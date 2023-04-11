Trở lại sàn diễn sau 5 tháng sinh con, vợ Tây của Bùi Tiến Dũng để lộ vóc dáng thật trong clip hậu trường diện bikini

Sau 5 tháng sinh con đầu lòng, bà xã Bùi Tiến Dũng là Dianka đã trở lại với công việc người mẫu. Trong show diễn đầu tiên tái xuất, người đẹp khoe sắc vóc thon thả cùng vẻ đẹp ngọt ngào khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Trong show diễn đầu tiên tái xuất, người đẹp khoe sắc vóc thon thả cùng vẻ đẹp ngọt ngào khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên Instagram cá nhân, Dianka còn không ngần ngại chia sẻ loạt video hậu trường một buổi chụp ảnh với hai concept khác nhau. Ở concept đầu tiên, cô diện váy công chúa lộng lẫy, kết hợp kiểu tóc uốn bồng bềnh và đội vòng đính hoa.