hương bị bỏng 90% cơ thể. Sau thời gian nằm viện, trải qua 10 lần phẫu thuật, cắt da đùi đắp lên mặt, dung nhan chị đầy vết sẹo.

Chuyện tình của cặp đôi lớn dần trong sự hoài nghi, ngạc nhiên của mọi người. Biết bạn gái thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác, Thái chủ động quan tâm, thể hiện niềm tự hào khi có Hương bên cạnh.

Một tháng sau, Thái tỏ tình với Hương. Tấm chân tình của Thái đã làm trái tim chịu nhiều thương tổn của Hương ấm lại. Cô gái đồng ý hẹn hò cùng chàng shipper si tình. Cả hai đưa nhau về quê xin phép cha mẹ cho tìm hiểu nhau. Để chứng minh và khẳng định tình cảm của mình, anh Thái thường đăng ảnh hai người, công khai hẹn hò trên Facebook. Cuối tuần, anh đưa bạn gái rong chơi, ăn uống… Gặp ánh mắt dò xét của người đời, anh cười, nắm chặt tay, ôm Hương vào lòng.

Thật may mắn, ba mẹ anh Thái là những người giàu lòng yêu thương, khi biết được hoàn cảnh và câu chuyện của chị Hương, chẳng những không chê trách mà còn hết mực quan tâm chị.

"Đến khi về nhà anh Thái, ba dặn anh Thái là nếu xác định kết hôn thì phải yêu thương tôi chứ không được làm tôi khổ. Được 2 bên gia đình ủng hộ, chúng tôi cũng nhanh chóng tiến đến hôn nhân trong cùng năm 2020".

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cuối năm 2020, anh Thái và chị Hương đã chính thức nắm tay nhau về chung một nhà bằng một lễ cưới ấm cúng tại quê hương. Khi hay tin cưới chị Hương làm vợ, rất nhiều bạn bè của anh Thái đã bàn tán ra vào. Mặc dù đối mặt với không ít "lời ông tiếng ve" nhưng anh Thái cho rằng: "Bạn bè không thể cùng mình đi tới cuối đời, chỉ có vợ thôi. Mình tin Hương là một người con gái tốt, là người duy nhất mình muốn gửi lòng tin và gắn bó trọn đời."

Cả 2 nhận được sự chúc phúc từ mọi người - Ảnh: Internet

Dù được chồng hết mực yêu thương, lại tâm lý nhưng anh Thái vẫn có những tật xấu đôi khi khiến chị Hương buồn phiền. Dù vậy, theo chị Hương, đã là vợ chồng, cả hai đã dần cảm thông, thấu hiểu, cái gì bỏ qua được sẽ bỏ qua để hướng đến hạnh phúc lâu dài.

Sau đó, chị Hương bày tỏ: "Ngày trước lúc chưa quen anh Thái, tôi làm gì cũng lủi thủi một mình, ngày lễ tết thấy người ta có đôi có cặp, mình cũng cô đơn, buồn tủi; nhưng nhìn bản thân lại đành chấp nhận số phận. Thế rồi, may mắn tôi đã tìm thấy nửa kia, cuộc sống từ đó vui vẻ hơn, không phải ăn cơm một mình, không phải lủi thủi 1 mình nữa. Hai vợ chồng cùng nhau làm việc, cùng nhau nấu ăn, khi lười biếng một chút lại cùng nhau đi ăn ở ngoài. Giờ đây, tôi mỗi ngày đều có người trò chuyện, chia sẻ, điều này khiến tôi cảm thấy bản thân may mắn và biết ơn cuộc đời".

Hiện tai, sau gần 3 năm kết hôn, chị Hương và anh Thái vẫn đang từng ngày mong ngóng một thiên thần nhỏ xuất hiện. Chị Hương cho hay, chị và chồng đã đi thăm khám, bác sĩ cho biết, anh chị sẽ khó có con hơn những cặp vợ chồng khác. Để tìm con, cả hai phải nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Tuy nhiên, chi phí để thực hiện phương pháp này khá nhiều, chị Hương với đồng lương công nhân, thu nhập shipper của anh Thái cũng không được là bao nên cả hai vợ chồng vẫn đang phải từng ngày nỗ lực kiếm tiền.

Cuộc sống bình dị của 2 vợ chồng hiện tại - Ảnh: Internet

"Tôi tự hứa với lòng, tôi nhất định sẽ cố gắng để thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo 1 lần, kể cả có thất bại tôi cũng không hối tiếc. Tuổi tôi cũng đã lớn, gia đình không khá giả nên tôi vẫn đang gom góp từng đồng để tìm con. Chỉ hy vọng, mọi nỗ lực và cố gắng của vợ chồng tôi sẽ được đền đáp, mong rằng, con cái sẽ có duyên và sớm xuất hiện với vợ chồng tôi", chị Hương chia sẻ.