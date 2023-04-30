Bùi Tiến Dũng 'trượt tay' để lộ mặt mộc của vợ Tây qua camera thường, nhan sắc không son phấn gây choáng váng?

Vào dịp lễ này, vợ tây và Bùi Tiến Dũng tạm gác công việc để cùng đưa con trai nhỏ đi du lịch.
- Trở lại sàn diễn sau 5 tháng sinh con, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ vóc dáng thật trong clip hậu trường diện bikini
- Chỉ 4 tháng sau sinh, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng đã trở lại sàn catwalk: Nhan sắc mặn mà, vóc dáng mảnh mai đến khó tin!
Thời gian gần đây, sự tái xuất trở lại của vợ mẫu tây Bùi Tiến Dũng trên sàn catwalk nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi chỉ sau 5 tháng sinh con, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng chuẩn chỉnh như thời con gái. Cô cũng thường xuyên là gương mặt được các thương hiệu lớn gửi gắm tác phẩm trên các tràn diễn bởi được nhiều đánh giá cao về thần thái và nhan sắc.
Vào dịp lễ này, vợ tây và Bùi Tiến Dũng tạm gác công việc để cùng đưa con trai nhỏ đi du lịch. Đáng chú ý, thủ môn sinh năm 1997 còn đăng tải đoạn clip khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con. Quý tử nhà Bùi Tiến Dũng cứ quấn lấy bố không rời.
Trong video, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra khoảnh khắc để lộ mặt mộc của Dianka Zakhidova. Thế nhưng qua camera thường không còn những lớp trang điểm dày trên gương mặt nhưng Dianka vẫn rất xinh đẹp, bị chồng dìm nhưng vẫn không thể "chìm".
Trước đó, ngày 22/5 năm ngoái, cộng đồng mạng đã được phen bất ngờ khi biết tin thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova tổ chức đám cưới. Bởi lẽ trước ngày trọng đại này, cả 2 nhân vật chính cũng như gia đình và bạn bè thân thiết không có bất cứ một chia sẻ hay động thái liên quan nào.