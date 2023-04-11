Trở lại sàn diễn sau 5 tháng sinh con, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ vóc dáng thật trong clip hậu trường diện bikini

Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Dianka chia sẻ loạt video hậu trường một buổi chụp ảnh với hai concept khác nhau, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
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Sau 5 tháng sinh con đầu lòng, bà xã Bùi Tiến Dũng là Dianka đã trở lại với công việc người mẫu. Trong show diễn đầu tiên tái xuất, người đẹp khoe sắc vóc thon thả cùng vẻ đẹp ngọt ngào khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.
Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Dianka còn không ngần ngại chia sẻ loạt video hậu trường một buổi chụp ảnh với hai concept khác nhau. Ở concept đầu tiên, cô diện váy công chúa lộng lẫy, kết hợp kiểu tóc uốn bồng bềnh và đội vòng đính hoa.
Đáng chú ý, concept thứ 2, chân dài sinh năm 2000 diện bikini nóng bỏng khoác bên ngoài chiếc váy mỏng xuyên thấu để lộ body nuột nà, đôi chân dài miên man thu hút mọi ánh nhìn. Ngắm nhìn nàng WAGs ngoại quốc, hiếm ai nghĩ đây là mẹ bỉm vừa sinh con được 5 tháng tuổi.
Được biết, để có vóc dáng thon gọn ngay sau sinh, Dianka đã sử dụng phương pháp trị liệu xoa bóp, massage bụng… và giảm 13kg trong 10 ngày. Trong thời gian mang thai, người đẹp cũng ăn uống khoa học, ở tháng thứ 7 cô tập yoga, đi bộ trên máy với tốc độ vừa sức, bơi mỗi ngày nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng.
Trước đó, khoảng tháng 5/2022, Bùi Tiến Dũng bất ngờ thông báo tổ chức đám cưới với Dianka Zakhidova ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Cô và thủ thành quê Thanh Hóa công khai hẹn hò 2 năm trước khi về chung một nhà.