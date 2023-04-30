Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng?

Thời gian gần đây, sự tái xuất trở lại của vợ mẫu tây Bùi Tiến Dũng trên sàn catwalk nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi chỉ sau 5 tháng sinh con, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh như thời con gái. Cô cũng thường xuyên là gương mặt được các thương hiệu lớn gửi gắm tác phẩm trên các tràn diễn bởi được nhiều đánh giá cao về thần thái và nhan sắc.

Chỉ sau 5 tháng sinh con, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh như thời con gái - Ảnh: Internet

Vào dịp lễ này, vợ tây và Bùi Tiến Dũng tạm gác công việc để cùng đưa con trai nhỏ đi du lịch. Đáng chú ý, thủ môn sinh năm 1997 còn đăng tải đoạn clip khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con. Quý tử nhà Bùi Tiến Dũng cứ quấn lấy bố không rời.