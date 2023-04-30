Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng?

Tin tức giải trí 30/04/2023 09:55

Vào dịp lễ này, vợ tây và Bùi Tiến Dũng tạm gác công việc để cùng đưa con trai nhỏ đi du lịch.

Thời gian gần đây, sự tái xuất trở lại của vợ mẫu tây Bùi Tiến Dũng trên sàn catwalk nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi chỉ sau 5 tháng sinh con, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh như thời con gái. Cô cũng thường xuyên là gương mặt được các thương hiệu lớn gửi gắm tác phẩm trên các tràn diễn bởi được nhiều đánh giá cao về thần thái và nhan sắc.

Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng? - Ảnh 1
Chỉ sau 5 tháng sinh con, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh như thời con gái - Ảnh: Internet

Vào dịp lễ này, vợ tây và Bùi Tiến Dũng tạm gác công việc để cùng đưa con trai nhỏ đi du lịch. Đáng chú ý, thủ môn sinh năm 1997 còn đăng tải đoạn clip khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con. Quý tử nhà Bùi Tiến Dũng cứ quấn lấy bố không rời.

Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng? - Ảnh 2
Vào dịp lễ này, vợ tây và Bùi Tiến Dũng tạm gác công việc để cùng đưa con trai nhỏ đi du lịch - Ảnh: Internet

Trong video, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra khoảnh khắc để lộ mặt mộc của Dianka Zakhidova. Thế nhưng qua camera thường không còn những lớp trang điểm dày trên gương mặt nhưng Dianka vẫn rất xinh đẹp, bị chồng dìm nhưng vẫn không thể "chìm".

Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng? - Ảnh 3
Qua camera thường không còn những lớp trang điểm dày trên gương mặt nhưng Dianka vẫn rất xinh đẹp, bị chồng dìm nhưng vẫn không thể "chìm" - Ảnh: Cắt từ clip
Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng? - Ảnh 4
Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng được đánh giá cao về thần thái và nhan sắc - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 22/5 năm ngoái, cộng đồng mạng đã được phen bất ngờ khi biết tin thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới. Bởi lẽ trước ngày trọng đại này, cả 2 nhân vật chính cũng như gia đình và bạn bè thân thiết không có bất cứ một chia sẻ hay động thái liên quan nào. 

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng nhận loạt 'chỉ trích' vì làm điều này liên quan đến con trai

Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng nhận loạt 'chỉ trích' vì làm điều này liên quan đến con trai

Mới đây, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova đã chia sẻ những bức ảnh mới nhất của con trai đầu lòng Danil với lời chúc mừng bé được 5 tháng tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Tiến Dũng Vợ Tây Bùi Tiến Dũng quý tử của Bùi Tiến Dũng

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43